12 стильных вещей, которые катастрофически неудобны в обычной жизни

Зачастую трендами становятся далеко не самые удобные и практичные вещи. Причем такая закономерность существовала на протяжении всей человеческой истории. Вспомните утягивающие корсеты, громоздкие парики и платья с кринолином. Люди покорно следуют новым тенденциям изменчивой моды, и порой вопреки своему удобству и комфорту.

AdMe.ru согласен с тем, что у каждой медали есть две стороны, и поэтому составил список вещей, которые отлично смотрятся на моделях, но в обычной жизни абсолютно непрактичны.

1. Костюм из шелка

Шелк — чрезвычайно капризный и требовательный в уходе материал. Из-за неправильной стирки, сушки и глажки может быстро потерять свой товарный вид. Кроме того, шелковый костюм акцентирует внимание на фигуре за счет своей искрящейся текстуры и глянцевого блеска, поэтому обладательницам пышных форм следует быть предельно аккуратными с этим элементом гардероба.

2. Велосипедки

Одним этот тренд кажется нелепым, другие от него без ума. Но сложно не согласиться с тем, что велосипедки наиболее выигрышно смотрятся на высоких и худых девушках. Даже самым отъявленным модницам не стоит забывать об их главных минусах: они зрительно укорачивают ноги, акцентируют внимание на бедрах и чрезмерно облегают тело.

3. Слитный зимний комбинезон

Даже гламурная дива Пэрис Хилтон и не менее стильная Гвен Стефани выбирают практичность и удобство использования. Слитный комбинезон привлекает внимание и выгодно подчеркивает фигуру, зато в быту катастрофически неудобен. Еще один минус — необходимость стирать костюм целиком, хотя пачкаются в большинстве случаев брюки, а не куртка.

4. Обувь из светлой замши

Приобретая ботинки из светлой замши, будьте готовы к аккуратному и бережному уходу. Такая обувь пачкается гораздо быстрее темных моделей и требует более тщательной чистки. Ведь даже небольшой загрязненный участок может вмиг испортить впечатление от всего вашего образа.

5. Прозрачная сумка

Выглядит эффектно и необычно, но может сыграть с вами злую шутку: либо привлечет внимание хулиганов и грабителей, либо ненароком покажет окружающим то, что им видеть не следует. Все-таки содержимое женской сумочки должно оставаться загадкой.

6. Костюм в пижамном стиле

Необычный тренд, который все никак не может кануть в Лету, а лишь меняет фасон, ткань и цвет. Манекенщицы в «пижамах» из года в год стабильно мелькают на подиумах, напоминая рассеянных и только что проснувшихся мечтательниц.

7. Платье-комбинация

Полюбившееся многим модницам платье моментально мнется, и на нем отчетливо видны даже небольшие пятна. К тому же подобрать подходящее нижнее белье будет задачей не из простых, ведь тонкая струящаяся ткань облегает все изгибы тела.

8. Прозрачная обувь

Силикон, который используется для производства такой обуви, на 100 % герметичен и не пропускает воздух. Возникает настоящий парниковый эффект, и ноги начинают преть. О чем еще не стоит забывать, если вы все-таки решились на покупку, — своевременно делать педикюр. Мозоли и синяки, проглядывающие через прозрачный материал, выглядят довольно неэстетично.

9. Пальто-кейп

За счет свободного кроя кейп хорошо скрывает недостатки фигуры, что не может не радовать обладательниц пышных форм. А вот худеньких девушек это пальто с легкостью может превратить в бесформенный мешок. Так себе перспектива. И, судя по фотографиям, согревает кейп тоже неважно.

10. Костюм с шортами-бермудами

Шорты длиной до колена могут зрительно укорачивать ноги. Девушкам невысокого роста точно лучше не рисковать. Да и в целом такой костюм — вещь не самая практичная: летом в нем жарко, зимой — холодно. И не в каждый офис пустят в таком виде, ведь классические варианты костюмов для работодателей более предпочтительны.

11. Ботильоны с открытым носком

Стильные ботильоны с открытым носком красиво смотрятся лишь на модном показе. В жизни же такая обувь может доставить немало хлопот и дискомфорта своей обладательнице. Мы в редакции искренне недоумеваем: зачем носить их в холодную погоду, да еще и с шубой?!

12. Купальник сложного кроя со множеством завязок

Слитные купальники сложного кроя активно конкурируют на подиумах с привычными раздельными моделями. Вот только они больше подходят для пляжных тусовок, вечеринок у бассейна или фотосессий. Во время долгожданного отпуска все же хочется получить равномерный и красивый загар, а не кожу в полоску.