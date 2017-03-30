13 бесподобных русских пенсионеров, которых оценил журнал Vogue

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Самому молодому представителю модельного агентства «Олдушка» 60 лет. Недавно участники этого русского фотопроекта Игоря Гавара попали на страницы американского журнала Vogue. Их невероятный стиль заставляет по-другому взглянуть на понятия красоты и моды.



Мы в AdMe.ru считаем, что модели «Олдушки» могут дать фору своим молодым коллегам. Восхищение и аплодисменты этим людям!