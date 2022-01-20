12 случаев, когда знаменитости надевали нечто, выходящее далеко за рамки обычной одежды

Мы привыкли видеть на красных дорожках знаменитостей в сногсшибательных нарядах, и для нас нет ничего неожиданного в дизайнерских платьях и бриллиантах. Но иногда известные модельеры создают для звезд поистине новаторские образы, которые выделяют их среди остальных селебрити. Идеей для платья может послужить замысловатая оптическая иллюзия или отсылка к роли. Кажется, у дизайнеров никогда не иссякнет вдохновение.

AdMe.ru ценит креатив, поэтому мы собрали наиболее запоминающиеся образы, представленные на красных ковровых дорожках, чтобы вы могли насладиться всеми сразу.

1. Джоуи Кинг

Джоуи Кинг посетила 77-ю ежегодную церемонию вручения премии «Золотой глобус» в платье, созданном Ирис ван Херпен для коллекции Hypnosis. Платье действительно гипнотизирует и завораживает благодаря оптическим иллюзиям. Струящийся нежный силуэт делает молодую актрису похожей на произведение искусства.

2. Рита Ора

Прийти на красную ковровую дорожку буквально в банном халате и полотенце и выглядеть потрясающе — это талант, и Рита Ора доказала, что он у нее есть. Она дополнила свой наряд белыми туфлями на шпильках со стразами и комплектом бриллиантов стоимостью $ 7,8 млн. Ее образ в стиле «шик в сочетании с комфортом», несомненно, стал гвоздем программы.

3. Рианна

Наряд, который Рианна надела на Met Gala в 2017 году, немедленно стал главной темой обсуждений. Асимметричное платье сформировано из жаккардовых лепестков с цветочными узорами. Причудливый силуэт в сочетании с босоножками на шнуровке до бедер был бы слишком вычурным для кого угодно, но только не для бесстрашной Рианны. И одно это заслуживает нашего восхищения.

4. Соланж Ноулз

Еще один экстравагантный и даже сюрреалистичный образ, замеченный на Met Gala, принадлежит Соланж Ноулз. Она надела смелое, но элегантное мини-платье Giles с большим количеством ткани по бокам, из-за чего казалось, что у нее есть крылья. Оно отлично подчеркивало идеальную фигуру Соланж, хотя вряд ли его можно назвать удобным. Но красота требует жертв.

5. Z LaLa

Z LaLa — певица, в репертуаре которой композиции на 21 языке, известна своим уникальным стилем. Взять, к примеру, ее наряд, надетый на церемонию American Music Awards. Немного жутковатое платье в морской тематике определенно выделяло ее из толпы. Осьминог, обвивающий все ее тело, намекает нам не то на Урсулу, не то на владычицу морскую.

6. Билли Портер

Выход Билли Портера на Met Gala 2019 было скорее художественным перформансом, чем простым позированием перед камерами в дизайнерском наряде. Одетого с ног до головы в золото певца с 3-метровыми золотыми же крыльями несли 6 мужчин. Vogue назвал это самым невероятным появлением в истории Met Gala, и мы не можем с этим не согласиться.

7. Кристина Агилера

Наряд Кристины Агилеры не мог остаться незамеченным на вечеринке BAZAAR ICONS. Она прибыла на мероприятие в длинном белом платье из перьев. Бриллиантовые украшения, красные ногти и высокие каблуки превратили ее в икону стиля. Культовая певица уже надевала нечто подобное 15 лет назад, но тогда ее платье с перьями было розовым и намного короче. Это говорит о том, что Кристина Агилера изменилась, но осталась верной себе. И нам это нравится.

8. Ким Кардашьян

В этом эффектном наряде Ким Кардашьян посетила вечеринку, посвященную крупной сделке косметического бренда Anastasia Beverly Hills. Пальто с принтом в виде купюр из коллекции Джереми Скотта светская львица дополнила длинными остроносыми сапогами с тем же рисунком, солнцезащитными очками и крошечной блестящей золотой сумкой со знаком доллара.

9. Эзра Миллер

Наряд, который Эзра Миллер надел на мировую премьеру фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», приковал внимание собравшихся. Черное платье-пуховик смотрелось потрясающе, и актер чувствовал себя в нем комфортно. Надеемся, что теплым оно только выглядит и он не изнывал от жары.

10. Зои Кравиц

Длинное нежно-розовое платье, которое Зои Кравиц надела на Met Gala, выглядело простым, но очень элегантным. К нему прилагался длинный шлейф, а под юбкой было множество черных оборок. Розы на рукавах и лифе оказались настоящими: их обработали и покрасили в черный цвет. Платиновый цвет волос и короткая стрижка актрисы дополняли романтический образ.

11. Зендея

Недавно Зендея посетила церемонию вручения «Золотого мяча» в потрясающем черном платье с золотым «позвоночником». Наряд с открытой спиной выглядит откровенным и элегантным одновременно, в нем также есть отсылка к одному из злодеев нового фильма с участием молодой актрисы — «Человек-паук: Нет пути домой». Фанаты моментально заметили, что платье содержит намек на доктора Отто Октавиуса: к его костюму прикреплены механические руки.

12. Гвендолин Кристи

Наряд Гвендолин Кристи, который она надела на премьеру «Игры престолов» в 2019 году, был таким необычным, что, по мнению присутствующих, она напоминала богиню. Струящееся платье Iris van Herpen couture с абстрактным узором будто бы жило собственной жизнью и выглядело как пламя с лиловым дымом, когда актриса поднимала руки.