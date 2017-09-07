Эти 14 современных зданий сложно забыть, увидев однажды
Со списком 7 чудес Древнего мира знакомы многие, а вот мы в AdMe.ru задались вопросом, какие из современных зданий могли бы попасть в список новейших чудес света.
И мы нашли много интересного: только посмотрите на эти здания — они поражают воображение своими невероятными линиями. Такими архитектурными шедеврами наша цивилизация могла бы гордиться.
14. The Lotus Building в Чанчжоу, Китай
Посреди озера в городе Чанчжоу не так давно «выросло» воздушное здание в форме лотоса. Архитектор хотел, чтобы его творение могло в любую погоду и любое время года поднимать окружающим настроение, поэтому здание выглядит так красочно.
Внутри «лотоса» расположено муниципальное учреждение.
13. Отель, стекающий с гор
Пока это только проект, но мы не могли обойти его вниманием. Этот отель планируется возвести где-то в Альпах. По задумке автора Андрия Рожко, здание будет как бы стекать с гор и перекликаться с ландшафтом, красиво преломляя солнечный свет.
12. Храм Лотоса в деревне Бахапур, Индия
Еще одно грандиозное сооружение в виде огромного лотоса — главный храм религии Бахаи в мире. Его двери открыты для всех, независимо от вероисповедания.
В центральный зал храма можно попасть через 9 дверей, что символизирует объединение всех религий в одну.
11. Кубические дома в Роттердаме, Нидерланды
На улице Оверблаак в Роттердаме есть необычная группа из 40 домов, при виде которых кажется, что мир перевернулся. По задумке архитектора Пита Блома, каждый домик повернут на 45 градусов.
К слову, внутри располагаются жилые квартиры. Интересно, каково жить там внутри?
10. Атомиум в Брюсселе, Бельгия
Многие видели это сооружение, но не догадывались, что это не просто огромная скульптура из металла, а полноценное здание. По его трубчатым коридорам можно перейти из одной огромной сферы в другую и попасть в научный музей или ресторан.
А прототипом для Атомиума стала кристаллическая решетка железа.
9. Город искусств и наук в Валенсии, Испания
Еще один выдающийся пример современной архитектуры расположен на воде посреди парка в Валенсии. Он выглядит в высшей мере футуристично, прямо как город будущего, и чем-то напоминает огромный скелет фантастического животного.
Комплекс состоит из пяти сооружений: сцены, кинотеатра IMAX, сада, научного музея и океанографического парка.
8. Центр Гейдара Алиева в Баку, Азербайджан
Центр Гейдара Алиева — наверное, самое удивительное и узнаваемое здание в Баку. Гениальный архитектор Заха Хадид, известная своей любовью к «инопланетным» формам в архитектуре, спроектировала этот шедевр практически без единой прямой линии.
Внутри центра находятся выставочные центры и даже офисы.
7. Торговый центр «Emporia» в Мальмё, Швеция
Этот торговый центр — один из самых больших в Скандинавии и один из самых необычных в мире. Здание будто рассечено «провалом» посередине, который создает впечатление, что торговый центр рушится.
Внутри тоже есть на чем остановить взгляд — цветные эскалаторы, качели в качестве скамеек и висячие сады.
6. Многоквартирный дом «Muralla Roja» в Кальпе, Испания
На юге Испании есть многоквартирный жилой дом, в котором, наверное, хотел бы жить каждый. Его название переводится с испанского как «красная стена», а в своих чертах сооружение несет отсылку к арабской архитектуре и средневековым крепостям.
Внутри здания красный цвет плавно переходит в фиолетовый и синий.
5. Музей искусства и науки в Сингапуре
Этот музей — визитная карточка Сингапура. Его форма отсылает одновременно к ладоням, сложенным в приветствии, и цветку лотоса.
Обратите внимание и на три небоскреба на заднем фоне, которые украшает летучий корабль. Это одна из самых дорогих гостиниц в мире — «Marina Bay Sands» и еще один архитектурный шедевр Сингапура по совместительству.
4. «Capital Gate» в Абу Даби, Арабские Эмираты
Высота 160 метров делает небоскреб одним из самых высоких зданий города. Но самое главное — «Capital Gate» вошел в «Книгу рекордов Гиннесса» как здание с самым большим углом наклона в мире. Он составляет 18 градусов (у Пизанской башни всего 4 градуса).
Второе название небоскреба — «Падающая башня Абу Даби».
3. Рынок «Марктхолл» в Роттердаме, Нидерланды
Да, это крытый рынок, но уж точно самый красивый и совершенный в мире. На его открытие приезжала сама королева Нидерландов.
Рынок расположен внутри многоквартирного дома в форме арки, его своды украшает живопись Арно Коенена: фрукты, овощи, рыбы и цветы. Благодаря ей «Марктхолл» даже называют «роттердамской Сикстинской капеллой». Живопись можно во всей красе рассмотреть здесь.
2. Музей Гуггенхейма в Бильбао, Испания
Это один из самых впечатляющих объектов в мире, построенных в стиле деконструктивизм. Архитектор Филип Джонсон назвал его «величайшим зданием нашего времени».
В музее проводятся выставки, есть также и постоянная экспозиция, посвященная искусству ХХ века. Не путать с музеем Гуггенхейма в Нью-Йорке!
1. Кунстхаус в Граце, Австрия
Эту галерею современного искусства называют «Дружелюбный инопланетянин». А кому-то сооружение напоминает сердце кита или дирижабль.
Кунстхаус — здание-биоморф, то есть на его создание архитекторов вдохновили формы биологических объектов. Ночью «инопланетянин» еще и светится.
Бонус: Павильон «Великобритания» на выставке «ЭКСПО-2010» в Шанхае
На всемирной выставке «ЭКСПО-2010», проходившей в Китае, всех особенно удивил павильон «Великобритания». Снаружи он был усажен стержнями из оптического волокна, из-за чего фотоаппаратам было крайне сложно сфокусироваться на павильоне и сделать четкие снимки.
Внутри была размещена выставка семян Королевского ботанического сада.
Фото на превью Chen wei - Imaginechina/EAST NEWS, Chen wei - Imaginechina/EAST NEWS