12 звезд, которые однажды нашли свой идеальный фасон одежды и больше никого не слушают
У каждого из нас есть любимая одежда, которую хочется носить не снимая. Одни вещи удачно подчеркивают достоинства фигуры, в других мы просто почему-то души не чаем. Звезды в этом плане не исключение. Несмотря на большой выбор дизайнерской одежды, которую они могут себе позволить, многие знаменитые дамы годами носят платья одного фасона.
Мы в AdMe.ru изучили публичные выходы известных женщин и отметили, какие силуэты и детали в одежде они чаще всего выбирают.
Дакота Джонсон: бретели-спагетти
Дакота Джонсон предчувствовала возвращение тренда на бретели-спагетти задолго до его воскрешения в 2018 году. Актриса облюбовала этот элемент одежды еще в 2014 году и с тех пор не единожды появлялась на публике в платьях, украшенным тонкими бретельками.
Риз Уизерспун: ассиметричный верх
Для светских выходов Риз Уизерспун часто выбирает платья с ассиметричным верхом. Такие модели визуально удлиняют шею и вытягивают фигуру, что только играет на руку миниатюрной Риз.
Зоуи Кравиц: платья-бюстье с яркой деталью
Звезда сериала «Большая маленькая ложь» явно любит платья-бюстье в пол. Такие наряды визуально делают ее выше — рост Зоуи составляет всего 155 см. Чтобы внести в образ изюминку, Кравиц украшает наряды яркой деталью, например баской или бантом.
Сара Джессика Паркер: пышная юбка
Звезда сериала «Секс в большом городе» может позволить себе любой наряд, но души не чает в эффектных монохромных платьях с пышной юбкой. Чаще всего она дополняет такой наряд туфлями в тон.
Сьюзан Сарандон: открытые плечи и глубокое декольте
Актриса не один десяток лет выбирает для выходов в свет лаконичные наряды в темных тонах, которые, как правило, украшает глубокий вырез, обнажающий красивые плечи и зону декольте.
Ванесса Паради: рюши и воланы
Как известно, одежда с рюшами и воланами способна зрительно придать фигуре объем. Неудивительно, что хрупкая от природы Ванесса Паради часто пользуется этим трюком. На протяжении многих лет актриса отдает предпочтение платьям с многочисленными оборками.
Эми Адамс: платье годе и лиф-бюстье
Эми весьма постоянна в своих предпочтениях: актриса уже много лет остается верна плотно облегающим фигуру платьям годе и лифу-бюстье. Она раз за разом «выгуливает» на ковровых дорожках любимый силуэт — меняются лишь цвет и материал нарядов.
Шарлиз Терон: фигурное декольте
Шарлиз Терон почти всегда делает ставку на минимализм, выбирая лаконичные модели платьев без лишних деталей, которые как нельзя лучше подчеркивают стройную фигуру актрисы. Кстати, Шарлиз определенно любит одежду с фигурным декольте.
Меган Маркл: открытые плечи
Силуэт с открытыми плечами настолько любим Меган Маркл, что даже ее свадебное платье не обошлось без этого элемента. И хотя королевский протокол запрещает представительницам монаршей семьи оголять плечи на публике, герцогиня Сассекская порой пренебрегала этим правилом, даже когда выполняла обязанности члена королевской семьи.
Рианна: массивная накидка
Королева эпатажных нарядов Рианна, как никто другой, умеет приковать к себе внимание публики. Часто, помимо соблазнительных вырезов, ей в этом помогают массивные накидки в цвет платья. Таким образом Ри удается поймать сразу двух зайцев: и поддержать тренд на монохром, и сделать образ более запоминающимся.
Скарлетт Йоханссон: открытые плечи и спущенный рукав
Судя по светским выходам Скарлетт Йоханссон, актриса питает особую слабость к моделям платьев с открытыми плечами и аккуратными спущенными рукавами. Такой силуэт как нельзя лучше подчеркивает изящные плечи актрисы и придает образу хрупкость.
Моника Беллуччи: закрытые рукава и рукава-флаттеры
Глубокое декольте — неизменная деталь любого образа Моники Беллуччи. А если говорить о других предпочтениях актрисы, то можно заметить тенденцию в виде нарядов с длинными, плотно прилегающими рукавами или свободно ниспадающими с плеча рукавами-флаттерами.
А у вас есть любимый силуэт в одежде? Какие модели вы покупаете чаще всего?