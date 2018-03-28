15 крутых вещей, которые выручат вас в любой ситуации

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Каждый день в продаже появляются все новые и новые приспособления, призванные облегчить нашу жизнь. Например, телевизор, который отпугивает комаров, туфли со складными каблуками или робот для чистки унитаза.

AdMe.ru предлагает вам ознакомиться с последними новинками дизайнерской и инженерной мысли, которые придутся по вкусу всем, кто по-настоящему ценит удобство.

Робот для чистки унитаза

Чистка «фаянсового друга» — крайне необходимое, но не очень приятное занятие. К счастью, мы живем в те времена, когда чуть ли не для всего на свете изобретают роботов. Вот теперь и для поддержания гигиены в ванной комнате появился электронный помощник, который занимает чуть больше места, чем обычный ершик, зато прекрасно справляется с самыми стойкими загрязнениями. А главное, он все делает сам, следует лишь поместить его в нужное место.

Туфли со складными каблуками

С этими туфлями вам не придется носить с собой запасную пару, ведь высоту их каблука можно регулировать от 2 до 9 см в зависимости от самочувствия и ситуации. Эргономичный материал, из которого выполнены стельки и каблуки, позволяет равномерно распределить вес и делает ношение туфель комфортным.

Компактный велотренажер

Если вы мечтаете о компактном, но эффективном домашнем тренажере, обратите внимание на этот велотренажер. Он займет не больше места, чем средних размеров чемодан, а после использования его можно без труда сложить и разместить в шкафу или под кроватью.

Настольная подушка, проигрывающая музыку

Подушка с кармашками для наушников поможет эффективно расслабиться или даже вздремнуть во время обеденного перерыва на работе. Изобретение родом из Японии, что неудивительно — там короткий сон на рабочем месте вовсе не считается зазорным.

Кроссовки с системой механической амортизации

Подошва этих кроссовок снабжена амортизатором, который поглощает удары и помогает беречь суставы, особенно при беге по твердым поверхностям. Впрочем, необычная обувь подойдет и тем, кто предпочитает пробежкам неспешные прогулки — на кроссовках имеется переключатель для режимов ходьбы и бега.

Лопатка с нестандартным дизайном

Оказывается, даже у такой простой и всем знакомой вещи, как кухонная лопатка, вполне может быть новый уникальный дизайн. Производитель этого кухонного аксессуара уверяет, что с его помощью гораздо легче захватывать и переворачивать пищу, чем при использовании стандартной лопатки.

Система хранения для посуды, и не только

Система хранения представляет собой выдвижную рамку, которую можно разместить практически в любом шкафу. Она подходит для кастрюль, сковородок, крышек, а также других предметов (например сумочек) любого размера. Вес также не будет проблемой: рамка выдерживает нагрузку до 45 кг.

Подушка-обнимашка

Подушек для путешествий не счесть, и большинство из них выглядят примерно одинаково. Казалось бы, тут почти невозможно изобрести что-то новое, но похоже, что канадским дизайнерам это удалось. Гибкая основа подушки позволяет приспособить ее практически к любым креслам, а симпатичный внешний вид будет приятен и детям, и взрослым.

Приспособление для борьбы с храпом

Как говорят разработчики, устройство улавливает храп человека и посылает особые «блокирующие» сигналы, которые способствуют прекращению нежелательных звуков. Большинство подобных устройств представляют собой громоздкие неудобные маски, поэтому размер этого приспособления — его несомненный плюс.

Зонт-дождевик

Пусть вас не смущает необычный вид зонтика: по отзывам покупателей, он легкий, но прочный и устойчивый к порывам ветра, и, как нетрудно заметить, его не нужно держать в руках. При этом полезный аксессуар еще и очень компактен и не займет много места в сумке.

Водяная кровать

Водяным матрасом никого не удивить, но создатели этой кровати утверждают, что на ней вы будете чувствовать себя так же комфортно, как если бы лежали на настоящей поверхности воды. Разумеется, при этом вы совсем не намокнете. Кровать подстраивается под вес человека, создавая иллюзию «невесомости», и к тому же подогревается, что особенно приятно в холодное время года.

Рюкзак со встроенным стулом

Дизайнеры из Чехии довольно удачно скомбинировали рюкзак с раскладным стулом, что наверняка порадует пожилых и не очень туристов, рыбаков, грибников и просто любителей прогулок. Рюкзак получился довольно вместительным и практичным: он рассчитан на 22 кг груза, включая ноутбук, для которого предусмотрено специальное отделение, а кроме того, он сшит из водостойкой ткани.

Телевизор, который отпугивает комаров

Известная корейская компания выпустила телевизор, способный не только радовать вас четкой картинкой, но и отпугивать назойливых комаров. Это стало возможным благодаря прибору, который генерирует ультразвуковые волны на частоте, безопасной для человека, но губительной для комаров. А тем, кто проводит много времени снаружи и также страдает он этих кровососущих насекомых, наверняка стоит присмотреться к смартфону с этой же функцией.

Приспособление для невест

Те, кто примеряли на себя свадебное платье, наверняка столкнулись с такой неизбежной проблемой, как поход в дамскую комнату. И чем пышнее юбка, тем сложнее реализовать свои естественные потребности, поэтому многим невестам требуется помощь подруг. Что, согласитесь, придает ситуации еще большее неудобство. Тем не менее выход был найден, причем достаточно простой: прозрачная нижняя юбка, в которую как в мешок складывается пышный подол платья и затягивается шнурком на плечах невесты. В приспособлении предусмотрены прорези для рук, так что дополнительная помощь уже не понадобится.

Портативный принтер-маркиратор