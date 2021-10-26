13 названий компаний, перевод которых с разных языков мира может в корне поменять ваше представление о модном бренде

Имена и фамилии знаменитых модельеров и дизайнеров давно стали синонимами роскоши и достатка. Многие мечтают иметь в своем гардеробе одежду и аксессуары от именитых мастеров, но далеко не все догадываются, что громкие названия брендов в разных странах могут восприниматься совершенно по-разному.

Мы в AdMe.ru решили освежить свои знания о моде и языковедении, чтобы понять, как жители разных стран могут смотреть на знакомые всем названия брендов.

1. «Ягода-колючка»

В названии британского производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии можно заметить 2 отдельных слова — «berry» и «bur», которые дословно с английского языка можно перевести как «ягода-колючка».

2. «Со мной»

Жителей Латвии может смутить название знаменитого итальянского бренда модной одежды. Ведь в латышском языке есть созвучное выражение «ar mani», которое означает «со мной».

3. «Автомобильный ярус»

В названии французского ювелирного дома любой англоговорящий человек различит 2 простых английских слова — «car» и «tier», дословный перевод которых звучит как «автомобильный ярус».

4. «Маленький Кельвин»

В немецком языке слово «klein» означает «маленький», поэтому помните, что для всех жителей Германии надпись на резинке модных трусов дословно переводится как «маленький Кельвин».

5. «Полный Филипп»

Немецкий модельер и основатель одноименной компании Philipp Plein International Group, наверное, и не подозревает, что для французов его фамилия звучит довольно мило. Ведь слово «plein» c французского языка переводится как «полный».

6. «Полевой склад Карла»

Знаменитый модельер обладает по-настоящему говорящей фамилией. На его родном немецком языке слова «feld» и «lager» дословно означают «полевой склад».

7. «Александр — сын королевы»

Фамилию английского дизайнера модной одежды дословно можно перевести как «сын королевы». Дело в том, что в английском языке приставка «Mc» в фамилиях означает «сын такого-то».

8. «Венецианская мастерская»

Название модного бренда по дизайну и производству одежды и предметов роскоши с итальянского языка переводится как «венецианская мастерская».

9. «Вот овца»

В названии испанского модного дома, который специализируется на кожаных изделиях, одежде, аксессуарах и парфюме, любой англоговорящий человек может заметить 2 отдельных слова — «lo» и «ewe», что буквально означает «вот» и «овца».

10. «Арендная плата Оскара»

Фамилия американского модельера доминиканского происхождения с испанского языка переводится буквально как «арендная плата».

11. «Каролина-кузнец»

Фамилия венесуэльско-американского дизайнера, модельера и предпринимателя в переводе с испанского языка означает «кузнец», а точнее «женщина-кузнец».

12. «Роберт и лошадь»

Фамилия популярного итальянского дизайнера одежды с каталанского языка буквально переводится как «и лошадь».

13. «Сладкий и халат»

Основатели знаменитого на весь мир модного дома Доменико Дольче и Стефано Габбана обладают знаковыми фамилиями. Наверное, многим известно, что слово «dolce» в переводе с итальянского языка означает «сладкий», а вот слово «gabbana» переводится как «халат», или, точнее говоря, «крестьянский кафтан».