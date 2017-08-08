12 вещей, из-за которых образ кажется «дешевым»

Образ может быть каким угодно: сдержанным и бунтарским, идеальным и взъерошенным. Но никому не хочется выглядеть именно «дешево». И речь идет не о стоимости вещей. Часто звание «Стильная штучка» мешают получить нелепые мелочи.

AdMe.ru собрал коллекцию деталей, которых стоит остерегаться.

1. Неоправданный шик

Блестящий и броский декор требует подходящего фона: по качеству, стилю, смыслу. Повседневная и спортивная одежда с обилием стеклянных «бриллиантов» — вызов любому эстету.

Блистать нельзя? Можно, но лучше умом и фантазией.

2. Подделки брендовых вещей

Производители могут стыдливо назвать их репликами, но суть не меняется. Криво пошитое недоразумение с буковками L и V никакого отношения к французскому дому моды не имеет.

Альтернатива. Качественно выполненная вещь noname щадит бюджет и модную репутацию.

3. Диссонанс в узоре

Горошек + полоска. Это одна из формул неудачного сочетания. Цветочные, геометрические и другие броские принты не любят делиться вниманием.

Как правильно? Комбинируйте узор с чем-то монохромным или близким по содержанию — так любая деталь смотрится выигрышно.

4. Белые туфли

Что позволено кедам, слипонам или кроссовкам, то неуместно для туфель — сверкать белизной. Вот такая дискриминация. Сейчас даже невесты отказываются от белых туфель, а вне свадебного образа они смотрятся простовато. Обыграть эту простоту — целое искусство.

Беспроигрышный вариант — нюдовые оттенки. Они впишутся в любую цветовую палитру и подчеркнут элегантность.

5. «Слабые звенья»

Некоторые материалы требуют максимализма: не можете позволить их в дорогом исполнении — откажитесь и от дешевых аналогов. Красноречивый пример — кружево. Бюджетные версии быстро изнашиваются и выдают низкую платежеспособность владелицы.

Правильная дозировка. Кружево все равно манит вас? Пусть остается в гардеробе, но в виде отделки. Полностью выполненную из кружева вещь лучше пока внести в вишлист.

6. Неестественные оттенки

Особенно «кислотные». Они хороши для тематической вечеринки или дискотеки. Например, в стиле 90-х. Другой образ такие оттенки погубят.

Что делать? Беспроигрышный вариант — одежда благородных цветов. Если не можете превозмочь любовь к яркому, начните хотя бы с ликвидации «кислоты» в гардеробе.

7. Дорогие украшения

Точнее, их избыток и несоответствие случаю. Тем более когда рядом с золотыми цепочками висит схожая по цвету бижутерия. Желание «выгулять» все украшения сразу выдают... не очень стильную женщину.

Компромиссный вариант для повседневных образов — неброская и качественная бижутерия. Да, крохотные серьги-гвоздики выигрывают на фоне громоздких подвесок из золота. Особенно если вы отправились в продуктовый магазин или гуляете в парке.

8. Неудобная обувь

Каблуки — это нарядно и женственно. Но только если ради них не нужно жертвовать комфортом. Будничная суета не терпит излишнего шика: кажется, будто вам нечего больше надеть.

Не бойтесь простоты. Стиль нормкор давно завоевал подиумы. Смиритесь и достаньте наконец любимые кроссовки.

9. Одежда «с чужого плеча»

В размерной сетке кроме S есть другие буквы. Фигура может меняться — в этом факте ничего противозаконного нет. А вот надевая слишком облегающие вещи, легко совершить преступление против здравого смысла. Осторожности требует и одежда нарочито большого размера (oversize).

Чего опасаться? «Колбасного» эффекта и бесформенности силуэта.

10. Ультрамодные вещи из давних коллекций

Решили купить модный хит — не стройте с ним долгие отношения. Пусть это будет яркий, но сезонный роман. Иначе появится впечатление, будто вы позволяете себе обновки раз в 100 лет и донашиваете все до дыр.

Как оставаться в тренде? Если нет возможности адаптировать гардероб ко всем новомодным тенденциям, выбирайте классические фасоны и расцветки. Это правило работает всегда.

11. Чулки-предатели

Кроме качества от колготок и чулок требуется еще и скромность. Они не должны заявлять о себе выглядывающими резинками, уплотненным мыском. Блестящие колготки / чулки — вредители, которые сведут на нет wow-эффект от шикарного наряда.

Что выбрать? Никакого блеска — только матовость, только хардкор.

12. «Публичное» белье

Иногда белье норовит выбраться наружу и завоевать всеобщее внимание. Считаете это зрелище пикантным? Срочно форматируйте свое чувство прекрасного!

Скройте детали трусиков и бюстгальтеров. Будь они хоть трижды кружевными и красивыми. Можно, конечно, ссылаться на образы знаменитостей, но они не всегда хороши для будничных реалий.

Фото на превью depositphotos
По материалам thefrugalmodel, intothegloss

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