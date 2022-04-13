12 ультрамодных вещей, о которых трубят из каждого утюга, а они потихоньку сдают свои позиции

Каждый сезон ее величество мода возносит до небес те или иные вещи. И так же быстро и беспощадно с ними прощается. Казалось бы, только вчера о балаклавах и джинсах с вырезами на бедрах трубили из каждого утюга, а сегодня модницы сто раз подумают о целесообразности таких покупок.

AdMe.ru проанализировал остромодные тенденции и составил подборку одежды, которая рискует перестать быть трендовой.

Джинсы с вырезами на бедрах

Пора забыть об одноразовых джинсовых трендах. Модели с вырезами вместо карманов на бедрах или под ягодицами смотрятся довольно экстравагантно. В прошлом сезоне подобный деним взорвал социальные сети благодаря модным блогерам и гуру стиля, но в этом постепенно уходит на второй план. Что точно не выйдет из моды, так это более классические модели, универсальные для любых женских сетов: джинсы прямого или широкого кроя, с высокой или низкой посадкой, скинни.

Микрокардиган

Микрокардиган был популярен пару сезонов назад, а теперь остался в гардеробах только самых смелых модниц. Под него практически невозможно найти нижний слой, который бы не испортил весь образ, поэтому такие звезды, как Хейли Бибер, надевали его прямо на голое тело. Выглядит это, мягко сказать, сверхоткровенно, и далеко не каждая женщина может похвастать идеальными параметрами для того, чтобы щеголять в этом небольшом куске ткани.

Боди навыпуск

Пора признаться: боди не самый практичный предмет в гардеробе. Оно впивается в тело и доставляет дискомфорт, его сложно застегивать и расстегивать, а поход в дамскую комнату в нем больше напоминает квест. Дизайнеры нашли единственный, но довольно неоднозначный выход: носить его навыпуск. Согласитесь, выглядит спорно, странно и вызывающе.

Тотал оверсайз

К сожалению или к счастью, тренд на оверсайз потихоньку сдает свои позиции. А образов тотал оверсайз лучше вообще избегать. Главная тенденция сегодня — не перебарщивать. Не стоит нагружать образ чрезмерным количеством объемных мешковатых вещей. Достаточно одной позиции, которую лучше сочетать с более облегающей вещью. Так ваша фигура не потеряется в слоях безразмерной одежды, а образ будет смотреться наиболее выигрышно.

Одежда с вырезами на талии

Увы, но платья с вырезами на боках визуально не делают талию тоньше. Такой прием, напротив, акцентирует внимание на этой части тела и в большинстве случаев не красит фигуру. В этом сезоне дизайнеры в один голос твердят: если и вырез, то на ноге. Платья с разрезом от бедра отныне уместны не только для выхода в свет, но и в повседневной жизни.

Куртки-рубашки в клетку

Благодаря масс-маркету подобные куртки быстро стали популярными и нашли себе уютное местечко в гардеробах юных модниц. Возможно, их стали скупать вслед за повседневными клетчатыми рубашками, которые многим полюбились за их удобство и универсальность. Но если рубашки до сих пор в тренде, то куртки начинают потихоньку сдавать свои позиции. Что точно будет востребовано не один сезон и никогда не потеряет своей актуальности — тренч, пальто или куртка классического дизайна.

Корсет

Раньше дизайнеры советовали носить корсет поверх платьев и рубашек. Теперь же — как отдельный элемент, причем в комбинации с брюками и джинсами. Выглядит такой тандем нелепо и странно, а при неправильном выборе модели корсета или джинсов и вовсе вульгарно.

Балаклава

Универсальная балаклава заменяет сразу 2 вещи — шарф и шапку. Но можно сказать точно: выглядит такой головной убор весьма и весьма неоднозначно. Не каждый осмелится ловить на себе взгляды окружающих и поражать всех своей экстравагантностью. Смеем предположить, что скоро тренд на балаклавы канет в прошлое, как это произошло уже со многими ультрамодными аксессуарами.

Лакированные легинсы

Выглядят вызывающе и агрессивно, сильно блестят, а при ходьбе собираются в гармошку. Легинсы из лаковой кожи продемонстрируют скорее несовершенства силуэта, чем соблазнительные изгибы. Также их не стоит комбинировать с одеждой из того же материала и коротким или обтягивающим верхом. Альтернатива — кожаные брюки свободного кроя, которые смотрятся дерзко, но при этом совсем не вульгарно.

Туфли в стиле Bratz

С виду неудобные и вульгарные туфли навели переполох среди звезд, модных блогеров и стилистов. Фотографии туфелек на массивной платформе и c ремешком на щиколотке облетели все социальные сети, сделав эту вещь настоящим маст-хэвом. Но мода циклична. То, что вчера находилось на вершине модного Олимпа, сегодня может в мгновение ока стать антитрендом. Уже сейчас появилось большое количество подделок подобной обуви, поэтому есть вероятность того, что скоро все от них устанут.

Облегающий комбинезон

Далеко не каждая женщина даже с идеальными параметрами решится надеть подобный, пускай и ультрамодный, наряд в реальной жизни. Так называемый кэтсьюит уместен разве что на тематической вечеринке, но никак не на свидании или в офисе. Лучше сделать выбор в пользу комфортных и универсальных комбинезонов свободного кроя: такие будут актуальны в любой ситуации.

Бра вместо топа

Этот противоречивый тренд берет свое начало из 2019 года. Смелые модницы надевали бра под пиджак, косуху или просто на голое тело как отдельный элемент одежды. Сегодня ему продолжают следовать разве что знаменитости и медийные личности, ведь выглядит этот неоднозначный прием весьма откровенно и провокационно. Скромность украшает и всегда остается в моде.