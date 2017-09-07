Эти 14 современных зданий сложно забыть, увидев однажды

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Со списком 7 чудес Древнего мира знакомы многие, а вот мы в AdMe.ru задались вопросом, какие из современных зданий могли бы попасть в список новейших чудес света. И мы нашли много интересного: только посмотрите на эти здания — они поражают воображение своими невероятными линиями. Такими архитектурными шедеврами наша цивилизация могла бы гордиться.

14. The Lotus Building в Чанчжоу, Китай

Посреди озера в городе Чанчжоу не так давно «выросло» воздушное здание в форме лотоса. Архитектор хотел, чтобы его творение могло в любую погоду и любое время года поднимать окружающим настроение, поэтому здание выглядит так красочно. Внутри «лотоса» расположено муниципальное учреждение.

13. Отель, стекающий с гор

Пока это только проект, но мы не могли обойти его вниманием. Этот отель планируется возвести где-то в Альпах. По задумке автора Андрия Рожко, здание будет как бы стекать с гор и перекликаться с ландшафтом, красиво преломляя солнечный свет.

12. Храм Лотоса в деревне Бахапур, Индия

Еще одно грандиозное сооружение в виде огромного лотоса — главный храм религии Бахаи в мире. Его двери открыты для всех, независимо от вероисповедания. В центральный зал храма можно попасть через 9 дверей, что символизирует объединение всех религий в одну.

11. Кубические дома в Роттердаме, Нидерланды

На улице Оверблаак в Роттердаме есть необычная группа из 40 домов, при виде которых кажется, что мир перевернулся. По задумке архитектора Пита Блома, каждый домик повернут на 45 градусов. К слову, внутри располагаются жилые квартиры. Интересно, каково жить там внутри?

10. Атомиум в Брюсселе, Бельгия

Многие видели это сооружение, но не догадывались, что это не просто огромная скульптура из металла, а полноценное здание. По его трубчатым коридорам можно перейти из одной огромной сферы в другую и попасть в научный музей или ресторан. А прототипом для Атомиума стала кристаллическая решетка железа.

9. Город искусств и наук в Валенсии, Испания

Еще один выдающийся пример современной архитектуры расположен на воде посреди парка в Валенсии. Он выглядит в высшей мере футуристично, прямо как город будущего, и чем-то напоминает огромный скелет фантастического животного. Комплекс состоит из пяти сооружений: сцены, кинотеатра IMAX, сада, научного музея и океанографического парка.

8. Центр Гейдара Алиева в Баку, Азербайджан

Центр Гейдара Алиева — наверное, самое удивительное и узнаваемое здание в Баку. Гениальный архитектор Заха Хадид, известная своей любовью к «инопланетным» формам в архитектуре, спроектировала этот шедевр практически без единой прямой линии. Внутри центра находятся выставочные центры и даже офисы.

7. Торговый центр «Emporia» в Мальмё, Швеция

Этот торговый центр — один из самых больших в Скандинавии и один из самых необычных в мире. Здание будто рассечено «провалом» посередине, который создает впечатление, что торговый центр рушится. Внутри тоже есть на чем остановить взгляд — цветные эскалаторы, качели в качестве скамеек и висячие сады.

6. Многоквартирный дом «Muralla Roja» в Кальпе, Испания

На юге Испании есть многоквартирный жилой дом, в котором, наверное, хотел бы жить каждый. Его название переводится с испанского как «красная стена», а в своих чертах сооружение несет отсылку к арабской архитектуре и средневековым крепостям. Внутри здания красный цвет плавно переходит в фиолетовый и синий.

5. Музей искусства и науки в Сингапуре

Этот музей — визитная карточка Сингапура. Его форма отсылает одновременно к ладоням, сложенным в приветствии, и цветку лотоса. Обратите внимание и на три небоскреба на заднем фоне, которые украшает летучий корабль. Это одна из самых дорогих гостиниц в мире — «Marina Bay Sands» и еще один архитектурный шедевр Сингапура по совместительству.

4. «Capital Gate» в Абу Даби, Арабские Эмираты

Высота 160 метров делает небоскреб одним из самых высоких зданий города. Но самое главное — «Capital Gate» вошел в «Книгу рекордов Гиннесса» как здание с самым большим углом наклона в мире. Он составляет 18 градусов (у Пизанской башни всего 4 градуса). Второе название небоскреба — «Падающая башня Абу Даби».

3. Рынок «Марктхолл» в Роттердаме, Нидерланды

Да, это крытый рынок, но уж точно самый красивый и совершенный в мире. На его открытие приезжала сама королева Нидерландов. Рынок расположен внутри многоквартирного дома в форме арки, его своды украшает живопись Арно Коенена: фрукты, овощи, рыбы и цветы. Благодаря ей «Марктхолл» даже называют «роттердамской Сикстинской капеллой». Живопись можно во всей красе рассмотреть здесь.

2. Музей Гуггенхейма в Бильбао, Испания

Это один из самых впечатляющих объектов в мире, построенных в стиле деконструктивизм. Архитектор Филип Джонсон назвал его «величайшим зданием нашего времени». В музее проводятся выставки, есть также и постоянная экспозиция, посвященная искусству ХХ века. Не путать с музеем Гуггенхейма в Нью-Йорке!

1. Кунстхаус в Граце, Австрия

Эту галерею современного искусства называют «Дружелюбный инопланетянин». А кому-то сооружение напоминает сердце кита или дирижабль. Кунстхаус — здание-биоморф, то есть на его создание архитекторов вдохновили формы биологических объектов. Ночью «инопланетянин» еще и светится.

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