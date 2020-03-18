12 украшений, которые безнадежно устарели в 2020-м

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Дополнить образ или подчеркнуть свою индивидуальность можно с помощью бижутерии или ювелирных изделий, но с условием, что у этих аксессуаров «не истек срок годности». Но как же вычислить украшения, которым не место в вашей шкатулке? Полный список антитрендов 2020 года и их достойные замены вы найдете в статье.

Мы в AdMe.ru неустанно следим за новыми трендами и изучили коллекции, которые были представлены на всех модных площадках, выбрав украшения, способные сделать образ современным и стильным.

12. Чокер

Пару лет назад в моду вернулся популярный аксессуар из 90-х — чокер. Модницы выбирали плотно сидящее на шее украшение из кожи, бархата или пластика. Но тренд исчез так же неожиданно, как и появился. В 2020 году чокер снова вернулся на мировые подиумы, но уже в другом виде: GUCCI, Chloe, Sacai, Alexander McQueen и Versaceукрасили изделие драгоценными камнями, благородными металлами или представили многослойные варианты из подвесок и цепей разной длины.

11. Базовые серьги в форме колец

Дизайнеры Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta, Missoni, Brandon Maxwell предлагают в 2020 году побороть стеснение и стать заметнее, позабыв об изящных сережках и заменив их на массивные изделия, состоящие как из одного, так и из нескольких обручей.

10. Украшения с перьями

Из года в год летним хитом становились украшения с перьями, и этот тренд успел изрядно надоесть дизайнерам, поэтому такие модные дома, как Vivienne Westwood, Christian Dior, Jacquemus, Oscar de la Renta, Prada, предложили забыть в новом сезоне о надоевшем «тропическом» направлении и заменить его на «пляжное», а именно на ракушки больших размеров.

9. Комплект сережек

Вариант с одной сережкой в ухе уже много лет демонстрируют модели на подиумах Oscar de la Renta, Valentino, Tibi, Pyer Moss и Marc Jacobs. Тем не менее в повседневной жизни немногие девушки отважились бы на такие эксперименты, но 2020 год — хороший повод для того, чтобы побороть своего внутреннего перфекциониста и добавить немного неряшливости в образ.

8. Бриллианты

7. Буквы

Кулоны с заметными буквами больше не в моде, на смену им пришли массивные изображения диких животных и насекомых. Dolce & Gabbana и Oscar de la Renta представили изделия для модниц, которые не хотят скрывать свою дикую сущность, а вот дизайнеры Fendi решили, что хищников на мировых подиумах уже предостаточно, и продемонстрировали аксессуары с принтом «черепаший панцирь».

6. Монеты

Пару лет назад появилась мода на украшения с монетами, но в новом сезоне любовь победила деньги. Крупные, а иногда даже гигантские сердца были представлены почти на каждой модели в коллекциях Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Marc Jacobs и Chanel.

5. Звезды

На смену звездам пришли сферы: Bottega Veneta, Kenzo, Oscar de la Renta, Balenciaga, Valentino, Ann Demeulemeester представили различные шарообразные изделия из металла, стекла и дерева. Дизайнеры вдохновлялись планетами, глобусом, магическими хрустальными шарами и сверкающими новогодними украшениями, поэтому каждая девушка сможет найти то, что по душе именно ей.

4. Крупный кулон на цепочке

Модные дома Zimmermann, Pyer Moss, Off-White, Alexander McQueen, Vivienne Westwood заявили, что в новом сезоне пора забыть о тонких цепочках и крупных украшениях на них и заменить их на массивные цепи.

3. Многослойные браслеты

Дизайнеры Stella McCartney, Alexander McQueen, Brandon Maxwell и Dolce & Gabbana решили сделать сезон весна-лето — 2020 максимально практичным, предложив на замену многослойным браслетам небольшие кошельки, а вместо обычных кулонов — держатель для карт, паспорта, авиабилетов, очков или фляжки. Отличное решение с учетом того, что в женской одежде постоянно не хватает карманов.

2. Одно кольцо

В 2020 году устарели не только модели тонких колец с мелкими камнями, но и всего одно ювелирное изделие на руке. В моде массивные кольца, геометрия, комплекты и цветные камни, как у Brandon Maxwell, Fendi или Alexander McQueen.

1. Ободки

Тонкие ободки с ушками, украшенные стразами, — тренд из далекого 2012 года, но до сих пор подобные вещи можно купить в любом магазине аксессуаров. Если у вас есть желание сделать образ современным и модным, то лучше обратить внимание на моделей Fendi, которые носят широкие ободки из кожи или бархата задом наперед.