12 трендов из 90-х, которые снова вошли в моду

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Хоть ученые и твердят, что создание машины времени невозможно, мода каждый раз доказывает обратное, то и дело возвращая нас в прошлое. Вот и теперь мы словно вернулись в 90-е — время экспериментов и бунтарства. Свежие коллекции именитых дизайнеров демонстрируют буйство красок и форм. Шляпы, узкие очки, поясные сумки — все эти тренды из прошлого модельеры предлагают носить и сегодня. А современным модницам тенденции настолько пришлись по вкусу, что теперь свежие фотографии из ленты инстаграма невозможно отличить от фотографий настоящих 90-х.

AdMe.ru собрал вернувшиеся тренды свободной и непринужденной моды 90-х.

1. Шляпы

Как и большинство трендов последнего десятилетия прошлого века, шляпы отличались своей чрезмерностью: огромные поля, яркие цвета. Практическая функция головного убора почти не использовалась, как и теперь. Однако и тогда, и сейчас этот стильный элемент может сделать даже самый простой образ эффектным и экстравагантным.

2. Платья в бельевом стиле

Платье-комбинация — тренд, который, кажется, не имеет временных рамок. В бельевом стиле теперь не только платья, но и топы. Смелость модных бунтарок как будто говорит: «Хочу ходить в белье!» С одной стороны — кричащая сексуальность, а с другой — утонченная элегантность.

3. Юбка-трапеция

Универсальна для всех сезонов и возрастов — главное, выбрать подходящую ткань. Несмотря на формат мини, за счет расширения книзу такая юбка не делает образ неуместным.

4. Рюкзаки

В последнем десятилетии прошлого века рюкзаки были популярны у старшеклассниц и студенток. Теперь же удобный вариант сумки не имеет возрастных ограничений. Современный ритм жизни диктует свои правила, где удобство и практичность далеко не на последнем месте.

5. Поясная сумка

Если красивый клатч — это неплохо, то свободные руки с поясной сумкой — бесценно. В 90-х к этому модному аксессуару было весьма неоднозначное отношение. Теперь практическую пользу поясной сумки уже никто не отрицает, а огромный выбор форм и цветовых вариаций позволяет ей гармонично существовать в любом образе.

6. Бейсболки

В 90-е поклонницы Наталии Орейро и сериала «Дикий ангел» считали своим долгом носить бейсболки. Непременно козырьком назад. И если популярность Орейро с тех пор заметно поутихла, то головной убор по-прежнему востребован у модниц для создания самых разных образов, не только бунтарок.

7. Куртки-косухи

Неотъемлемая часть классического гранж-образа и любимица настоящих рок-н-ролльщиков. И если роковая красотка к своему образу забыла добавить кожаную куртку-косуху, то не такая уж она и роковая.

8. Массивные кроссовки

Грубые кроссовки, словно доставшиеся от старшего брата, снова в ходу. Нынешние модницы умело используют эту массивную обувь, чтобы подчеркнуть, как ни странно, свою хрупкость и женственность.

9. Узкие очки

Мода на солнцезащитные очки меняется со скоростью света. Этим летом дизайнеры предлагают модницам носить узкие очки. В 90-х этот аксессуар часто использовали в своем образе герои боевиков и экшенов. В повседневной жизни такие очки добавляют образу загадочности и смелости.

10. Броши

«Чем ярче и больше, тем лучше» — таким девизом руководствовались модницы 90-х при выборе бижутерии. Теперь важнее художественная ценность. Выбор падает на броши ручной работы, непременно со смыслом.

11. Свитера с орнаментом и принтами

Яркие, уютные свитера oversize как символ независимости от общественного мнения снова пришлись под настроение свободолюбивым модницам. Несмотря на свою бесформенность, такая вещь всегда добавляет образу женственности и хрупкости.

12. Берет

Классические варианты этих головных уборов из 90-х вернулись к модницам в более смелых решениях — кожаные и яркие. Беспроигрышный вариант, если хочется добавить образу шарма и утонченности.

Бонус: фиолетовая помада

Самый дерзкий тренд макияжа 90-х замечен на последних модных показах именитых дизайнеров. Фиолетовая помада как альтернатива классической красной не менее эффекта и всегда будет главным акцентом образа.