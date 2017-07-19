13 ключевых ошибок в кухонном дизайне и простые советы, как их исправить

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Кухня — это место, где мы каждый день проводим довольно много времени. Именно поэтому она должна быть удобной и красивой одновременно. AdMe.ru предлагает взглянуть на основные ошибки в дизайне, которые портят внешний вид и функциональность кухни.

1. Устанавливаем шкафчики с массивными ручками

Ручки на кухонных шкафчиках могут мешать открыть их полностью. Особенно если шкаф — угловой. Поэтому иногда имеет смысл заменить ручки на более миниатюрные или полностью от них отказаться. В этой ситуации помогут конструкции, которые позволяют открывать ящик нажатием на него. Второй вариант — заменить ручки на шкафах углублениями.

2. Выбираем глянцевые фасады для кухонного гарнитура

На глянцевых фасадах постоянно остаются отпечатки, даже если ваши руки чистые. В результате дверки шкафчиков приходится слишком часто протирать. А если у вас растет малыш, то фасады нужно будет оттирать еще чаще. Любая матовая кухонная поверхность, конечно, также требует ухода. Но следы рук на ней будут не так заметны.

3. Используем обычные полки вместо выдвижных

В отдельных случаях распашные шкафчики с обычными полками могут быть удобными. Но иногда следует заменить их на выдвижные полки или ящики, так как последние можно использовать эффективнее. Чтобы отыскать любую вещь на выдвижной полке или в ящике, достаточно их выдвинуть и взглянуть на все сверху. В такой же ситуации с обычной полкой придется вынимать предметы, которые загораживают вам обзор или мешают достать что-то.

4. Устанавливаем плиту рядом с холодильником

Даже на небольшой кухне имеет смысл разместить между плитой и холодильником шкафчик. Это необходимо, так как плита во время работы нагревает стенки холодильника и не дает ему полноценно охлаждаться. Если вы не подумали об этом заранее, стоит переставить холодильник в другое место или все же купить хотя бы небольшой шкаф, который отделит его от плиты.

5. Выбираем невысокие шкафы для большой кухни

Если размеры кухни позволяют установить высокие навесные шкафы, то почему бы не воспользоваться этим? Они помогут рационально использовать пространство в комнате и грамотно обустроить системы хранения.

6. Выбираем большой обеденный стол для маленькой кухни

Если оптимизировать место на маленькой кухне, то она будет не такой уж и маленькой. Большую часть пространства обычно съедает обеденный стол. Чтобы исправить ситуацию, замените его складным столиком или просто столом небольшого размера. Также во время планировки кухни можно подумать о барной стойке. За ней удобно и готовить, и обедать.

7. Используем слишком много открытых стеллажей

На открытых полках постоянно собирается пыль, которую приходится протирать значительно чаще, чем в закрытых шкафчиках. К тому же если у вас дома есть кот, то имеется большая вероятность, что он попытается забраться на стеллаж и «уронить» оттуда все баночки и вазы. Если отказываться от полок вы не хотите, сведите их число к минимуму и дополнительно установите несколько навесных шкафов со стеклянными дверцами. Стекло защитит все предметы на полках от кошачьих атак и в то же время создаст иллюзию открытых стеллажей.

8. Не предусматриваем место для мелкой бытовой техники

Микроволновка, кофеварка или тостер — все требует места. Если вы не подумаете об этом в момент планировки кухни, то потом они загромоздят вашу столешницу. Можно купить встраиваемую технику, но это выйдет несколько дороже. Второй вариант — создать для электроприборов специальные открытые или закрытые полки и выделить отдельную столешницу. Тогда они не будут рассредоточены по всей кухне. Чтобы облегчить себе жизнь, установите технику так, чтобы до нее было легко дотянуться и не приходилось наклоняться.

9. Не думаем о розетках заранее

Продумать расположение розеток на кухне для крупной бытовой техники следует на этапе планировки. В этом случае получится установить нужное их количество в подходящих местах. Для мелкой техники удобнее пользоваться врезными розетками. Их можно спрятать в шкаф или столешницу. Такие розетки выглядят более эстетично, причем не только на кухне.

10. Захламляем место под раковиной

Место под раковиной нужно грамотно организовать, особенно если ваша кухня небольшая. Но при этом важно не закрыть доступ к сантехнике, которая может дать течь. Устанавливайте под раковину ящики, полки или корзины, которые можно без особого труда снять и тем самым открыть доступ к трубам. Воздержитесь от выдвижных ящиков, демонтаж которых требует времени. Они выглядят красивее, но в экстренной ситуации могут помешать вам.

11. Не продумываем места для хранения

Системы хранения помогают экономить пространство на небольшой кухне и не захламлять большую. Свое место должно быть не только у сковородок и кастрюль, но и у разделочных досок, полотенец, противней, кружек и т. д. Хранить сковородки в духовке, а разделочные доски на столешнице не так удобно, как в специальных ящиках или на полках. Тем более что в магазинах можно легко выбрать системы хранения, которые подойдут именно для вашей кухни.

12. Выбираем неправильную высоту рабочей зоны

Высота рабочей зоны складывается из высоты цоколя, напольных шкафов и столешницы. Обычно эти значения бывают стандартными. Но высоким людям не так удобно работать в зоне, высота которой порядка 85 см. Для решения проблемы нужно правильно подобрать цоколь и столешницу. Цоколь может увеличить высоту рабочей зоны на 10–15 см, а столешница — еще на 2–4 см. Но толщина столешницы может достигать и 10 см. Все зависит от желания заказчика.

13. Не продумываем рабочий треугольник

Вершины рабочего треугольники образуют рабочие зоны, которые чаще всего задействуются на кухне, — плита, мойка и холодильник. В идеале все 3 зоны должны быть расположены недалеко друг от друга, чтобы не приходилось лишний раз пересекать кухню с продуктами в руках. Но в то же время и не слишком близко, чтобы было достаточно места для рабочей поверхности. Устанавливая мойку, плиту и холодильник, руководствуйтесь не только принципами эстетики, но и удобства.