12 знаменитых женщин, которые отправили миру послание, не говоря ни слова

Певица Тейлор Свифт известна как королева пасхалок: она любит вставлять их в свои песни, клипы и даже наряды, а ее поклонники не устают их находить и расшифровывать. Но и другие звезды не прочь иногда передать через свой образ некое послание миру или конкретному лицу.

Мы в AdMe.ru с удовольствием покопались в интернете и попробовали расшифровать послания от знаменитостей, которые они включили в свои наряды, аксессуары и даже макияж.

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон

На мировой премьере фильма «Мстители: Финал» Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон привлекли внимание не только отлично подобранными нарядами, но и украшениями. Обе девушки появились с ювелирными версиями перчатки бесконечности — той самой, что в «Мстителях» играет не последнюю роль. Вот такая вот элегантная отсылка к фильму.

Блейк Лайвли

В 2018 году на ежегодное мероприятие Met Gala актриса вынуждена была прийти без мужа и детей, но тем не менее она нашла способ «взять» их с собой. У нее было одно из самых ошеломляющих платьев, и все же фишкой образа стал клатч. Он не просто идеально подходил под наряд Блейк, на нем еще были инициалы членов ее семьи и их фамилия — Рейнольдс.

Также Лайвли выразила поддержку мужу через свое платье. На премьере кино «Дэдпул 2», в котором Райан Рейнольдс играл главную роль, актриса включила в свой наряд цвета фильма: черный и бордовый. Более того, у нее был клатч, который выглядел как старая школьная кассета: это была копия кассеты из киноленты.

Натали Портман

На 92-й церемонии вручения «Оскара» актриса появилась в платье с золотыми кружевами и в длинной черной накидке. И этот предмет одежды оказался с секретом: по его краям были вышиты имена женщин-режиссеров, которых в том году не номинировали. Так уж вышло, что эта категория оказалась полностью мужской. Актриса пояснила: «Таким тонким способом я хотела отметить женщин, которые не были номинированы в этом году за свою невероятную работу».

Селена Гомес

В 2018 году на выставке Метрополитен-музея в руках Селены Гомес была сумочка. Мало того что она была сделана на заказ, так еще и содержала послание: на ней была вышита написанная рукой самой девушки ее любимая фраза. И это не первый раз, когда звезда использует красную ковровую дорожку Met Gala, чтобы отправить сообщение: в прошлом году на ее сумке было написано: «Сначала полюби себя».

Лорд

На церемонии вручения премии «Грэмми» в 2018 году певица Лорд была в ярко-красном тюлевом платье. Сюрприз скрывался на спинке наряда: девушка вручную пришила к нему кусочек эссе художницы Дженни Хольцер.

Тиффани Хэддиш

На красной ковровой дорожке церемонии вручения премии «Оскар» в 2018 году актриса и комик Тиффани Хэддиш появилась в кремовом атласном платье с золотой вышивкой и соответствующем черном жакете. Ее волосы были уложены в пышный пучок, а лоб украшала золотая диадема. Все это имело особое значение. Надев платье африканской принцессы, девушка почтила память отца, который ушел из жизни в этом же году. Он был родом из государства Эритрея в Восточной Африке.

Милли Бобби Браун

На «Золотом глобусе» в 2018 году Милли Бобби Браун, известная как «Одиннадцать» в сериале «Очень странные дела», появилась с оригинальной прической. Сзади у нее были 3 косички, заплетенные параллельно друг другу. Поклонники заметили, что они образуют 2 линии, то есть цифру 11. Фанаты считают, что таким образом актриса сделала отсылку к своему персонажу. Правда, официальных подтверждений этой информации нет.

Аманда Сейфрид

На премьеру сериала «Твин Пикс» в 2017 году актриса Аманда Сейфрид пришла в облегающем черном платье, на подоле которого было вышито слово «Равенство». Считается, что таким образом актриса хотела привлечь внимание к проблеме разницы гонораров актеров и актрис. На своей страничке в инстаграме она выложила фото с премьеры и подписала его так: «Твин Пикс, равенство и бриллианты для всех».

Элизабет Мосс

На 69-ю церемонию вручения «Эмми» актриса Элизабет Мосс надела бледно-розовое платье и туфли в тон, на подошвах которых было секретное послание. Ее стилист Карла Уэлч опубликовала фото одной из туфель, подписав, что мы должны угадать, что же написано на второй. На подошве значилось off. Есть мнение, что на другой было написано red и таким образом это была бы отсылка к фамилии героини Мосс в сериале «Рассказ служанки».

Эмма Уотсон

Мало кто мог догадаться, что великолепный черно-белый наряд Эммы Уотсон на Met Gala в 2016 году был сделан из мусора. Костюм почти полностью состоял из переработанных пластиковых бутылок. Актриса выбрала один из самых значимых фешен-вечеров, чтобы заявить о том, что можно выглядеть сногсшибательно и без вреда для окружающей среды.

Эмма Стоун

В 2018 году в преддверии премии «Золотой глобус» некоторые знаменитости решили прийти на церемонию в черном, чтобы поддержать женское движение Time’s Up. В их числе была и Эмма Стоун. Но она пошла даже дальше: ее визажист Рэйчел Гудвин выяснила, что суфражистки часто носили фиолетовые, изумрудно-зеленые и белые вещи и аксессуары, и решила включить все эти символические цвета в макияж: изумрудно-зеленый и белый — на веки, а фиолетовый — на губы.