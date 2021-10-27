12 уютных и функциональных вещей с французских кухонь, которые хочется взять на заметку

Французская кухня как совокупность блюд и пространство для их приготовления легендарна. Французы, может быть, и своенравны, но они точно умеют готовить и знают толк в кулинарной эстетике. Их кухня настолько известна, богата историей и невероятна, что ей даже был присвоен статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Кулинарное искусство французов отражается не только в еде — важна и сервировка стола, и сам процесс готовки. Это образ жизни во Франции.

Мы в AdMe.ru вдохновились французским шиком и составили список утвари, которая создаст атмосферу высокой кухни в любом доме. А в бонусе покажем, как французы ходят за продуктами.

Тканевые салфетки

Салфетки из ткани не только более экологичны, но и делают любую еду особенной. Даже ваш petit déjeuner (что в переводе с французского означает «завтрак») можно украсить, если положить красивую салфетку рядом с чашкой кофе или использовать ее, чтобы убрать крошки после нарезки багета.

Специальная лопатка для рыбы

Лопатка для рыбы — один из наиболее часто используемых предметов как на профессиональной кухне, так и на любой домашней кухне во Франции. Этот металлический шпатель прочен, но при этом достаточно деликатен, чтобы скользить под хрупкими кусочками рыбы.

Кухонные ножницы

Кухонные ножницы хороши тем, что их можно использовать не только для готовки. Например, чтобы открывать упаковку, разрезать бумагу, отрезать бирки на новом платье. Но для французов, которые серьезно относятся к кулинарии, эти ножницы имеют свое место на кухне. «Лезвия ножниц легко снять и тщательно очистить (их можно мыть в посудомоечной машине), что очень практично. Я все время использую их вместо ножей, особенно для резки свежей зелени», — говорит Дельфин Плиссон, открывшая ресторан La Maison Plisson в Париже.

Силиконовый коврик для выпекания

Силиконовые коврики для приготовления в духовке намного лучше защищают пищу от жара, чем пергаментная бумага. Французы не используют коврик, если хотят поджарить овощи или мясо, но он всегда идет в ход, чтобы равномерно распределить жар, например, при приготовлении выпечки и французских десертов. К тому же коврик очень прост в уходе — после использования его можно просто вытереть или отправить в посудомоечную машину.

Открывалка для яиц

Хлеб и яйца — это основные продукты для завтрака во Франции. Но не просто яйца, а яйца всмятку. В любом французском доме можно найти яичные чашки и аксессуары, которые помогут аккуратно разбить скорлупу. Некоторые выбирают простую чайную ложку или нож для масла, чтобы слегка постучать по ней, другие полагаются на инструменты, которые создают аккуратный разлом. Владелица кулинарной школы La Cuisine Paris в Париже Джейн Бертч решительно выступает за открывалку. Ведь подача блюда во Франции значит так же много, как и его вкус.

Крышка для посуды

После основного блюда на любом званом ужине настоящий французский хозяин подает сырное блюдо или кексы. И чтобы десерт или закуска не заветрились и сохранили свой вкус, так же как и свой презентабельный вид, французы используют cloche (от франц. «колокольчик») — крышку для посуды, которая применяется для демонстрации еды или сохранения ее свежести.

Тара для хранения камамбера

Тара для сыра камамбер, традиционно сделанная из древесины, является частым атрибутом на французской кухне. Она сохраняет мягкий аромат сыра и даже улучшает его вкус. Сейчас есть и пластиковые альтернативы, чтобы хранить этот особенный вид сыра в правильном виде.

Кокотка для тушения

Une cocotte, как говорят французы, — это типичный круглый или овальный французский котелок, сделанный из чугуна или жаропрочной керамики. Раньше кокотку ставили на огонь, а на ее крышку бросали горячие угли, чтобы еда была полностью приготовлена. Сегодня, благодаря более качественным материалам и формам, обеспечивающим идеальную циркуляцию тепла, она стала более доступной и простой в использовании посудой. Тем не менее ее современная версия сохранили главное свое свойство: готовка в ней не требует жидкости. В этом разница между приготовлением в кокотке и традиционным тушением.

Корзина для хранения хлеба

Сразу после покупки багета в булочной французы приходят домой и кладут его в специальную плетеную корзинку. В них хлеб остается свежим и дольше хранится и не черствеет. На следующее утро он будет особенно вкусным с кофе и джемом.

Френч-пресс

Френч-пресс можно встретить на каждой кухне. Тому есть несколько причин: он намного меньше, чем большинство кофеварок, и готовит кофе не хуже, чем кофемашины. Он прост в использовании, и с ним справятся даже те, кто не особо разбирается в специфике кофе.

Пищевая мельница

Практически в каждом французском доме в кухонном ящике есть классическая moulin à légumes (пищевая мельница), которая используется для приготовления идеально мягкого пюре. Этот аксессуар особенно актуален в домах, где есть маленькие дети. За создание этого кулинарного гаджета французы благодарят мсье Жана Мантеле, который основал компанию Moulinex и кучу экономящих время бытовых устройств.

Медная утварь

Когда-то во Франции только в богатых замках можно было увидеть длинную вереницу медных сковородок, расположенную на кухне под лестницей. Сегодня же каждый француз отдает предпочтение именно медным сковородкам и кастрюлям. Медь — прекрасный проводник, равномерно прогревающий продукты. Поэтому многие повара используют посуду из нее при приготовлении блюд, чувствительных к температуре. К тому же медная посуда крайне удобна: она достаточно тяжелая, чтобы надежно стоять на плите, но не слишком тяжелая, чтобы ее было сложно поднять одной рукой, даже если в ней находится еда или жидкость.

Бонус: французы ходят за покупками с плетеной сумкой

Даже в высокотехнологичном XXI веке плетеные корзины любого размера и формы заполняют шумные французские рынки при покупки продуктов. Это могут быть корзинки на колесиках, чтобы не носить тяжести при закупе овощей и фруктов, или компактные ручные корзиночки для похода за булочками.