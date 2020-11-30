12 вещей из 2000-х, ради которых раньше было не жаль разбить копилку, а сейчас — пустить слезу ностальгии

2000-е. Время розового гламура и телефонов-раскладушек. Смелых причесок и экстремально коротких мини-юбок. Вспоминая стиль тех лет, хочется то ли смеяться, то ли плакать. Однако неизменным остается яркий всплеск ностальгии, который врывается в разум вместе с трендами нулевых.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить 12 дерзких модных веяний, от которых все сходили с ума в 2000-х.

Диадема как у принцессы

В нулевые каждая девушка могла запросто почувствовать себя принцессой. Достаточно было зайти в магазин и купить тиару, украшенную стразами. С таким аксессуаром были все шансы покорить любой танцпол и влюбить в себя всех кавалеров.

Черный контур на нижнем веке

Тогда было очень модно обводить глаза черным карандашом, создавая по-настоящему бунтарский образ. Сегодня девушек с таким макияжем почти не встретить на улице. Отчасти оно и к лучшему — подобная обводка визуально сужала глаза и абсолютно не шла обладательницам нависших век.

Двухцветное окрашивание и мелирование

Нулевые били все рекорды по причудливым окрашиваниям. В частности, было популярно красить волосы в два цвета, а также делать мелирование.

Пластиковая бижутерия

В начале нового тысячелетия женщины носили крупные красочные серьги в виде колец, сердец и других незатейливых форм. Большой популярностью, в частности, пользовались украшения из пластика, а также блестящая бижутерия, имитирующая искусственные бриллианты.

Белье, выглядывающее из-под одежды

Помните времена, когда было модно носить стринги и бюстгальтеры таким образом, чтобы они выглядывали из-под одежды? В те годы это считалось признаком бунтарства, а сегодня — модная ностальгия по минувшему десятилетию. Такой наряд смело выбирали Гвен Стефани, Кристина Агилера и Бритни Спирс.

Легинсы с мини-юбкой

Девушки 2000-х носили мини-юбки и туники с укороченными легинсами. Такой тандем предпочитали все — от голливудских звезд до девочек из соседнего двора. Легинсы по-прежнему являются важной частью повседневного гардероба. Правда, сегодня в основном носят их удлиненную версию и не натягивают сверху юбку.

Гофре

Многие терпеливо стояли с плойкой возле зеркала, чтобы сделать модную укладку. Одной из самых востребованных причесок в 2000-е стали кудри гофре, ради которых девушки завивали волосы около часа. А обладательницы густой шевелюры — еще дольше.

Кружевной топ поверх футболки

Если в те годы у вас был кружевной топ, вы, вероятно, надевали его на футболку или тонкую кофту. Сегодня шелковые и атласные вещи, похожие на ночные сорочки, до сих пор можно увидеть в магазинах. Однако теперь их носят без подобного наслаивания.

Кольца, показывающие настроение

Еще один привет из нулевых — кольцо, меняющее цвет в зависимости от настроения. Многие были готовы разбить старую копилку ради такого сокровища.

Миниатюрные жилеты

Укороченные жилеты вызвали настоящий модный бум на заре XXI века. Модницы сочетали их с рубашками и майками. А низ ансамбля завершала кокетливая юбка в складку или расклешенные джинсы.

Телефоны с брелоками и стразами

Если сейчас смартфону достаточно только лаконичного чехла и защитной пленки, то 15 лет назад все было совсем иначе. Один из главных трендов нулевых — телефоны-раскладушки и слайдеры, украшенные всевозможными брелоками, наклейками и стразами.

Стрижка каскад

Стрижка каскад была на пике популярности в 2000-е. Причем чем больше слоев было в прическе, тем круче. Однако такая стрижка требовала каждодневной укладки и выглядела привлекательно только в распущенном виде. Если собрать волосы в хвост, то короткие пряди лезли в лицо, а сам хвост выглядел словно ощипанным.