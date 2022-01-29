12 звезд, которые не проронили ни слова, а вот их наряды кричат о многом

Голливудские знаменитости обладают огромным влиянием, каждое их интервью разбирают по словам, а каждый наряд — по ниточкам. Немудрено, что порой звезды скрывают в платьях и костюмах особый смысл, чтобы обратить внимание на какую-то проблему, напомнить о своем новом альбоме или просто поделиться чувствами.

Мы в AdMe.ru нашли тайные послания, которые звезды зашифровали в одежде. А в бонусе мы покажем недавний наряд Меган Маркл, в котором внимательные люди усмотрели вызов королевской семье.

Зендея

В нарядах актрисы часто присутствуют металлические элементы или даже рыцарская броня. Это заявление о силе и воинственности. Стилист актрисы назвал ее «женщиной-воином».

Меган Маркл

Когда Меган Маркл еще участвовала в официальных мероприятиях королевской семьи, она часто носила с собой перчатки, но не надевала их. Считается, что так она старалась быть ближе к людям, подобно к принцессе Диане, которая при рукопожатии предпочитала контакт кожи.

Сирша Ронан

В 2019 году для церемонии «Золотой глобус» актриса выбрала невесомое серебристое платье. Как объяснила стилист, Сирша хотела какой-нибудь оптимистичный наряд, поэтому выбрали платье из серебристых ниточек. Дело в том, что по-английски «silver lining» — это и «серебряная линия», и «луч надежды».

Сэм Рокуэлл

Актер явился на церемонию вручения «Оскара» в 2019 году в классическом костюме, как и положено. Но к выбору запонок он подошел со всей душой: на них выгравирована кличка и портрет его любимой собаки Сэди. Так Сэм выразил чувства к питомцу, который уже долгое время живет в его семье.

Тейлор Свифт

Певица обожает двусмысленность и скрытые намеки в своем творчестве. Нарядов это тоже коснулось. Так, золотое платье, в котором Свифт отметила 32-летие, фанаты расценили как отсылку к треку «Золотая лихорадка» из альбома 2020 года.

Америка Феррера

Звезда сериала «Дурнушка Бетти» в 2020 году на церемонии вручения «Оскара» отдала дань уважения своим предкам при помощи наряда. Головной убор актрисы напоминал украшение, которое носили индейцы в Средние века.

Джордан Пил

Актер фильма «Прочь» прикрепил на лацкан пиджака брошь в виде оленьих рогов. Это прямая отсылка к самому фильму, в котором олень символизирует невинную жертву и вскрывает острые проблемы в обществе.

Кристен Белл

В 2018 году Белл стала ведущей церемонии вручения премии Гильдии киноактеров. В течение мероприятия она переодевалась трижды, но все платья были черного цвета. Дело в том, что так артистка поддержала организацию Time’s Up, которая помогает жертвам харассмента.

Мэнди Мур

Этим синим платьем девушка обозначила возрождение своей карьеры. Его фасон — копия наряда, в котором Мэнди была на премьере фильма «Спасенная» в 2004 году.

Леди Гага

На важном мероприятии певица появилась в платье с огромным голубем. Некоторые увидели в этом отсылку к сойке-пересмешнице из фильма «Голодные игры». Однако сама Гага ответила, что это голубь с оливковой ветвью — символ мира.

Ким Кардашьян

Черный костюм Кардашьян обсудили все кому не лень. Но все-таки каков его посыл? Считается, что так дива подчеркнула свою значимость: в этом наряде она одновременно и холст, и художник всего, что будет в дальнейшем происходить в культуре и моде.

Галь Гадот

На премьере фильма «Чудо-женщина» актриса появилась в вечернем платье и в сандалиях без каблука. Это восприняли как феминистское заявление против неудобной обуви, в которой женщины вынуждены посещать подобные мероприятия.

Бонус: Меган Маркл и ее «платье неповиновения»

Светский выход пары в конце 2021 года наделал много шума, особенно обсуждалось красное и довольно открытое платье Меган. В сети тотчас предположили, что кричащий цвет, декольте и вырез — все это выпад в сторону королевской семьи, которая придерживается более консервативного дресс-кода.