13 деталей интерьера, которые совершенно неуместны в доме девушки после 30 лет

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Интерьер квартиры может многое поведать о своем хозяине. Дом — отражение вашего внутреннего мира. При взгляде на него должно создаваться впечатление, что здесь живет самодостаточная и взрослая девушка. А не юная студентка-первокурсница.

AdMe.ru узнал у дизайнеров о деталях интерьера, которые работают против имиджа его 30-летней хозяйки и выдают ее небезупречный вкус.

1. Мебель «на первое время»

Когда вы только съезжаете от родителей и снимаете квартиру, встает вопрос мебели. Жилье не ваше, да и финансово вы пока стеснены. На ум приходит, как кажется, самый рациональный вариант: «Куплю мебель на первое время, а как накоплю на собственное жилье — непременно обставлю его качественными красивыми вещами». На самом деле это лишь иллюзия. Как показывает практика, большая часть всех этих пластиковых стульев, дешевеньких тумб и прочих вещей перекочевывает в ваш новый дом. Вкладывайтесь в свое будущее жилье сразу, советуют дизайнеры, пусть у вас будет не так много мебели и покупать вы будете постепенно, зато это будут вещи добротные и долговечные.

2. Пластиковая посуда

Запомните: в доме может иметься пластиковая посуда, но только для того, чтобы использовать ее в поездках на природу. На домашних посиделках взрослая девушка не может себе позволить протянуть друзьям пластиковые стаканчики — это просто проявление неуважения к ним, к себе и к своему дому.

3. Диван-кровать

Конечно, мобильное спальное место здорово экономит пространство. Дизайнер Джонатан Адлер считает, что всевозможные раскладушки, раскладные диваны или даже надувные матрасы годятся для юных особ, которые еще пока не обзавелись собственным домом или не ставят его уют во главу угла. Но чем старше вы становитесь, тем лучше должна становиться и ваша кровать — то полноценное место для здорового отдыха в приятной атмосфере, которое вы по праву заслужили.

4. Дешевое постельное белье

Здоровый сон — залог качественного отдыха и продуктивного дня. Поэтому не экономьте на своем отдыхе, свежести и бодрости — спите только на белье из натуральных материалов.

5. Постеры

Плакаты с изображением любимых звезд эстрады и кино следовало оставить в прошлом, как только вы вышли из возраста тинейджеров. Если вам очень хочется чем-нибудь украсить стены, пусть это будет стильная картина.

6. Фоторамки с надписями

Девчачьи веселые рамочки с надписями вроде «Любовь» и «Лучший друг» лучше оставить на чердаке или на даче, а для квартиры подобрать лаконичные классические фоторамки, которые будут перекликаться с интерьером. «После 30 пора уже выбирать вещи „вне времени“, которые вы сохраните навсегда», — убеждена дизайнер Николь Гиббонс.

7. Искусственные цветы

Квартира, уставленная пластиковыми цветами, — это, пожалуй, кошмар любого дизайнера интерьеров. Сами посудите: выглядит все это безвкусно, нелепо, безжизненно. Вряд ли вам нужна такая сомнительная «красота», лучше купите любой неприхотливый живой цветок в горшке, например растение-эпифит.

8. Тумбочка под телевизор

Дизайнеры Лорен Буксбаум и Саша Адлер считают, что тумбы под телевизор — прошлый век. И мы с ними согласны хотя бы потому, что такой предмет интерьера загромождает пространство и собирает пыль. А современная женщина хочет как можно меньше времени тратить на приведение дома в порядок, старается избавляться от ненужных вещей и освобождать пространство для нового в своей жизни. Так что просто повесьте телевизор на стену.

9. Мягкие игрушки

Мягкие игрушки в стильном интерьере допустимы, только если у вас есть малыш. В остальных случаях десятки мишек, подаренных бывшими воздыхателями, лучше передать на благотворительность. Они лишь занимают место да собирают пыль.

10. Унылые диванные подушки

Подушки, которые идут в комплекте с диваном, чаще всего скучные и неудобные. А самый простой способ сделать интерьер ярче и интересней — купить новые подушки интересных расцветок и разных форм. Джонатан Адлер советует менять подушки каждый сезон, и интерьер будет казаться свежим и обновленным.

11. Голый пол

Отсутствие ковров — не самое удачное решение для женского гнездышка, считает дизайнер интерьеров Орландо Сориа. Во-первых, неуютно. Во-вторых, осенью и зимой ступать на голый пол холодно. Стоит присмотреться к изящным коврам. Только выбирайте ковер правильного размера: слишком маленький будет нарушать пропорции комнаты.

12. Пустые полки

Если у вас есть полки, на них должно что-то стоять. Иначе этот предмет, утративший свою функциональность, смотрится безжизненно, холодно и грустно. Разместите на полках книги, цветы или другие предметы декора. Но не переусердствуйте — помните, что вам с этих полок придется и пыль вытирать.

13. Незаправленная постель

Пожалуй, ни пластиковым стульям, ни даже постерам на стене не удастся сработать против вашего имиджа так сильно, как незаправленной кровати. В глазах гостей вы моментально покажетесь неряхой. Одно дело разок не успеть заправить постель, когда проспали на работу, и совсем другое — делать это привычкой. Будьте аккуратны и хозяйственны — это работает гораздо лучше дорогих деталей интерьера.

И напоследок

Декорирование дома — процесс творческий. Правила нужны для того, чтобы направить фантазию в нужное русло. Но также очень важно прислушиваться к своим желаниям и чувствам, даже если какими-то советами профессиональных дизайнеров придется пренебречь. Так что слушайте себя, следите за тенденциями и принимайте к сведению правила декорирования от профессионалов. И тогда ваш дом непременно наполнится уютом.