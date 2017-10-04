12 советов звездных стилистов, которые знают толк в шикарном образе

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Когда мы видим блистающих звезд на красной дорожке и в обычной жизни, нам кажется, что у них врожденное чувство стиля. Между тем, у абсолютного большинства из них есть личный стилист, который полностью создает привлекательный образ знаменитости. Нам в AdMe.ru удалось отыскать советы, которыми поделились ведущие стилисты Голливуда. Их стоит взять на вооружение каждой девушке.

Правильно выбирайте длину брюк

Очень важно уметь подбирать правильную длину брюк, подходящую к выбранной обуви. В идеале расстояние между подолом стандартной штанины и полом должно быть 1,3–1,5 см, вне зависимости от типа обуви, который вы выбрали.

Не покупайте скучное пальто

Верхняя одежда — совсем не тот предмет гардероба, на котором стоит экономить. К выбору пальто стоит подойти серьезно. Если у вас есть возможность купить только одну вещь на сезон — пусть это будет грамотный выбор. «Ведь так много людей видят нас только в пальто, и, даже если вы носите что-то совершенно сногсшибательное под ним, люди никогда об этом не узнают», — считает Дженн Янг, одна из дизайнеров модного дома Holmes & Yang.

Включите в свой гардероб яркие цвета

Если для вас совсем не привычны яркие цвета, попробуйте вводить их в свой гардероб понемногу. Используйте оттенки, которые вам нравятся больше всего. Чтобы точно не ошибиться — сочетайте нейтральный цвет с более ярким. Например, пастельный оттенок льна с ярким желтым. Но стоит дважды подумать, прежде чем сочетать яркие, насыщенные оттенки с черным — в такой комбинации яркость пропадает и оттенок кажется «выцветшим».

При небольшом бюджете покупайте стильные аксессуары

Аксессуары могут кардинально преобразить любой, даже самый незамысловатый образ. Красивая сумка, обувь, стильная бижутерия, яркий шарф способны по-новому обыграть даже ансамбль джинсов и белой майки. Если в вашем гардеробе много стильных аксессуаров — яркий, целостный образ вам будет несложно создать.

Соблюдайте баланс пропорций

Чтобы выглядеть гармонично, стоит соблюдать пропорции. Если при выборе одежды вы отдали предпочтение многослойному объемному верху, уравновесьте его лаконичным низом и наоборот. Иначе образ будет выглядеть перегруженным и за таким нагромождением одежды никто не заметит вас самих.

Подбирайте обувь под цвет кожи или колготок

Чтобы ваши ноги выглядели длиннее, подбирайте обувь в тон вашей кожи или колготок. Это могут быть как туфли на танкетке, так и на высоком каблуке.

Учитывайте особенности фигуры

Даже самая красивая и изысканная одежда на разных людях может смотреться совершенно по-разному. Чтобы выглядеть великолепно, нужно знать и учитывать особенности своей фигуры при выборе одежды. Например, если туловище недлинное, тогда из жакетов и пиджаков стоит присмотреться к укороченным моделям, если ноги длинные — к брюкам с высокой посадкой.

Делайте акцент на изящность фигуры

Говоря другими словами, перемещайте внимание с целого на частное. Например, миниатюрным женщинам можно посоветовать подчеркивать талию с помощью высоких подпоясанных брюк и топов. Можно выделять совершенно разные части тела. Изящность щиколоток — надевая обувь с ремешками на них, а запястья — браслетами.

Для визуального уменьшения рук и груди следует носить V-образные вещи

Вещи с V-образным вырезом: лонгсливы, майки, кардиганы и т. д. зрительно уменьшают объем рук и груди. Но стоит помнить о глубине выреза — он должен обязательно заканчиваться не ниже грудной впадины, иначе это будет выглядеть вульгарно.

Выберите только одну часть тела, которую будет открывать ваш наряд

Главным секретом по-настоящему сексуального образа является выбор в пользу наряда, который открывает только одну часть тела. Если вы выбираете наряд с декольте, прикройте ноги, если демонстрируете ноги — тогда верхнюю часть стоит закрыть.

Мужские детали гардероба всегда выглядят элегантно

Комбинация мужских и женских предметов гардероба позволяет создавать стильные и элегантные наряды. Лучшие мужские предметы для женского стиля — это брюки и пиджаки. Их стоит обыграть аксессуарами и украшениями — и элегантный образ готов.

Неидеальную талию можно скрыть одеждой с завышенной талией

Если вы обладательница неярко выраженной талии — сделайте выбор в пользу одежды с завышенной талией. Это могут быть платья, юбки, брюки. Они помогут перевести акцент и сделают образ более женственным.