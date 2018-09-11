12 стильных идей звездного маникюра, которыми грех не воспользоваться

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Быть звездой — тяжелый труд, ведь каждый день армия поклонников и недоброжелателей выискивает как плюсы, так и минусы. Но есть и хорошая сторона. Сколько людей можно вдохновить своей идеей. Например, как знаменитые героини нашей подборки. Их маникюр не только достоин восхищения, но и не так уж сложен в исполнении, так что любая красавица может на секундочку примерить образ любимой звезды.

Мы в AdMe.ru собрали для вас самые яркие и простые варианты. Может, и у вас есть пример маникюра любимой знаменитости, которым вы бы хотели поделиться с нами? Добавляйте в комментарии.

Блейк Лайвли и ее крутые идеи

Оригинальный маникюр Деми Ловато с прямыми линиями

Миранда Керр и ее нежнейший маникюр

Керри Вашингтон и ее нюдовый маникюр с ярким акцентом

Ванесса Хадженс с интересным вариантом френча

Зоуи Дешанель с элегантным и в то же время игривым вариантом

Леди Гага с «шахматным» маникюром на коротких ногтях

Кайли Дженнер и 4 разных лака в маникюре

Маникюр Кеши всегда отличается яркими и сочными красками

Марго Робби и маникюр, навеянный отпуском

Бонус: идея от эпатажной Кэти Перри