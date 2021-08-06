12 звезд, которые однажды нашли свой идеальный фасон одежды и больше никого не слушают

У каждого из нас есть любимая одежда, которую хочется носить не снимая. Одни вещи удачно подчеркивают достоинства фигуры, в других мы просто почему-то души не чаем. Звезды в этом плане не исключение. Несмотря на большой выбор дизайнерской одежды, которую они могут себе позволить, многие знаменитые дамы годами носят платья одного фасона.

Мы в AdMe.ru изучили публичные выходы известных женщин и отметили, какие силуэты и детали в одежде они чаще всего выбирают.

Дакота Джонсон: бретели-спагетти

Дакота Джонсон предчувствовала возвращение тренда на бретели-спагетти задолго до его воскрешения в 2018 году. Актриса облюбовала этот элемент одежды еще в 2014 году и с тех пор не единожды появлялась на публике в платьях, украшенным тонкими бретельками.

Риз Уизерспун: ассиметричный верх

Для светских выходов Риз Уизерспун часто выбирает платья с ассиметричным верхом. Такие модели визуально удлиняют шею и вытягивают фигуру, что только играет на руку миниатюрной Риз.

Зоуи Кравиц: платья-бюстье с яркой деталью

Звезда сериала «Большая маленькая ложь» явно любит платья-бюстье в пол. Такие наряды визуально делают ее выше — рост Зоуи составляет всего 155 см. Чтобы внести в образ изюминку, Кравиц украшает наряды яркой деталью, например баской или бантом.

Сара Джессика Паркер: пышная юбка

Звезда сериала «Секс в большом городе» может позволить себе любой наряд, но души не чает в эффектных монохромных платьях с пышной юбкой. Чаще всего она дополняет такой наряд туфлями в тон.

Сьюзан Сарандон: открытые плечи и глубокое декольте

Актриса не один десяток лет выбирает для выходов в свет лаконичные наряды в темных тонах, которые, как правило, украшает глубокий вырез, обнажающий красивые плечи и зону декольте.

Ванесса Паради: рюши и воланы

Как известно, одежда с рюшами и воланами способна зрительно придать фигуре объем. Неудивительно, что хрупкая от природы Ванесса Паради часто пользуется этим трюком. На протяжении многих лет актриса отдает предпочтение платьям с многочисленными оборками.

Эми Адамс: платье годе и лиф-бюстье

Эми весьма постоянна в своих предпочтениях: актриса уже много лет остается верна плотно облегающим фигуру платьям годе и лифу-бюстье. Она раз за разом «выгуливает» на ковровых дорожках любимый силуэт — меняются лишь цвет и материал нарядов.

Шарлиз Терон: фигурное декольте

Шарлиз Терон почти всегда делает ставку на минимализм, выбирая лаконичные модели платьев без лишних деталей, которые как нельзя лучше подчеркивают стройную фигуру актрисы. Кстати, Шарлиз определенно любит одежду с фигурным декольте.

Меган Маркл: открытые плечи

Силуэт с открытыми плечами настолько любим Меган Маркл, что даже ее свадебное платье не обошлось без этого элемента. И хотя королевский протокол запрещает представительницам монаршей семьи оголять плечи на публике, герцогиня Сассекская порой пренебрегала этим правилом, даже когда выполняла обязанности члена королевской семьи.

Рианна: массивная накидка

Королева эпатажных нарядов Рианна, как никто другой, умеет приковать к себе внимание публики. Часто, помимо соблазнительных вырезов, ей в этом помогают массивные накидки в цвет платья. Таким образом Ри удается поймать сразу двух зайцев: и поддержать тренд на монохром, и сделать образ более запоминающимся.

Скарлетт Йоханссон: открытые плечи и спущенный рукав

Судя по светским выходам Скарлетт Йоханссон, актриса питает особую слабость к моделям платьев с открытыми плечами и аккуратными спущенными рукавами. Такой силуэт как нельзя лучше подчеркивает изящные плечи актрисы и придает образу хрупкость.

Моника Беллуччи: закрытые рукава и рукава-флаттеры

Глубокое декольте — неизменная деталь любого образа Моники Беллуччи. А если говорить о других предпочтениях актрисы, то можно заметить тенденцию в виде нарядов с длинными, плотно прилегающими рукавами или свободно ниспадающими с плеча рукавами-флаттерами.