13 идей педикюра для тех, кто хочет в отпуске чувствовать себя королевой пляжа
Лето — пора отпусков. В предвкушении долгожданного отдыха многие девушки спешат записаться на педикюр. Но в кресле возникает неразрешимая задача: какой же дизайн выбрать, чтобы быть самой-самой у теплого моря?
AdMe.ru решил облегчить вам муки выбора и нашел в инстаграме лучшие варианты оформления ногтей на ногах от талантливых мастеров.
1. Белый цвет — чтобы оттенить ваш чудесный загар
2. Солнечный желтый — чтобы быть ближе к жарким лучам
3. Глиттер и стразы — чтобы блистать
4. Минимализм — для тех, кто любит стиль «ничего лишнего»
5. Все оттенки моря — чтобы быть с ним на одной волне
6. Строгая геометрия — для тех, кто предпочитает серьезный подход
7. Все цвета радуги — для тех, кто любит быть яркой
8. Летние цветы — чтобы расцветать под солнцем
9. Фрукты и ягоды — для свежести
10. Варианты для тех, кто хочет, чтобы педикюр дольше оставался как новый
11. Тематические рисунки — для тех, кто любит что-то посложнее
12. Строгий черный — для тех, кто неизменно придерживается классики
13. И просто крутые идеи, чтобы сразить всех наповал
А как выглядит ваш дизайн ногтей?
Фото на превью pedicure_nmr / instagram