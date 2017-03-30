13 бесподобных русских пенсионеров, которых оценил журнал Vogue
Самому молодому представителю модельного агентства «Олдушка» 60 лет. Недавно участники этого русского фотопроекта Игоря Гавара попали на страницы американского журнала Vogue. Их невероятный стиль заставляет по-другому взглянуть на понятия красоты и моды.
Мы в AdMe.ru считаем, что модели «Олдушки» могут дать фору своим молодым коллегам. Восхищение и аплодисменты этим людям!
Фото на превью @oldushkamodels
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