13 интерьерных фишек, которые помогут упростить уборку

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Еженедельная уборка — не самая приятная домашняя обязанность, на которую бывает так жалко тратить драгоценное время выходного дня. Чтобы она занимала как можно меньше времени, AdMe.ru собрал для вас 13 интерьерных хитростей.

1. Монолитная мойка

Рабочие поверхности кухни, а также мойка должны быть максимально монолитными, чтобы в щели не просочилась ни одна соринка.

2. Доска на пол без фаски

Когда пол идеально ровный и все доски плотно пригнаны друг к другу, убираться намного проще. При выборе между доской с фаской и без нее стоит отдать предпочтение последней, с прямым примыканием. Выбирая паркет или ламинат со скошенным краем, мы как бы соглашаемся посвящать уборке больше времени, поскольку будем вынуждены вычищать из щелей мелкие ворсинки и пыль.

3. Бесшовная плитка

Главное отличие бесшовной плитки от традиционной заключается в том, что у нее нет фаски по краю. Все элементы плотно прилегают друг к другу, создавая цельное покрытие, с которого легко убирать грязь. Швы между плитками получаются максимально тонкими, и затирка меньше цепляет на себя различный сор.

4. Затирка на тон темнее

Затирку на напольную плитку стоит выбирать на тон темнее, чем самый темный участок на плитке. Затирка, особенно цементная, впитывает в себя много грязи, которую особенно хорошо видно на светлых швах.

5. Серый пол

Пыль, которая скапливается в доме, средне-серого цвета, поэтому она так хорошо видна на черном или белом полу. На сером полу она будет практически незаметна, что создаст иллюзию чистоты в доме, даже если комната явно требует уборки.

6. Отказ от ковров

Ковры — настоящие магниты для пыли и грязи, и чем длиннее ворс, тем дольше и сложнее будет их чистка.

7. Обои с мелким рисунком

Мелкий рисунок скрывает все пятна на поверхности, отвлекая внимание на себя.

8. Краска с воском

Воск в составе краски создает на поверхности стены защитный слой, который отталкивает загрязнения. Если стены испачкаются, их можно будет просто протереть.

9. Ровный потолок

Сложный многоуровневый потолок с закарнизной подсветкой — отличный пылесборник. Выбираем ровный потолок и не думаем о том, где достать стремянку, чтобы протирать труднодоступные ниши.

10. Свободные поверхности

Убираем мелкие сувениры, статуэтки, игрушки со всех открытых поверхностей в шкафы, куда попадает гораздо меньше пыли. Это в разы сократит время уборки.

11. Встроенная мебель

Шкафы, в том числе и на кухне, должны быть не только встроены в стены, но и плотно пригнаны к потолку, чтобы на верхнем крае гарнитура, до которого так непросто добраться, не скапливалась пыль. Кроме того, так мы оградим себя от соблазна расставить на этом видном месте ненужные вазы и банки.

12. Шкафы с цоколем

Вокруг ножек мебели скапливается пыль. Чтобы не мучиться, пытаясь добраться до дальнего пыльного угла под шкафом, стоит выбирать мебель с цоколем, закрывающим ножки.

13. Подвесной унитаз без ободка

Попрощаться с бактериями, которые скапливаются под ободком унитаза, можно раз и навсегда, просто отказавшись от ободка. А подвесные модели помогут сократить время уборки: под ними можно просто протереть шваброй.