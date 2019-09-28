13 человек, чьи имена на слуху, но их мало кто знает в лицо

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Имена творцов высокой моды у всех на слуху. Некоторые из нас с гордостью носят одноименные вещи и бегут в Duty Free в поисках желанного флакона с громкой фамилией дизайнера. Но лишь единицы смогут узнать легендарных кутюрье в лицо, ведь далеко не каждый дизайнер изо дня в день мелькает в светской хронике.

AdMe.ru откопал снимки тех людей, чьи фамилии красуются на ярлыках дорогих вещей. Больше всех нас поразил Труссарди — он просто голливудский красавчик.

Dolce & Gabbana — Доменико Дольче и Стефано Габбана

В 1985 году Доменико Дольче и Стефано Габбана основали итальянский дом моды Dolce & Gabbana. Познакомились будущие партнеры в начале 1980-х, когда Доменико был принят на работу в ателье, принадлежавшее Стефано. Первая коллекция не принесла начинающим модельерам ожидаемого коммерческого успеха, и они намеревались закрыть бизнес. Но потом семья Дольче смогла все-таки выделить им необходимую для продолжения работы сумму. Дольче и Габбана тесно сотрудничают со звездами шоу-бизнеса и регулярно проводят уникальные рекламные кампании.

Fendi — Сильвия Вентурини Фенди

Сильвия — внучка основателя бренда Fendi. Именно она в 1997 году придумала культовый продукт — сумочку Baguette, носить которую следовало под мышкой, как французский багет. Сейчас Сильвия Вентурини Фенди занимает в фирме позицию креативного директора по аксессуарам и мужской одежде.

Armani — Джорджо Армани

Модельер Джорджо Армани — один из богатейших людей Италии. Он родился в итальянском городе Пьяченца, но имеет армянские корни. Армани начинал свою карьеру с должности ассистента модельера Нино Черрути, а в 1974 году впервые представил коллекцию под собственным именем. Новости о жизни модельера в прессе встретишь нечасто: по словам его сестры Розанны, он ведет замкнутый образ жизни и у него практически нет близких друзей.

Tom Ford — Том Форд

Том Форд — новатор в мире моды. Его свежий взгляд на вещи не раз был признан как широкой публикой, так и коллегами по цеху. Например, в 1996 году Совет модельеров Америки назвал Форда дизайнером года. К слову, Том Форд не только кутюрье, но и кинорежиссер. И если карьеру в мире моды он начал еще в 1980-х, то снимать фильмы стал лишь в 2008 году. Свои киноискания Форд объяснил так: он опасается, что после него останется только гора платьев в музее, а у него самого не будет времени на подлинную жизнь.

Patrizia Pepe — Патриция Бамби

В 1993 году Патриция вместе с мужем решили основать бренд модной одежды. Начинающим предпринимателям хотелось совместить элегантность с повседневной простотой. Вот уже на протяжении 26 лет обворожительная Патриция Бамби создает непохожие друг на друга коллекции одежды, которые имеют успех у женщин не только в Италии, но и по всему миру.

Bulgari — Никола Булгари

Никола и его брат Паоло Булгари — внуки Сотириоса Булгариса, основателя бренда Bulgari. Семье Булгари, которую в настоящий момент представляют братья, принадлежит 52 % акций модного дома. Еще 48 % акций находятся в свободном обращении. Никола Булгари живет в Риме, воспитывает 6 детей и страстно любит коллекционировать винтажные автомобили.

Carolina Herrera — Каролина Эррера

Американский дизайнер Каролина Эррера родилась в Каракасе, Венесуэла. В 1970-е годы она была признана одной из самых стильных женщин мира. Свою компанию Эррера основала в 1980 году. Она одевала Жаклин Кеннеди в течение последних 12 лет ее жизни. В 1987 году вышел первый аромат марки Carolina Herrera, успех которого был просто ошеломительным.

Gerry Weber — Герхард Вебер

Бренд Gerry Weber вырос из небольшой компании Hatex KG, которая занималась производством женской одежды. Ее основателями были Герхард Вебер и Удо Хардик. Молодой и предприимчивый Вебер происходил из рабочей семьи и к тому времени получил образование в области торговли текстилем. Компанию Hatex KG запустили в 1973 году, а когда спустя 13 лет объемы продаж достигли 72,7 млн немецких марок, она стала называться Gerry Weber. В 2001 году к работе в компании присоединились сыновья Герхарда.

Versace — Донателла Версаче

Модный дом Versace был основан в 1978 году Джанни Версаче. После его трагической гибели ключевой фигурой и главным дизайнером стала его сестра Донателла. Коллекции Донателлы отличаются от того, что делал ее брат, но энергичную итальянку это не смущает. «О моих коллекциях плохо отзывались, но я всегда знала, что просто не смогу продолжать то, что делал Джанни. Чтобы оставаться на гребне волны, нужно искать что-то новое», — убеждена она. Одежда Донателлы отличается большей женственностью, удобством и меньшей сексуальной агрессией.

Narciso Rodriguez — Нарцисо Родригес

Нарцисо Родригес родился в США, однако оба его родители — кубинцы. Они были против того, чтобы сын строил карьеру в мире моды. Тем не менее Нарцисо поступил в школу дизайна в Нью-Йорке, затем стал сотрудничать с Calvin Klein, а в 1997 году учредил собственный бренд одежды.

Vera Wang — Вера Вонг

Американский дизайнер свадебных платьев когда-то профессионально занималась фигурным катанием. В ее платьях любят выходить замуж селебрити. Кроме того, Вера создает платья для выставок и конкурсов, а также для фигуристок. Модельер родилась в Нью-Йорке, но имеет китайское происхождение. Ее карьера в свадебной моде началась с собственного замужества, когда Вонг решила сама создать для себя подвенечный наряд.

Valentino — Валентино Гаравани

С тех пор, как Валентино научился держать в руке карандаш, он стал рисовать. Осознав свое увлечение, мальчик решил стать дизайнером одежды и вскоре поступил в Академию искусств в Милане. Туалеты от Валентино считаются символом женственности и роскошной жизни. В его нарядах выходили замуж Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди, Кортни Кокс и Дженнифер Лопес. В 2007 году дизайнер оставил мир моды, представив свою последнюю женскую коллекцию.

Trussardi — Томазо Труссарди

В настоящее время главой семейной компании Trussardi является Томазо Труссарди. Молодой предприниматель женат на актрисе швейцарско-итальянского происхождения Мишель Хунцикер, у пары есть 2 детей.