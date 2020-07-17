12 скульптур со смыслом, которые взволнуют даже камень

В каждом городе, даже в небольшом, наверняка найдется скульптура, памятник или инсталляция, несущая глубокий смысл или скрывающая за собой любопытную историю создания. Монумент в благодарность лабораторным мышкам, звезду Виктора Цоя, памятник голосу и другие увлекательные произведения искусства вы найдете в нашей статье.

Мы в AdMe.ru по-настоящему увлеклись скульптурами, созданными остроумными и вдумчивыми людьми. А в конце вас ждет бонус с инсталляцией, от которой екает сердце.

Памятник лабораторной мыши

В Новосибирске около Института цитологии и генетики в 2013 году установили скульптуру вяжущей мышки. Она символизирует благодарность человечества этим животным за то, что исследователи имеют возможность изучать гены животных и механизмы заболеваний и, как следствие, разрабатывать новые лекарства.

Виктор Цой

Памятник известному музыканту в Караганде обыгрывает одну из самых знаменитых песен группы «Кино» — «Звезда по имени Солнце».

Тбилисский дворник

Памятники нелегкой профессии дворника есть во многих городах. Но тот, что установлен в Грузии, особенный. Он посвящен конкретному человеку — Рашиду Адамову. Именно он, будучи дворником, приютил несчастного бедняка с разбитым сердцем после того, как его любимая Маргарита укатила обратно в Париж. Актрису не впечатлил даже миллион алых роз — она так и не ответила на чувства бедного художника. Конечно же, как вы догадались, речь идет о Нико Пиросмани.

Памятник рыбе-колюшке

В Кронштадте установлен памятник колючей рыбке — колюшке. В годы блокады Ленинграда она спасла тысячи жителей от голодной смерти. Когда съестные запасы кончились, в Финском заливе и каналах была выловлена вся рыба. Уцелел лишь самый неприхотливый вид, считающийся у рыболовов сорным, — колюшка. Блокадные жители вылавливали эту рыбу подручными средствами и варили из нее уху, жарили, делали котлеты. Тем и спасались в то страшное время.

Скульптуры покемонов

В одном из бразильских городов есть несколько статуй легендарных «карманных монстриков». Кроме эстетической составляющей, они еще являются и покестопами — хранилищем бонусов в популярной игре Pokemon Go. Кто именно размещает по городу эти статуи, доподлинно неизвестно.

Томбили

Томбили был обычным бездомным котом в Турции, когда вдруг прославился в интернете благодаря фото, где он сидит, облокотившись о бордюр. С тех пор котик стал настоящей знаменитостью и героем мемов. В 2016 году животное умерло, а вскоре в его память в Стамбуле сделали статую, которая повторяет тот самый знаменитый снимок Томбили.

Памятник «Википедии»

В польском городе Слубице есть монумент, посвященный знаменитой интернет-энциклопедии. Первый в мире памятник «Википедии» неслучайно установили именно в Польше: до 2012 года польская «Википедия» являлась самым крупным разделом на славянском языке.

Мальчик, смотрящий на Луну

В Старом городе Стокгольма есть крошечная скульптура сидящего мальчика, обнявшего себя за колени. Ее размер — всего 15 см, но туристы очень любят эту фигурку. Возможно, все дело в том, что она воплощает воспоминания детства и мечтаний, которые когда-то были у каждого взрослого. Интересно, что в холодное время года люди укутывают малыша в теплые вещи, чтобы он мог мечтать, глядя на Луну, даже в морозы.

Памятник Юрию Левитану

Эта скульптура в городе Владимире интересна тем, что на ней нет самого героя — Юрия Левитана. Все дело в том, что памятник установлен не столько самому диктору, сколько его легендарному голосу, который творил чудеса, поднимая боевой дух людей во время войны, и очень сильно раздражал немецкого фюрера. На памятнике есть QR-код, который позволяет услышать неповторимый голос Левитана во время сообщений о нападении немецкой армии и о Великой Победе.

Висящий носорог

Скульптуру белого африканского носорога в натуральную величину установили в Потсдаме в 2005 году. Подвешенное животное изображено обиженным и грустным. Носорог вызывает сочувствие прохожих. Скульптура обращает внимание на вымирающие виды животных, а еще косвенно напоминает: даже с виду большие и сильные нуждаются в защите, сочувствии и любви.

Памятник белке от студентов

Студенты одного из американских учебных заведений поставили на свои средства памятник белке, которая перекусила провода и тем самым отменила учебу на целых 2 дня.

Памятник котам и собакам, пострадавшим от автомобилей

В Костроме есть памятник животным, которые пострадали под колесами машин. Рядом с ним установлена копилка, куда каждый желающий может положить деньги. Средства идут в благотворительный фонд, который занимается лечением травмированных животных. А еще иногда прохожие оставляют внутри копилки записки с кличками котов.

Бонус: «Пассаж Розы»

В польском городе Лодзи есть «зеркальный дворик». Это инсталляция художницы Иоанны Райковской. Огромное количество отраженного света делает это место (особенно в солнечный день) блестящим и сюрреалистичным. «Пассаж Розы» не просто красивый арт-объект: инсталляция символизирует непростой путь, который прошла дочка художницы от незрячести до зрения.