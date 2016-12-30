13 новогодних елок, от красоты которых замирает сердце
Елка — символ Нового года почти во всех странах мира. Как только главные героини праздника во всей красе появляются на улицах городов, сразу возникает новогоднее настроение и ощущение приближающегося торжества. Сердце замирает от красоты и великолепия, когда любуешься ими.
AdMe.ru ждет не дождется сказочного праздника и в его преддверии собрал восхитительных новогодних красавиц вместе.
Раквере, Эстония
На главной городской площади установлена необычная красочная инсталляция, которая лишь внешне напоминает новогоднюю елку. Конструкция создана из оконных рам, а на стекла нанесены загадочные силуэты.
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главная рождественская елка Бразилии — самая высокая плавучая елка в мире. Ее высота — 85 м, и установлена она на понтоне так, чтобы ею можно было любоваться со всех городских набережных. Каждую ночь на ней зажигается около 3 млн огней.
Лиссабон, Португалия
Площадь Росиу называют «сердцем Лиссабона». Раньше здесь устраивали корриды и располагался ипподром, а теперь — красивейшая полупрозрачная рождественская ель.
Париж, Франция
«Галерея Лафайет» — мекка французского шопинга. Каждое Рождество в центре главного здания появляется роскошная 21-метровая елка — символ новогоднего Парижа. «Наряды» елки меняются каждый год и никогда не повторяются.
Богота, Колумбия
Оригинальная рождественская елка-конус установлена в центральном парке Симона Боливара.
Мадрид, Испания
На шумной и веселой площади испанской столицы Пуэрта-дель-Соль установлена 35-метровая рождественская красавица.
Вильнюс, Литва
Главная елка страны зажигается на Кафедральной площади. Она похожа на уютный домик с окошками и фонариками и будто подсказывает, что главный зимний праздник нужно встречать дома с родными и близкими.
Тбилиси, Грузия
Новогодняя елка на площади Свободы в Тбилиси представляет собой конструкцию из освещения на постаменте памятника Святому Георгию и признана одной из самых оригинальных елок мира.
Аляска, США
В Северной Америке с 1976 года существует традиция празднования Нового года с отказом от алкоголя — так называемая «первая ночь».
Сиань, Китай
Рождество наряду с Днем святого Валентина и Хеллоуином становится все более популярным праздником в китайской культуре. В начале декабря зажигаются рождественские елки, и соседствуют они с традиционными китайскими пагодами.
Сингапур
20-метровую конусовидную елку в Парке орхидей в Сингапуре украшают более 28 тыс. сверкающих кристаллов Swarovski. Эта рождественская красавица изнутри полая: в нее можно войти и там под праздничную музыку можно полюбоваться зеркальной люстрой, украшенной нитями с кристаллами и цветными хрустальными елочными шарами Swarovski.
Краков, Польша
Традиционную рождественскую елку в Кракове устанавливают на Ярмарочной площади, где можно купить сувениры и подарочки к Новому году.
Тайбэй, Китай
Стеклянная 36-метровая елка устанавливается недалеко от здания муниципалитета Тайбэя. Каждый вечер на ее поверхности транслируется красочное световое 3D-шоу, а для маленьких зрителей — мультики.