13 идей педикюра для тех, кто хочет в отпуске чувствовать себя королевой пляжа

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Лето — пора отпусков. В предвкушении долгожданного отдыха многие девушки спешат записаться на педикюр. Но в кресле возникает неразрешимая задача: какой же дизайн выбрать, чтобы быть самой-самой у теплого моря?

AdMe.ru решил облегчить вам муки выбора и нашел в инстаграме лучшие варианты оформления ногтей на ногах от талантливых мастеров.

1. Белый цвет — чтобы оттенить ваш чудесный загар

2. Солнечный желтый — чтобы быть ближе к жарким лучам

3. Глиттер и стразы — чтобы блистать

4. Минимализм — для тех, кто любит стиль «ничего лишнего»

5. Все оттенки моря — чтобы быть с ним на одной волне

6. Строгая геометрия — для тех, кто предпочитает серьезный подход

7. Все цвета радуги — для тех, кто любит быть яркой

8. Летние цветы — чтобы расцветать под солнцем

9. Фрукты и ягоды — для свежести

10. Варианты для тех, кто хочет, чтобы педикюр дольше оставался как новый

11. Тематические рисунки — для тех, кто любит что-то посложнее

12. Строгий черный — для тех, кто неизменно придерживается классики

13. И просто крутые идеи, чтобы сразить всех наповал

А как выглядит ваш дизайн ногтей?