12 вещей, которые в реальной жизни выглядят не так идеально, как на картинке

Каждый сезон дизайнеры выдумывают новые интерпретации привычных нам вещей, сплетая воедино несочетаемые элементы и материалы. Иногда в результате подобных экспериментов рождаются поистине культовые вещи. Но в большинстве своем после недель моды полки магазинов заполняют непрактичные и странные для привычных реалий вещи.

Мы в AdMe.ru не перестаем поражаться изобретательности модельеров и собрали одни из самых противоречивых трендов последнего времени, которые эффектно смотрятся на моделях и фешен-блогерах, но практически неприменимы в жизни.

Бикини с высокой посадкой

Купальники в стиле ретро — отличный выбор для девушек с длинным торсом. Завышенная талия на плавках визуально удлиняет ноги, балансируя пропорции тела. Но в случае обладательниц короткого туловища подобные модели могут создать прямо противоположный эффект, безбожно «съев» драгоценные сантиметры роста. Также ретро-купальников стоит избегать женщинам с прямоугольным типом фигуры: высокая посадка не только подчеркивают изгибы тела, но и акцентирует внимание на их отсутствии.

Топ из платка

Топы из платка смотрятся очень ярко и соблазнительно. Но в обычной жизни они сулят массу неудобств. Во-первых, превратить платок в топ намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Но, если даже вы справитесь с этой задачей, вас непременно будет ждать разочарование в первые же несколько минут носки. Без конца потягивая это безобразие вверх или вниз, вы не раз пожалеете о том, что решились на столь смелую авантюру.

Шнурки от обуви, завязанные поверх брюк

Несомненный хит последних сезонов — сандалии, зашнурованные поверх брюк или джинсов, смотрятся эффектно лишь на фешен-показе или неделе моды. В жизни же такая обувь доставит своей обладательнице массу хлопот, начиная от любопытных взглядов прохожих и заканчивая онемением ног из-за слишком туго затянутых шнурков.

Супердлинные рукава

Популярные в последнее время нарочито длинные рукава настолько же эффектны, насколько непрактичны. Вечно болтающиеся, ограничивающие свободу движений манжеты — еще и самый настоящий магнит для пятен.

Бра поверх одежды

Наряду с модой на корсеты и корсетные ремни подиумы заполонили бра, которые теперь принято носить поверх одежды. Кружевные, атласные, вязаные и кожаные — казалось бы, экспериментируй сколько хочешь. Но если на моделях с подиумов тренд смотрится вполне уместно, то в обычной жизни такое сочетание может привнести в образ долю ненужной вульгарности и некоторой несуразности.

Вязаный купальник

Вязаные купальники смотрятся эффектно — спору нет. Но дело в том, что многие из них предназначены для принятия солнечных ванн, но никак не для купания. Хлопок, из которого изготавливается большая часть бикини кроше, мгновенно впитывает воду, долго сохнет и теряет форму. Поэтому, если вы уж решились купить модную вещь, отправляясь в отпуск, не забудьте вооружиться альтернативным купальником или остановите выбор на моделях из водонепроницаемой пряжи, которые к тому же в идеале должны иметь специальную подкладку, чтобы ткань не просвечивала.

Вязаные шорты

Тренд на трикотажные шорты прочно держится несколько сезонов подряд. А вместе с тем не утихают споры о том, насколько такая одежда уместна в городской среде. Ведь помимо неоспоримого плюса в виде удобства мягкий трикотаж имеет маленькую особенность, а именно предательски подчеркивает все линии тела, выставляя фигуру в невыгодном свете.

Туфли с квадратным мысом

Не успели мы привыкнуть к заостренному мысу, как на смену ему пришла обувь с квадратным носом. Яркие модели в духе 1990-х весьма капризны и требуют особого антуража, поэтому вписать тренд в свой гардероб — задача не из легких и под силу, пожалуй, лишь отъявленным модницам.

Топ бандо

Покупая в магазине женственные топы без бретелей, мы зачастую даже не предполагаем, с какими трудностями нам придется столкнуться при их ношении. Постоянное подтягивание соскальзывающей ткани — не самое приятное занятие. Избежать подобных неудобств помогут мягкая трикотажная резинка или силиконовые вставки.

Купальник с завязками на талии

Бикини с завязками на животе — прекрасный выбор для вечеринки у бассейна или тематической фотосессии. Если же вам хочется добиться красивого равномерного загара, то придется отложить модную покупку в долгий ящик.

Кардиган, заправленный в брюки или джинсы

На протяжении нескольких сезонов стилисты предлагали нам заправлять в брюки и юбки жакеты, а теперь настала очередь «бабушкиных» кардиганов. Причем чем объемнее кофта, тем выигрышнее образ. В реальной же жизни провернуть такой трюк будет весьма сложно, ведь аккуратно заправить громоздкую вещь без появления лишнего объема на талии практически невозможно.

Атласная юбка

Обязательная в гардеробе каждой современной модницы атласная юбка имеет ряд недостатков: она моментально мнется, быстро пачкается, ну а самое главное, очень сложно подобрать подходящее нижнее белье к вещам из шелка и имитирующих его материалов, подчеркивающим малейшие изгибы тела.