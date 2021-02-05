13 крутых деталей в оформлении дома, которыми мы почему-то пренебрегаем. А зря

Вы долго планировали ремонт, тщательно обдумывали стиль интерьера, старались учесть каждую деталь, потратили внушительную сумму, а в результате получили не совсем то, о чем мечтали? Нам такая ситуация знакома. Чаще всего мы сталкиваемся с такой проблемой из-за того, что, планируя дизайн помещения, мы уделяем внимание крупным формам, упуская из поля зрения важные мелочи.

Мы в AdMe.ru решили рассказать вам, какие именно детали в интерьере сделают ваш дом более уютным и современным.

Верхние кухонные шкафы до потолка

В шкафах подобного типа очень много плюсов: не копится пыль, нет соблазна заставить верх шкафов выбивающимися из общего стиля предметами. Кроме того, такие шкафы имеют более изящный и современный вид и предполагают больше места для хранения кухонной утвари.

Кухонная столешница без углового плинтуса

Часто при монтаже кухни возникает проблема: между кухонным фартуком и столешницей остается зазор. Его и закрывают угловым плинтусом. Но, к сожалению, угловой плинтус сильно удешевляет и упрощает интерьер. Чтобы этого избежать, рекомендуется сначала монтировать кухню, а уж потом приступать к фартуку. В конце стыки заделываются герметиком и затиркой.

Встроенная духовка на уровне груди

Духовка и варочная панель могут существовать и отдельно друг от друга. В результате мы получаем дополнительное место для хранения под варочной панелью, и вам не придется нагибаться за тяжелым противнем, когда достаете еду к семейному застолью.

Гардеробная комната вместо шкафов

Да, для гардеробной потребуется больше места, чем для встроенного шкафа. Хотя грамотно спланированная комната для хранения по факту займет меньшую площадь, чем шкафы, расположенные по всей квартире.

Двери под потолок либо их имитация

Дверь под потолок визуально увеличивает высоту стен и придает комнатам современный вид. Подобное решение больше подойдет для минималистичного или интерьера в стиле лофт.

Интегрированные кухонные ручки вместо стандартных

Лучше отдать предпочтение кухонным фасадам с дверцами, открывающимися при нажатии, или с интегрированными в них ручками. Такое оформление визуально расширяет пространство.

Тонкая аккуратная столешница вместо массивной

Мы привыкли к тому, что кухонная столешница должна быть максимально толстой (ведь чем массивнее, тем прочнее). Но на самом деле тяжеловесная поверхность перегружает интерьер и придает мебели излишне громоздкий вид. Плюс чем больше используется материала, тем кухня в итоге дороже.

Цвета фасадов

Светлые, пастельные и натуральные оттенки не теряют своих позиций. К тому же это практично: в нейтральном интерьере вы всегда сможете что-то поменять без лишних затрат, добавив новые акценты. В интерьерах с привязкой к определенной цветовой гамме это сделать будет намного сложнее.

Барная стойка или остров в стиле минимализм

Если размер вашей кухни позволяет организовать кухонный остров, то лучше отдать предпочтение вариантам без лишних деталей. Пусть он будет максимально простым и не загроможденным кухонными приборами.

Точечное освещение вместо классической люстры

Освещение в современном интерьере — это отдельный вид искусства. С помощью правильно расставленных световых акцентов можно не только создать уютное помещение, но и визуально зонировать комнату.

Подвесной унитаз вместо напольного

Установка подвесного унитаза обеспечивает легкость уборки и экономию пространства. А еще такая конструкция смотрится эстетично и современно.

Безбарьерная душевая кабина вместо классической

Безбарьерная душевая кабина не только смотрится очень элегантно, но и имеет множество преимуществ. Например, такие кабины гораздо безопаснее для пожилых людей и детей (не надо переступать порожек). И еще такую душевую легче мыть, потому что в ней меньше стыков и швов. Но стоит помнить, что в такой конструкции обязательно должен быть небольшой уклон монолитного покрытия для отвода влаги.

Врезная кухонная мойка вместо накладной

Классическую накладную раковину предлагаем заменить на врезную мойку, идущую вровень со столешницей. Такие раковины соответствуют современным тенденциям дизайна: чистые линии и упрощенные формы.