12 вещей, которые не идут практически ни одной женщине

У каждого из нас есть юбка или брюки любимого фасона, из которых мы можем не вылезать годами. И все равно, что сейчас обожаемая вещь больше не в моде, ведь она нам идет и отлично сидит. Но есть и такие предметы гардероба, которые хорошо сидят лишь на манекене в магазине, а на живом человеке сразу невыгодно подчеркивают все, что подчеркивать не надо.

Мы в AdMe.ru провели наблюдения и составили список вещей, которые мало кому подходят. А также подобрали варианты на замену тому, что уже неактуально.

Юбка с оборками и воланами

Юбка с воланами смотрится уместно разве что на ребенке. Девушке или женщине этот предмет гардероба скорее добавит лишних сантиметров на бедрах (и по этой причине он не слишком подходит дамам plus-size), да и из большинства образов такая юбка выбивается. Но если все-таки хочется женственности и игривости, стоит обратить внимание на юбки А-силуэта.

Бриджи и капри

Укороченные штаны длиной до колена или до середины икр напоминают нам о безбашенных нулевых. И, пожалуй, там им лучше и остаться. Бриджи способны визуально сделать ноги короче, а бедра — шире. Лучше выбрать для себя либо шорты, либо все-таки обычные брюки или джинсы.

Болеро

Укороченный жакет-болеро делит фигуру на 2 непропорциональные части, при этом увеличивая низ. В особенности заметно это будет на девушках с округлыми бедрами. Возможно, как часть сценического костюма болеро будет уместным, но в повседневной жизни стоит отдать предпочтение моделям с рукавами и спинкой нормальной длины — кардиганам или пиджакам.

Угги

Да, теплые. Да, удобные. Но даже дизайнеры не спешат возвращать эту обувь на подиумы. Из-за абсолютно плоской подошвы без всякого рельефа походка кажется неуклюжей, а мягкий материал быстро стаптывается и деформируется. Гораздо лучшим выбором станут теплые ботинки или сапожки любого подходящего фасона из качественных материалов — кожи или замши — с оформленной рельефной подошвой.

Шаровары

Широкие штаны, прихваченные внизу резинками, безусловно, вещь удобная, но для повседневной носки сомнительная, если вы гуляете посреди российского города, а не в знойном Египте. Для танцев или занятий йогой лучше одежды не найти, а вот для выхода на улицу прекрасной альтернативой станут просторные льняные брюки. В них тоже не будет жарко, а выглядят они куда более стильно и практично.

Вещи со стразами, блестками и пайетками

Здесь вопрос скорее в уместности. Скажем, если вы собираетесь на вечеринку, то блестящее платье придется кстати. Но в жизни обилие камней и пайеток на одежде будет выглядеть безвкусно на любой красавице, особенно если ими вышито название какого-нибудь бренда прямо на футболке. Чтобы добавить немного красок в повседневный образ, не перегибая палку, выберите яркую брошь или интересную бижутерию.

Блузка с объемным воротником или рюшами

Большое количество декоративных элементов в области груди и плеч могут добавить ненужного объема, в особенности дамам с пышными формами. К тому же сама по себе блузка с рюшами — довольно непростой элемент гардероба, и весь образ должен ей соответствовать. Тем, кто не готов ради одной блузки собирать полный аутфит викторианской леди, стоит обратить внимание на классическую белую рубашку — вещь вне времени и must have каждого гардероба.

Юбка маллет

Стрижка маллет, может, и хороша, но вот юбка с таким же названием, укороченная спереди и удлиненная сзади, способна зрительно искривить даже самые ровные и стройные ноги, не говоря уже о неидеальной фигуре. Если хочется продемонстрировать ноги в самом выгодном свете, можно выбрать юбку с запáхом любой подходящей вам длины.

Перебор с многослойностью

Многослойность в одежде выглядит очень стильно, если грамотно комбинировать предметы гардероба. Но если каждая вещь, которую вы надели, пестрит красками и текстурами, и все это разноцветное безумие наслаивается друг на друга, это будет скорее странно, чем стильно. Чтобы несколько слоев одежды смотрелись отлично, выберите простой крой и приглушенные цвета.

Вещи с баской

Платья и юбки с баской внешне добавляют объема животу и бокам, даже если женщина стройна как лань. К тому же этот фасон безнадежно устарел. Когда хочется подчеркнуть талию, выберите простое приталенное платье без лишних тканевых элементов. А если нужно скрыть пару лишних сантиметров, остановитесь на плотных тканях и / или драпировке в области живота.

Обувь на огромной платформе

Сюда можно отнести не только модные сейчас бесформенные кроссовки. Дизайнеры, поняв, что это популярный тренд, создали и сандалии, и туфли, и ботинки такого же футуристичного вида. Такую обувь непросто вписать в повседневный образ, а ноги в ней напоминают два космических корабля, что неплохо, если вы любите космические корабли, конечно. А если не любите, то, возможно, стоит обратить внимание на обувь на подошве поменьше. Простые ботинки, кеды и туфли еще никто не отменял.

Платье на кулиске и на резинке

Платье на резинке или кулиске подойдет на период беременности, когда важнее всего удобство, ведь оно легкое и не стесняет движений. Но в обычной жизни такие платья не выглядят ни элегантно, ни стильно. Подбирая вариант на замену, стоит определиться, что нравится вам в платье с кулиской. Если это возможность подчеркнуть талию, стянув веревочки, можно выбрать обычное прямое платье и дополнить его ремнем. А если хочется, чтобы платье не прилегало к телу, можно остановить свой выбор на слегка расклешенных А-силуэтах.