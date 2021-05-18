12 вроде бы стильных вещей, которые, как ни крути, выглядят на 3 копейки

Обновление гардероба — дело серьезное. Хочется, чтобы одежда прослужила как можно дольше, но при этом была стильной, современной и без проблем сочеталась с другими вещами. Многие, стремясь достичь этих целей, тратят на гардероб немалые суммы. Но порой это не срабатывает: стоит упустить несколько важных деталей, как вся работа по созданию модного образа идет насмарку.

Мы в AdMe.ru проштудировали целый ряд модных публикаций и выяснили, какие на первый взгляд стильные вещи на самом деле выглядят дешево, сколько на них ни потрать.

Блузки с кулиской

Блузка на кулиске проявила себя как вещь, абсолютно непригодная для стильного гардероба. Во-первых, сама кулиска часто бывает сшита неправильно. Из-за этого силуэт выглядит непропорциональным, а акцент с талии и груди смещается на ненужные складки. Во-вторых, такую блузку сложно сочетать с другими предметами одежды: в брюки ее не заправишь, а «бесхозная» веревочка может испортить даже идеально собранный образ.

Одежда с декоративными молниями

Всего 5 лет назад открытые молнии были едва ли не главным модным трендом: их нашивали на платья, юбки, блузки и даже шарфы. Считалось, что такой элемент декора способен добавить изюминку самому скучному образу. Сегодня мода на открытые молнии постепенно уходит в прошлое. Тем, кто хочет выглядеть по-настоящему роскошно, модные эксперты рекомендуют обратить внимание на вещи с более элегантными застежками, такими как пуговицы и ремни.

Жилеты с крохотным рукавом

Облегающий жилет с маленькими рукавчиками выглядит несколько странно: что-то среднее между рубашкой с коротким рукавом и неполноценным жакетом. Тем, кто желает выглядеть стильно и дорого, эксперты рекомендуют присмотреться к более актуальным моделям, как укороченным, так и удлиненным, но без каких-либо рукавов.

Рубашки и блузки с излишним декором

Элегантность кроется в простоте — так считала Коко Шанель. Обилие излишнего декора, будь то стразы, бисер, аппликации, ленточки и рюшечки, сильно удешевляет образ. Вычурным блузкам и рубашкам лучше предпочесть аналогичные вещи простого кроя без лишних деталей.

Легинсы

В самих легинсах нет ничего плохого, вопрос лишь в том, насколько уместно надевать их в той или иной ситуации. Специалисты по стилю считают, что носить в повседневной жизни легинсы и другие вещи в спортивном стиле — недопустимая ошибка. Эти предметы гардероба подходят лишь для занятий спортом. Может быть, легинсы действительно очень удобны, но это вовсе не означает, что их нужно надевать и в пир, и в мир.

Платья и юбки с видимым машинным швом на подоле

Качество швов — одна из главных деталей, на которые стоит обратить внимание при покупке понравившейся одежды. Неплотный машинный шов на подоле, заметные петли, торчащие нитки — все это портит любую вещь, пусть и скроенную по последней моде. Шов должен быть аккуратным, плоским и едва заметным.

Сумки с фурнитурой из блестящего металла

Непомерное количество блестящих цепей и фурнитуры одним махом удешевляет сумку, изготовленную даже из качественной натуральной кожи. Мера должна быть во всем, в том числе и в аксессуарах: чем меньше, тем лучше.

Туника

Туники, так популярные в начале 2000-х, прочно заняли свое место в списке главных антитрендов. Мешковатые и аляповатые, они выглядят несколько тривиально. К тому же их трудно сочетать с другими предметами гардероба. Заменить вышедшую из моды тунику можно удлиненным жилетом. Он отлично подходит для теплого времени года, стройнит, его проще комбинировать с другими вещами.

Плиссированная юбка на резинке

Плиссированная юбка навсегда останется незаменимой частью базового гардероба: ее легко комбинировать как с простыми футболками, так и с элегантными свитерами и рубашками. Однако при выборе такой юбки стоит помнить, что неприкрытая резинка заметно удешевляет образ. Впиваясь в тело, она создает ненужные объемы. Юбку на резинке лучше заменить на аналогичную вещь, только с плоским широким поясом.

Некачественно выполненный принт

Любая вещь выглядит дешево, если на боковом шве не сходится клетка или узор. В массовом производстве об этом, как правило, забывают: в целях экономии ткань раскраивают так, что рисунок изделия часто не совпадает. Для того чтобы сшить вещь без подобных изъянов, требуется опытный портной. В ином случае одежда, сшитая даже из самой дорогой ткани, будет выглядеть неаккуратно и дешево.

Сумки из блестящей искусственной кожи

Текстура имеет определяющее значение в том, насколько качественной выглядит сумка. Блестящее изделие из кожзама, имитирующее дорогой аналог, мигом выдает ограниченный бюджет своего владельца. Гораздо представительнее смотрятся сумки, сшитые из гладкой, замшевой или тисненой искусственной кожи.

Белые туфли

Традиционно белые туфли — это обувь невест. В обычной жизни такая обувь выглядит странно и неуместно. Гармонично включить ее в повседневный образ бывает крайне трудно, да и поддерживать белизну обуви в наших реалиях совсем не просто. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на туфлях черного, серого и бежевого оттенков, которые идеально сочетаются практически со всеми предметами гардероба.