12 вещей, которые в магазине смотрятся классно, но в реальной жизни принесут кучу проблем (Особенно актуально для белых брюк)

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Британская компания по маркетинговым исследованиям Mintel выяснила, что 44 % женщин ненавидят шопинг. Но даже если вы любите ходить по магазинам, часто покупки могут быть импульсивными: потому что сложно устоять перед понравившейся вещью или чтобы скорее с этим покончить. Именно так в вашем гардеробе может появиться проблемная одежда — стильная, но неудобная или сложная в уходе. В этой статье мы расскажем, от каких вещей стоит отказаться, чтобы не жалеть о потраченных деньгах.

AdMe.ru собрал 12 вещей, которые сильно усложнят вам жизнь.

1. Светлые летние брюки

Как приятно с приходом лета надеть наконец светлые брюки. И как досадно, когда понимаешь, а еще чего хуже, когда тебе указывают на то, что они слишком светлые и слишком облегающие. Как ни обидно, под такими брюками часто видно белье. Даже то, которого не должно быть видно. И это вообще не клево. Что делать: Выбирайте более плотные брюки или брюки других цветов.

2. Облегающий тонкий трикотаж

Выбирая облегающее платье из тонкого трикотажа, мы неосознанно рисуем в голове утонченный вытянутый силуэт. Перед зеркалом в примерочной мы даже на пару минут можем воплотить этот образ. Спина прямая, живот подтянут, попа назад — и все идеально. Однако в реальной жизни постоянно поддерживать армейскую выправку не удастся даже самым стойким. В какой-то момент вы все равно расслабитесь, и трикотаж предательски подчеркнет все те естественные линии женской фигуры, которые лучше оформить более свободной одеждой. Что делать: Если свободный крой не по душе, выбирайте платье-футляр.

3. Верх без бретелей

Топы и платья с открытыми плечами выглядят очень женственно и романтично. Выбирая их, мы, девочки, не хотим ничего решать — мы хотим платье с открытыми плечами. Но в первый же день носки придется столкнуться с суровой реальностью. Без конца подтягивая это сползающее безобразие, вы проклянете того, кто ввел в моду платье-бандо — именно так, по аналогии с одноименным предметом нижнего белья (от фр. bande — лента, полоска ткани), называется платье без бретелей. Что делать: Если очень хочется, используйте хитрости. Но на самом деле даже самые тоненькие лямки избавят от проблем, причем без ущерба для образа.

4. Слишком короткие шорты и юбки

Даже если вы счастливая обладательница крепких привлекательных форм, а тем более если нет, не спешите выбирать чересчур короткую одежду. Ультракороткие шорты и юбки крайне непрактичны — в них ни наклониться, ни присесть. Облегающую юбку придется все время одергивать, когда она будет закатываться наверх. Не облегающую — придерживать от малейшего ветерка. А теперь представьте, что в коротких шортиках, оголяющих половину попы, вам предстоит присесть, например, в общественном транспорте. Кто там сидел до вас — неизвестно, может, какой-нибудь бездомный, а вы собираетесь приклеиться к этому же месту своей чистой кожей. Что делать: Надевайте короткие шорты и юбки на пляж. Если же вам предстоит много двигаться в городе, то лучше отдать предпочтение более закрытой одежде, которая не будет доставлять вам неудобств.

5. Слишком длинные юбки и платья

Еще один предмет гардероба, красноречивее остальных подчеркивающий женственную натуру своей обладательницы. И еще один, создающий массу проблем. Из-за того что ткань то и дело запутывается в ногах, вместо летящей походки получается походка а-ля «мои ноги заплетаются в узел, помогите». Если длина действительно достает до самого пола, будьте готовы стирать юбку после каждой носки (если не хотите выглядеть по-настоящему неопрятно). Можно, конечно, все время придерживать ее рукой, но еще неизвестно, что более хлопотно. И уж конечно, на длиннющий подол обязательно кто-нибудь наступит. Если не прохожий, то вы сами. И тогда выбирайте, что хуже — упасть с размаху или при всех оказаться в исподнем. Что делать: Для повседневной носки все-таки лучше выбирать платья умеренной длины и пышности. Стильная альтернатива — платье, достающее до середины икры.

6. Вещи со сложным декором

Нельзя отрицать, что вещи с богатым, сложным декором очень красивы и необычны. Конечно, если мы не говорим о знаменитых китайских подделках или нижнем белье. С другой стороны, мы также не говорим о вечерних нарядах, предназначенных для одного выхода. В этом случае богато украшенные вещи будут смотреться выигрышно. В отличие от таких же вещей, но для повседневной носки. Если вы собираетесь блистать (в буквальном смысле) каждый день, будьте готовы проверить на себе поговорку «Красота требует жертв» и приносить эти жертвы во время каждой стирки и глажки. Что делать: Оставить платье с пайетками для особых случаев. А на каждый день подойдут вещи из блестящих, переливающихся тканей.

7. Некачественные вещи

Выбирая более дешевые вещи, мы обрекаем себя на дополнительные хлопоты. Дешевые ткани быстрее теряют товарный вид: вытягиваются, выцветают, покрываются катышками. Плохая синтетика может быть неприятной на ощупь, кожа в ней не сможет дышать, и вы будете сильнее потеть, а это не только портит вещь, но и ставит вас в неловкое положение. Некачественной также считается вещь с плохим, неудачным, а порой и просто кривым кроем. Такая одежда будет плохо на вас сидеть, пузыриться и съезжать. Что делать: Совсем отказываться от бюджетных вариантов не нужно. Стоит лишь обращать больше внимания на ткань и на крой и уже в зависимости от этого решать, сколько вы готовы заплатить за вещь лучшего качества.

8. Однотонные белые вещи

Белоснежные вещи таят в себе гораздо больше потенциальных проблем, чем просто непрактичность. Например, на фоне белого верха зубы будут казаться желтыми. А идея с белым комплектом с треском провалится, если вещи хоть чуть-чуть будут отличаться по тону. Белое обязывает. Выбирая одежду этого «нейтрального» цвета, будьте максимально требовательны к себе, так как ничто не обнаруживает недостатки фигуры лучше. Что делать: Из множества оттенков белого выбирайте наиболее теплые: молочный, слоновой кости.

9. Однотонные черные вещи

Казалось бы, total black look — настоящая палочка-выручалочка во многих жизненных ситуациях. Но и его нужно носить с умом. Опять же, крайне важно и очень сложно попасть в тон. В случае промаха образ обещает превратиться в дешевый и неопрятный, даже если вещи дорогие и в идеальном состоянии. Кроме того, на черном фоне будет заметен любой волосок, малейшая соринка. И если вы не хотите выглядеть так, будто вам наплевать, придется все время быть начеку. Что делать: Элегантная альтернатива черному — глубокий темно-синий, темно-зеленый, бордовый.

10. Одежда из кожзама

Кожаные легинсы успели стать настоящей притчей во языцех. И, наверное, шумиха вокруг этого неоднозначного предмета гардероба возникла не на пустом месте. Мало того что они облегают слишком откровенно, буквально врезаются в тело, они еще и издают этот раздражающий скрип. Если первое портит нервы другим, то второе очень быстро способно вывести из себя и саму хозяйку кожаной обновки. И это огромный минус всей одежды из кожи и тем более кожзама — юбок, плащей и т. д. Кроме того, одежда из кожи требует безупречного вкуса. Чаще же всего она смотрится слишком экстравагантно, неуместно и даже вульгарно. Что делать: Кожаный материал замените на ткань. Выбирайте брюки классического кроя или широкие.

11. Обувь из кожзама

Скрипящая обувь — отдельная история. Как бы красиво ни блестели новенькие лакированные лоферы, то, какие звуки они могут издавать при ходьбе, невозможно ничем компенсировать. Скрип при каждом шаге — это неприятно. И это минус, который заставит вас выбрать менее блестящую, но более удобную обувь. Что делать: Вспомнить о том, что лакированные ботинки и туфли довольно жесткие и часто натирают ноги. Поэтому стоит выбрать обувь из более мягкого, податливого материала.

12. Последний писк моды

Можно ошибиться и купить вещь, которая неожиданно принесет кучу проблем. А можно знать наверняка, что одежда будет проблемной, и все равно ее купить просто потому, что она в моде. Модный фасон, цвет и силуэт могут настолько противоречить особенностям нашей внешности и фигуры, что в другое время мы бы за километр эту вещь обошли. Но когда она в моде — и избежать встречи с нею не получается, и в тренде быть хочется. Поэтому мы часто покупаем что-то довольно нелепое. Что делать: При выборе одежды ориентироваться в первую очередь на свой стиль и свои потребности, а не гнаться за трендами вслепую.

А какие проблемные вещи встречались в вашем гардеробе?