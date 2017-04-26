12 вариантов маникюра для тех, кому хочется чего-нибудь новенького
Вопрос «Какой сделать маникюр?» для девушек ничуть не легче, чем «Что приготовить на ужин?».
AdMe.ru решил помочь прекрасным леди в этом деле и собрал самые необычные, модные и просто очень красивые идеи дизайна ногтей.
Полоски
Такие ногти здорово поднимают настроение. Согласны?
Аэрография
Очень модная техника в маникюре, которая придает ногтям просто космический вид.
Узоры и принты
Отлично смотрятся как наклейки, так нарисованные узоры.
На кончиках
Такой дизайн ногтей убивает двух зайцев: смотрится лаконично и нескучно.
Двухцветный маникюр
Последний писк сезона — двухцветный маникюр, выполненный контрастными цветами.
Креативный минимализм
Маникюр для тех, кто не приемлет ничего лишнего. Смотрится просто волшебно на коротких или овальных ногтях.
Яркая графика
Цвет и форма соединились, чтобы сделать маникюр настоящим произведением искусства.
Цветы
Теперь бутоны распускаются прямо на ваших ногтях — разве не круто?
Матовое совершенство
Матовые текстуры хороши как сами по себе, так и в сочетании с яркими акцентами — например в виде блесток.
Нюд
Такие варианты подойдут абсолютно к любому образу. Шикарно!
Геометрия
Все как по линеечке: четко, ровно и дьявольски стильно.
Буйство фантазии
Никогда не поздно превратить ногти в холст и выразить себя на все 100 %.