12 мужчин, которые могут позволить себе носить экстравагантные наряды. И выглядят в них шикарно всем на зависть

Если речь идет о светском мероприятии, будь то кинопремьера или церемония вручения премии, большинство знаменитых мужчин появляются в классическом костюме и галстуке-бабочке. Но некоторые актеры и певцы не согласны с таким консервативным подходом к выбору одежды для шествия по красной ковровой дорожке. Они предпочитают креативные наряды на радость поклонникам и модным изданиям.

Мы в AdMe.ru решили полюбоваться именитыми джентльменами, которые порой готовы одеться как угодно, только не банально. А в конце статьи вас ждут 2 бонуса о певцах, которые, напротив, устали от экстравагантных нарядов и неожиданно появились в свете софитов в деловых костюмах.

Джаред Лето

На премьеру фильма «Морбиус» в Лос-Анджелесе Джаред Лето явился в атласном белом костюме, который дополнил кружевной накидкой. И интернете образ актера был поднят на смех. Например, некоторые издания назвали Лето вампирской невестой.

Видимо, собираясь на премьеру этой же ленты в Париже, Лето был намерен снова сразить всех наповал. Потому что именно это и случилось. Актер с репутацией нестареющего красавца пришел на мероприятие в шубе с анималистическим принтом и виниловых сапогах.

Коул Спроус

На вечеринке по случаю вручения премии «Оскар» Коул Спроус предстал в черно-синем костюме, пиджак которого украшало изображение цветка на длинном стебле. Такой же рисунок был виден и на его рубашке, и вместе они создавали некую оптическую иллюзию. Наряд актера СМИ назвали одним из самых интересных на мероприятии. Модные издания похвалили образ, который при всей своей яркости не был вычурным.

Внимания заслуживает также наряд Коула, в котором он явился на Met Gala в 2019 году. Это был яркий бордовый костюм, усыпанный вышитыми цветами. По словам актера, на мероприятии ему приходилось все время держать руки неподвижно, потому что ткань рубашки очень сильно мялась.

Уэсли Снайпс

Звезда трилогии «Блэйд» порадовал поклонников необычным образом, в котором предстал на церемонии вручения «Оскара» в 2022 году. Вместо классических брюк на актере были шорты-бермуды в сочетании с однотонными трико. Также нижнюю часть костюма украшала набедренная повязка с вышивкой.

Джастин Бибер

Даже деловой костюм Джастин предпочитает носить так, чтобы это выглядело современно. На вручение премии Grammy он явился в комплекте оверсайз, который дополнил розовой шапочкой бини и необычными массивными кроссовками с отделкой цвета металлик. К слову, эта обувь представляет собой закрытую версию кроксов от Balenciaga.

Оскар Айзек

На специальном показе сериала «Лунный рыцарь» Оскар Айзек появился в однотонном костюме, юбка которого была скроена по подобию шотландского килта. Пользователи сети остались в восторге от образа актера, назвав его стильным и мужественным. Сложно с ними не согласиться.

Мэттью Макконахи

Собираясь на премьеру фильма «Пляжный бездельник», Мэттью Макконахи решил обойтись без делового костюма и галстука. На мероприятие он надел обычные джинсы, но рубашку выбрал нестандартную. Ее украшали рожицы то ли обезьян, то ли снежных людей. Думаем, поклонники актера остались в восторге от его веселого и беззаботного образа.

Гарри Стайлс

Имя певца уже давно стало синонимом экстравагантности. Гарри остался верен себе, и когда выбирал образ для церемонии вручения премии Grammy в 2021 году. Он надел клетчатый желтый пиджак поверх жилета с V-образным вырезом, а на шее парня красовалось роскошное лиловое боа. Наряд звезды стал объектом добрых шуток. Некоторые популярные журналы сравнили знаменитость с бабушкой, имея в виду любовь представительниц старшего поколения к подобного рода пиджакам.

Роберт Дауни — младший

На премьеру фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» в Берлине Роберт Дауни — младший пришел в пушистом кардигане с анималистическим принтом. Однако такой уютный домашний образ понравился далеко не всем. Некоторые интернет-издания обратились к актеру: «Роберт! Прекрати! Ты уже в солидном возрасте».

Джо Джонас

На вечеринку в честь премии «Оскар», проходившую в 2022 году, певец и актер Джо Джонас пришел в весьма необычном костюме. Его пиджак и брюки по бокам были покрыты напылением, что визуально делало его силуэт вытянутым в длину. Образ звезды похвалили журналисты из интернет-изданий. Они заявили, что Джо выглядел как настоящая рок-звезда.

Спайк Ли

Режиссер и актер Спайк Ли явился на премию «Оскар» в 2019 году в ярком фиолетовом костюме. Головной убор знаменитости и оправа его очков также соответствовали цвету наряда. А вот на ногах у Спайка были «золотые» кроссовки. И создается впечатление, что выбор обуви имел стратегическое значение, ведь на фото она удачно гармонирует с цветом заветной статуэтки.

Кэйси Томас Браун

Звезда сериалов «Бесстыжие» и «Метод Комински» для посещения Премии Гильдии киноактеров в 2020 году выбрал эффектный наряд в духе 80-х годов. Но, к сожалению, некоторые издания сразу же включили костюм актера в перечень худших на этой церемонии. Им он показался чересчур мешковатым.

Тимоти Шаламе

Наверняка поклонники Тимоти Шаламе гадали, в каком же наряде он придет на церемонию вручения «Оскара» в 2022 году. Ведь ни разу не было так, чтобы актер не сразил всех наповал своим оригинальным костюмом. Тимоти не разочаровал и в этот раз. Он явился в сверкающем пиджаке, надетом на голый торс, и идеально выглаженных брюках. И, конечно, сорвал овации. Журналисты заявили, что в образе знаменитости было что-то кошачье, а также сравнили его с персонажем Дэвида Боуи в фильме «Лабиринт».

На афтерпати Тимоти переоделся. И второй его костюм оказался не менее выдающимся, чем первый. Кожаный комплект из куртки и брюк, декорированный молниями, вызывал ассоциации с байкерским стилем.

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