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12 стильных вещей, которые катастрофически неудобны в обычной жизни

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Зачастую трендами становятся далеко не самые удобные и практичные вещи. Причем такая закономерность существовала на протяжении всей человеческой истории. Вспомните утягивающие корсеты, громоздкие парики и платья с кринолином. Люди покорно следуют новым тенденциям изменчивой моды, и порой вопреки своему удобству и комфорту.

AdMe.ru согласен с тем, что у каждой медали есть две стороны, и поэтому составил список вещей, которые отлично смотрятся на моделях, но в обычной жизни абсолютно непрактичны.

1. Костюм из шелка

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © MEGA / Mega Agency / East News

Шелк — чрезвычайно капризный и требовательный в уходе материал. Из-за неправильной стирки, сушки и глажки может быстро потерять свой товарный вид. Кроме того, шелковый костюм акцентирует внимание на фигуре за счет своей искрящейся текстуры и глянцевого блеска, поэтому обладательницам пышных форм следует быть предельно аккуратными с этим элементом гардероба.

2. Велосипедки

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © Snorlax / MEGA / EAST NEWS

Одним этот тренд кажется нелепым, другие от него без ума. Но сложно не согласиться с тем, что велосипедки наиболее выигрышно смотрятся на высоких и худых девушках. Даже самым отъявленным модницам не стоит забывать об их главных минусах: они зрительно укорачивают ноги, акцентируют внимание на бедрах и чрезмерно облегают тело.

3. Слитный зимний комбинезон

© aliexpress.ru, © Christopher Polk / WireImage / gettyimages, © PacificCoastNews.com / BWP Media / EAST NEWS

Даже гламурная дива Пэрис Хилтон и не менее стильная Гвен Стефани выбирают практичность и удобство использования. Слитный комбинезон привлекает внимание и выгодно подчеркивает фигуру, зато в быту катастрофически неудобен. Еще один минус — необходимость стирать костюм целиком, хотя пачкаются в большинстве случаев брюки, а не куртка.

4. Обувь из светлой замши

© Voyagerix / depositphotos, © LUCAS / Bauer Griffin / eastnews

Приобретая ботинки из светлой замши, будьте готовы к аккуратному и бережному уходу. Такая обувь пачкается гораздо быстрее темных моделей и требует более тщательной чистки. Ведь даже небольшой загрязненный участок может вмиг испортить впечатление от всего вашего образа.

5. Прозрачная сумка

© Digital Catwalk / Photoshot / East News, © Palace Lee / PacificCoastNews / EAST NEWS

Выглядит эффектно и необычно, но может сыграть с вами злую шутку: либо привлечет внимание хулиганов и грабителей, либо ненароком покажет окружающим то, что им видеть не следует. Все-таки содержимое женской сумочки должно оставаться загадкой.

6. Костюм в пижамном стиле

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © PRI / The Grosby Group / EAST NEWS

Необычный тренд, который все никак не может кануть в Лету, а лишь меняет фасон, ткань и цвет. Манекенщицы в «пижамах» из года в год стабильно мелькают на подиумах, напоминая рассеянных и только что проснувшихся мечтательниц.

7. Платье-комбинация

© mariematata / depositphotos, © BG021 / Bauergriffin.com / East News

Полюбившееся многим модницам платье моментально мнется, и на нем отчетливо видны даже небольшие пятна. К тому же подобрать подходящее нижнее белье будет задачей не из простых, ведь тонкая струящаяся ткань облегает все изгибы тела.

8. Прозрачная обувь

© Raymond Hall / GC Images / gettyimages, © Well_Damn_Jesse / twitter

Силикон, который используется для производства такой обуви, на 100 % герметичен и не пропускает воздух. Возникает настоящий парниковый эффект, и ноги начинают преть. О чем еще не стоит забывать, если вы все-таки решились на покупку, — своевременно делать педикюр. Мозоли и синяки, проглядывающие через прозрачный материал, выглядят довольно неэстетично.

9. Пальто-кейп

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © PacificCoastNews.com / BWP Media / EAST NEWS, © PacificCoastNews.com / BWP Media / EAST NEWS

За счет свободного кроя кейп хорошо скрывает недостатки фигуры, что не может не радовать обладательниц пышных форм. А вот худеньких девушек это пальто с легкостью может превратить в бесформенный мешок. Так себе перспектива. И, судя по фотографиям, согревает кейп тоже неважно.

10. Костюм с шортами-бермудами

© MIGUEL MEDINA / AFP / East News, © www.fashionpps.com / Photoshot / eastnews

Шорты длиной до колена могут зрительно укорачивать ноги. Девушкам невысокого роста точно лучше не рисковать. Да и в целом такой костюм — вещь не самая практичная: летом в нем жарко, зимой — холодно. И не в каждый офис пустят в таком виде, ведь классические варианты костюмов для работодателей более предпочтительны.

11. Ботильоны с открытым носком

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © Palace Lee / PacificCoastNews / EAST NEWS, © Palace Lee / PacificCoastNews / EAST NEWS

Стильные ботильоны с открытым носком красиво смотрятся лишь на модном показе. В жизни же такая обувь может доставить немало хлопот и дискомфорта своей обладательнице. Мы в редакции искренне недоумеваем: зачем носить их в холодную погоду, да еще и с шубой?!

12. Купальник сложного кроя со множеством завязок

© Digital Catwalk / Avalon / eastnews, © MEGA / Mega Agency / East News

Слитные купальники сложного кроя активно конкурируют на подиумах с привычными раздельными моделями. Вот только они больше подходят для пляжных тусовок, вечеринок у бассейна или фотосессий. Во время долгожданного отпуска все же хочется получить равномерный и красивый загар, а не кожу в полоску.

А какая стильная, но абсолютно непрактичная вещь занимает место в вашем гардеробе?

Фото на превью aliexpress.ru, Palace Lee / PacificCoastNews / EAST NEWS, MEGA / Mega Agency / East News
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5k