12 стильных идей звездного маникюра, которыми грех не воспользоваться
Быть звездой — тяжелый труд, ведь каждый день армия поклонников и недоброжелателей выискивает как плюсы, так и минусы. Но есть и хорошая сторона. Сколько людей можно вдохновить своей идеей. Например, как знаменитые героини нашей подборки. Их маникюр не только достоин восхищения, но и не так уж сложен в исполнении, так что любая красавица может на секундочку примерить образ любимой звезды.
Мы в AdMe.ru собрали для вас самые яркие и простые варианты. Может, и у вас есть пример маникюра любимой знаменитости, которым вы бы хотели поделиться с нами? Добавляйте в комментарии.
Блейк Лайвли и ее крутые идеи
Оригинальный маникюр Деми Ловато с прямыми линиями
Миранда Керр и ее нежнейший маникюр
Керри Вашингтон и ее нюдовый маникюр с ярким акцентом
Ванесса Хадженс с интересным вариантом френча
Зоуи Дешанель с элегантным и в то же время игривым вариантом
Леди Гага с «шахматным» маникюром на коротких ногтях
Кайли Дженнер и 4 разных лака в маникюре
Маникюр Кеши всегда отличается яркими и сочными красками
Марго Робби и маникюр, навеянный отпуском
Бонус: идея от эпатажной Кэти Перри
Фото на превью blakelively / instagram