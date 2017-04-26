12 вариантов маникюра для тех, кому хочется чего-нибудь новенького

Вопрос «Какой сделать маникюр?» для девушек ничуть не легче, чем «Что приготовить на ужин?».

AdMe.ru решил помочь прекрасным леди в этом деле и собрал самые необычные, модные и просто очень красивые идеи дизайна ногтей.

Полоски

Такие ногти здорово поднимают настроение. Согласны?

Аэрография

Очень модная техника в маникюре, которая придает ногтям просто космический вид.

Узоры и принты

Отлично смотрятся как наклейки, так нарисованные узоры.

На кончиках

Такой дизайн ногтей убивает двух зайцев: смотрится лаконично и нескучно.

Двухцветный маникюр

Последний писк сезона — двухцветный маникюр, выполненный контрастными цветами.

Креативный минимализм

Маникюр для тех, кто не приемлет ничего лишнего. Смотрится просто волшебно на коротких или овальных ногтях.

Яркая графика

Цвет и форма соединились, чтобы сделать маникюр настоящим произведением искусства.

Цветы

Теперь бутоны распускаются прямо на ваших ногтях — разве не круто?

Матовое совершенство

Матовые текстуры хороши как сами по себе, так и в сочетании с яркими акцентами — например в виде блесток.

Нюд

Такие варианты подойдут абсолютно к любому образу. Шикарно!

Геометрия

Все как по линеечке: четко, ровно и дьявольски стильно.

Буйство фантазии

Никогда не поздно превратить ногти в холст и выразить себя на все 100 %.

Фото на превью mvk.ua, lackfein

109 На склад!
1 Комментарии
  • 26 апреля 2017
  • 1
  • 12390

Сто раз пересматривал — еще хочу!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!