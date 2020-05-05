12 трендов из 2000-х, которые хотелось забыть, как страшный сон, но они снова в моде

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Вспоминая о некоторых трендах из прошлого, трудно поверить, что когда-то ими восхищался весь мир. Однако мода часто делает финт ушами и вновь открывает дорогу вещам, триумфального возвращения которых точно никто не ждал. И вот люди опять красят волосы в немыслимые оттенки и покупают одежду, над которой еще пару лет назад хохотал весь интернет.

Мы в AdMe.ru до сих пор не можем поверить, что все это снова в моде, но готовы представить 12 трендов, которые вернули себе былую славу и успешно ворвались в 2020-е. А бонус в конце статьи позволит каждой девушке вдоволь поностальгировать по поздним 90-м.

1. Окрашивание «белый верх, черный низ»

В моду вернулось двухцветное окрашивание волос, которое в 2000-х так любили Кристина Агилера, Бритни Спирс и обычные модницы. Забытую технику уже примерили на себя певицы Дуа Липа и Билли Айлиш.

2. Морковный загар

Снова в тренде и «копченый» загар, которого раньше добивались с помощью солярия и автозагара. Сейчас лицо почти морковного цвета уже перестает быть признаком дурного вкуса и по душе многим звездам. Только взгляните, как идет такой оттенок Кендалл Дженнер.

3. Ультракороткие шорты

Еще один заметный камбэк 2020 года — ультракороткие шорты. Решатся на них, очевидно, немногие. Но перед теми смельчаками, кто не побоится выйти на улицу в таком виде, дизайнеры и стилисты точно будут снимать шляпы.

4. Сандалии на липучках

Поклонницам спортивной обуви законодатели мод советуют отложить в сторону кроссовки и заменить их сандалиями с липучками. Самое время вспомнить, что обувь, напоминающая о детском лагере и разбитых коленках, не только удобна, но и универсальна. Сейчас в ней можно выйти и в пир, и в мир, и в добрые люди.

5. Ободки

В сезоне весна-лето — 2020 главный акцент в образах сделан на украшения. В частности, модную арену вновь покоряют узкие ободки для волос.

6. Ретропринты

Нарочито старомодные орнаменты ворвались в ряды горячих трендов. Если вы устали от однотонных вещей и хотите внести разнообразие в свой гардероб, смело покупайте новое платье с принтом.

7. Очень широкие джинсы, как у рэперов

В моду вошли очень широкие джинсы, как у рэперов из 2000-х. На первый взгляд, такой фасон выглядит совсем не женственно, однако эта модель способна подчеркнуть пикантные изгибы: визуально талия становится уже благодаря ремню и расширенной нижней части.

8. Французский маникюр

Пару лет назад классический французский маникюр попал в стоп-лист всех модниц. Казалось, что он остался где-то в нулевых, а на смену ему пришли роковой красный и сдержанный полупрозрачный. Но сегодня классический френч (да, тот самый, с белыми полосками) возвращается в список трендов.

9. Длинная косая челка

Длинная косая челка еще не успела забыться, но тем не менее стилисты снова предлагают рассмотреть ее как один из вариантов оформления прядей. Ее основное преимущество заключается в том, что она делает изящной стрижку любой длины и подходит для разных типов лица.

10. Прямоугольные очки

Солнцезащитных очков никогда не бывает много, поскольку это идеальный способ освежить любой образ или скрыть лицо от посторонних глаз. В этом году одной из трендовых моделей вновь становятся очки прямоугольной формы с яркими стеклами.

11. Брюки карго с накладными карманами

Брюки карго — это гибрид форменной одежды военных и рабочих. Такой фасон отличают широкие штанины и множество накладных карманов. И да, эти брюки тоже снова в моде.

12. Мелирование

Возвращается в моду и классическое мелирование. Забытый прием в окрашивании уже опробовала на себе Дженнифер Лопес и не прогадала.

Бонус: короткие пряди, обрамляющие лицо

Далее на очереди — выпущенные из прически тонкие пряди, обрамляющие лицо. В 1990-х такие носила каждая актриса и модель. Кстати, этот прием отвлекает внимание от округлых форм, визуально вытягивает лицо и делает его менее широким.

А возвращения каких ультрамодных вещей из прошлого ждете вы?