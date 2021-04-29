13 аксессуаров, которые, казалось бы, стали трендом только сейчас, но на самом деле были популярны в прошлом

«Мода циклична», — не устают повторять дизайнеры. Все, что было модно когда-то, обязательно вернется к нам. И это касается не только одежды, конечно, но и аксессуаров. Популярность тех или иных украшений связана и с социальной обстановкой, и с модой на определенные наряды, и с тем, какие материалы в тот или иной момент были доступны ювелирам.

AdMe.ru изучил фотографии с модных показов и покопался в прошлом, чтобы понять, что за история скрывается за каждым украшением, популярным сейчас.

Сотуар

Сотуары — это, проще говоря, длинные бусы. Они вошли в моду в начале XX века вместе с коктейльными платьями и остались с нами до сих пор, не слишком сильно изменившись. Сотуаром может называться и массивное ожерелье из жемчуга, и тонкие цепочки. Носят их и как обычные бусы, и перекидывая назад, чтобы подчеркнуть красоту спины.

Крупные заколки для волос

Если раньше заколки ассоциировались с детскими прическами, то в последнее время их активно используют взрослые модницы. Причем чем больше и примечательнее аксессуар, тем лучше. Украшенные жемчугом и стразами изделия иногда размещают по несколько штук.

Лента в волосы

Похожая история произошла и с лентами в прическах. Косички с огромными бантиками на концах остались в детском саду, а в гардеробе появились шелковые платки и ленты, которыми изящно перехватывают хвосты вместо резинок. Или просто красиво вплетают в прическу.

Диадема

Диадема — это тип короны. Всегда богато украшенная камнями, выполненная из драгоценных металлов, символ власти и правящей династии. Но так было, пока дизайнеры не решили, что пора выводить этот аксессуар из области элитарных украшений. Теперь диадемой может дополнить свой образ любая.

Камея

Камея — это объемное изображение, вырезанное чаще всего из камня, которое используется в медальонах, брошах, кольцах. На какое-то время камеи стали слишком архаичными и делали образ скорее старомодным, но, как мы знаем, все возвращается. Вот и камеи вновь появились в модных образах.

Ободок для волос

Первое появление этого аксессуара относят к Древней Греции и Риму. Тогда ободки считались элементом праздничного костюма и надевались по особым поводам. В начале XX века дамы надевали тканевые повязки на голову, веря, что они избавят от головной боли. Сегодня головную боль лечат таблетками, а ободки носят не только по праздникам.

Кольцо на среднюю фалангу

Для того чтобы подчеркнуть изящество своих рук, дамы начали носить кольца на средних фалангах еще в эпоху Возрождения. Но благодаря нескольким дизайнерам, среди которых был, например, Карл Лагерфельд, этот «средневековый тренд» вернулся. Выбор форм и материалов сейчас, конечно, гораздо шире, так что каждая модница найдет аксессуар по душе.

Украшения в виде животных

Украшения с насекомыми, декорированными драгоценными камнями, были популярны еще у египтян и майя. Сейчас к животным относятся гораздо бережнее, и если и используют что-то в украшениях, то только их образы.

Английская булавка

Не просто предмет из коробки для шитья, а настоящий аксессуар. Первыми использовать булавки в качестве украшений стали панки. Сейчас дизайнеры часто выбирают этот предмет для модных образов, если хотят придать им бунтарского духа панк-рока. А в 2016 году возникло движение Safety Pin, посвященное борьбе с ксенофобией. Его последователи стали носить шпильки как знак протеста против дискриминации.

Сумка-кулон

В XVIII–XIX веках на балы дамы брали с собой небольшую сумочку — ридикюль. В нее помещалось всего несколько предметов. Ридикюль был «дедушкой» клатча, а совсем недавно обзавелся еще и «внуком». Дизайнеры начинают выпускать коллекции сумок-кулонов. В них вообще ничего нельзя убрать, используются такие сумочки исключительно в качестве аксессуара.

Кольцо с печаткой

Носить такие кольца начали еще в Древнем Египте. Вообще перстни с печатями всегда являлись символом того, что человек принадлежит к какой-то привилегированной группе: правящей семье или закрытому клубу, например. Но сейчас кольца с печатками можно встретить не только у Папы Римского или Кейт Миддлтон, но и в коллекциях дизайнеров.

Очки-авиаторы

Легко догадаться из названия, что разработаны они были специально для летчиков. Чтобы солнечные блики не мешали летать на больших высотах, линзы сделали большими: они защищали все поле зрения. Сначала «авиаторы» производили эксклюзивно для военных летчиков, но компания Bausch & Lomb быстро сообразила, что очки могут понравиться и всем остальным. Так и случилось. Кстати, те первые очки назывались Ray-Ban Aviator и стали началом истории мирового бренда оптики.

Грилзы

Крайне необычное украшение из хип-хоп-среды. Грилзы — это съемные украшения для — да-да, все верно — зубов, которые активно использовали рэперы в Америке начиная с 80-х годов прошлого века. Но сейчас этот аксессуар перестал быть исключительно рэперским и грилзы можно встретить и на модниках, не имеющих никакого отношения к хип-хоп-культуре.