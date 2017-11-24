12 вещей, которые дизайнеры предлагают оставить в 2017 году, но мы знаем, чем их заменить

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Мода циклична, но ее тенденции меняются так быстро, что многие трендовые вещи теряют свою актуальность спустя короткий промежуток времени, а за 365 дней мир моды создает абсолютно новые правила. AdMe.ru решил узнать, что представили на своих показах знаменитые кутюрье и на что нужно будет обратить внимание в магазинах в 2018 году. Мы не призываем строго следовать этим правилам, а делимся мнением людей, которые создают тренды на год вперед.

Футболки со смешными надписями vs. Футболки со смыслом

2018 год обещает интересный тренд — теперь можно высказываться с помощью надписей на футболке. Да, и в 2017 году футболки с надписью были у каждой модницы, но сейчас все серьезно. Больше никаких легкомысленных фраз, теперь то, что вы носите, — это выражение ваших мыслей и жизненной позиции, пусть даже и провокационной. Модные дома Dior, Haider Ackermann, Prabal Gurung, Ashish и многие другие уже успели показать жизнеутверждающие слоганы и девизы в своих коллекциях 2018 года.

Стиль из инстаграма vs. Костюмы

Дизайнер Луи Вердад (Louis Verdad) одевает самых стильных знаменитостей в Голливуде (Кейт Бланшетт, Мадонну, Миллу Йовович, Еву Лонгорию). И он считает, что тенденция одеваться как звезда реалити-шоу Ким Кардашян в 2018 году станет неактуальной. В прошлое уходят очень рваные джинсы, легинсы, пояса-корсеты и слишком облегающие вещи. На замену придет классика, которая тоже может обладать высокой дозой сексуальной привлекательности, но при этом не выглядеть пошло. Дома Dior, Lanvin и Dolce & Gabbana особенно прониклись этой идеей и представили в своих новых коллекциях костюмы в разных вариациях. Дизайнеры предлагают носить костюмы не только комплектами, но и сочетать отдельные элементы с повседневными вещами.

Меховые детали vs. Текстильные аксессуары

Модный обозреватель и стилист Аманда Брук (Amanda Brooke) считает, что в 2018 году мы попрощаемся со всеми пушистыми аксессуарами, в том числе с помпонами, знаменитыми тапочками Гуччи и с другими модными вещами с деталями из меха. Заменят пушистиков платки — Gucci, Antonio Marras, MSMG и Moschino предлагают их носить как наши бабушки и завязывать под подбородком. Ободки и повязки также войдут в моду, а еще длинные перчатки, галстуки и бабочки.

Неудобная обувь vs. Удобная обувь

Дизайнер люксовой обуви Джоан Олофф (Joan Oloff) предпочитает туфли, которые выглядят стильно, но вместе с тем удобные, не сдавливающие пальцы. Джоан считает, что сейчас мода движется в сторону комфорта, а неудобная обувь остается в прошлом. Дизайнер обещает, что уже весной 2018 года не придется выбирать между красотой и удобством, а модные дома, такие как Prada и Alexander McQueen, только подтверждают это своими коллекциями.

Чокеры vs. Крупные украшения

Многоярусные бусы и чокеры в 2018 году сменят крупные кулоны, кольца и браслеты. Если вы не готовы привлекать к себе внимание таким образом, то вам точно понравится еще один новый тренд — жемчуг. Дизайнеры предлагают носить не только бусы, серьги и кольца из жемчуга, но и пояса, сумки, головные уборы и даже обувь. Также в моду вернутся цепи, тонкие пояса в виде цепочек заменят кожаные ремешки и корсеты. Пояса-цепи представили сразу несколько известных брендов: Lanvin, Louis Vuitton, Chanel, Vetements.

Бохо vs. Ковбойский стиль

Кажется, дизайнеры изучили тематику хиппи вдоль и поперек, и в 2018 году любовь к стилю бохо завершится. Тем не менее на смену ему придет ковбойский стиль, и тут можно дать волю фантазии. Донателла Версаче и Диана фон Фюрстенберг представили множество вариаций на эту тему в своих коллекциях 2018 года, как и многие другие дизайнеры.

Голое плечо vs. Плечи в стиле 80-х

Стилист Али Левин (Ali Levine) уверена, что 2017-й — это последний год, когда модно открывать одно плечо и вообще открывать плечи. Вырезы никуда не исчезнут, но они должны быть на спине, по бокам, а также в зоне декольте. Если вам кажется, что вы показываете слишком много, всегда можно накинуть сверху пиджак. Кстати, пиджаки придут к нам из 80-х — с широкими плечами. Ретроизменения коснутся блейзеров, свитеров, топов, платьев и всей верхней одежды.

Насыщенные цвета vs. Белый

В 2017 году в тренде были яркие и насыщенные цвета — желтый, синий, изумрудный, винные оттенки. В 2018-м их сменит один цвет — белый. Если вы не готовы к образу total white, то как минимум нужно обзавестись белыми аксессуарами (в том числе и обувью). Да, непрактично, но очень красиво.

Этнические узоры vs. Блеск

2017 год запомнился этническими узорами, но они все были лишены блеска. Дизайнеры исправили эту ситуацию — в 2018 году можно и нужно сиять. Драгоценные камни, блестки, стразы и все, что способно мерцать, должно быть повсюду — с головы до ног. Марина Ларруд, директор моды Barneys New York, соглашается с этим трендом и призывает не стесняться.

Симметрия vs. Небрежная прическа

В 2018 году можно будет забыть о строгих прическах. Небрежные локоны, рваные стрижки и свобода от абсолютной симметрии — то, что сделает ваш образ легким и модным.

Графичные брови vs. Естественные брови

В последнее время брови — самый изменчивый модный тренд. Только рука привыкнет рисовать модную дугу, как уже надо переучиваться. Так, и в 2018 году изменения коснутся этой части лица. Нет, брови-ниточки еще не возвращаются, но и графичные брови теперь дурной тон. В новом году не следует чересчур сильно подводить и затемнять их. Меняем цвет бровей на более светлый и подводим короткими штрихами для максимально естественного образа.

Аккуратный макияж vs. Небрежный макияж