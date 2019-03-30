12 секретов обаяния и естественной красоты француженок

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В каждой стране женщины накопили свои секреты красоты и молодости. Но больше всего весь мир интересуют француженки и то, как им удается в 42 года выглядеть на 18, как Одри Тоту. Конечно, нет одного секрета, который поможет всем и сразу. Но у француженок действительно есть полезные привычки, которые помогают им сохранять красоту и очарование в любом возрасте.

AdMe.ru раскрывает секреты бьюти-рутины, которым следуют все (или почти все) женщины Франции.

12. Никакого контуринга

Француженки не любят контуринг, потому что он скрадывает настоящие черты лица и выглядит неестественно. А вот что они любят, так это блеск и немного румян на щеках для свежего и сияющего вида.

11. Легкая небрежность

Если вы присмотритесь повнимательнее к француженкам и их стилю, то заметите, что почти все они предпочитают легкую небрежность в образе. Это и немного растрепанные пряди, и просто наброшенный шарф, и свободный крой в одежде. Это помогает им выглядеть непринужденно и естественно, будто они и не прилагают никаких усилий для того, чтобы быть красивыми.

10. Красная помада

Любой образ легко превращается в яркий и праздничный, если использовать красную помаду. Парижанки искренне уверены: неважно, какой у тебя стиль, ты можешь надеть рваные джинсы и майку с принтом или платье в пол и широкополую шляпу, но если ты добавишь к этому красную помаду, то сразу станешь королевой.

9. Никакого французского маникюра

Настоящие француженки никогда не делают себе безукоризненный и тщательно прорисованный маникюр. Ведь он говорит окружающим, что вы потратили уйму времени на такую мелочь. Парижанки считают, что это лишнее, ведь они родились красивыми и не собираются тратить часы на то, чтобы прихорошиться. Так что самый популярный маникюр у них — это короткие ногти с прозрачным лаком или вообще без него. То же самое касается педикюра.

8. Укладка и магия волос

Француженки предпочитают не портить волосы и не используют фен и утюжок каждый день. Они отдают предпочтение хорошим средствам по уходу — у каждой из них найдется любимая маска и масло для волос, а также хорошая расческа из натуральных материалов. А вот как делают укладку во Франции: нужно вымыть волосы и дать им высохнуть без фена, а на следующий день, когда пряди приобретут нужную текстуру и гладкость, сделать укладку.

7. Косметичка с 6 продуктами

Француженки используют 2 помады: естественного оттенка на каждый день и красную для выхода в свет и просто яркого настроения. Они выбирают легкий тон и светлую пудру, чтобы кожа сияла. Но при этом не пользуются пудрой каждый час, чтобы не выглядеть как кукла или оштукатуренная стена. Ведь здоровая кожа всегда немного блестит, это естественно и красиво. Макияж глаз на каждый день включает только тушь на верхних и нижних ресницах. Вечером можно добавить эффект messy smoky eyes, но без идеальной прорисовки, с легкой французской небрежностью. Итак, в косметичке парижанки вы найдете: хороший тон, пудру с эффектом свечения, тушь, карандаш для глаз и две помады. Идея, достойная подражания.

6. Дорогие парикмахеры

Женщины Франции уверены: ты можешь носить вещи за € 10, и никто не узнает, что они дешевые, но дешевая стрижка и окрашивание моментально испортят образ. Так что они готовы отдать маленькое состояние хорошему парикмахеру и годами пользуются услугами одного и того же мастера. Тем более что хорошая стрижка «ложится» сама, не приходится укладывать волосы каждый день, ну если только для особых случаев.

5. Простая бьюти-рутина

Все, что действительно нужно француженке, — качественные средства по уходу за собой. Это хорошее средство для умывания, солнцезащитный и увлажняющий крем. Список они с удовольствием пополняют маслами разных растений для тела и волос. Женщины во Франции живут по принципу «меньше — лучше», используя всего несколько средств, но не жалея на них денег. А вот отшелушивание и скрабирование, которые завоевали весь мир, во Франции не прижились. Там дамы отдают предпочтение маскам, делают их очень часто, притом самые разные. И это правильно, ведь хорошие маски восстанавливают, питают и омолаживают кожу.

4. Натуральные брови

Вы никогда не увидите настоящую француженку с ярко прорисованными бровями неестественно темного оттенка. Вместо этого они ухаживают за своими бровями, следят, чтобы те были здоровыми, объемными и густыми. Для выхода в свет можно подкрасить брови, но на каждый день лучше использовать только специальный гель для укладки.

3. Никакой диеты

Ни одна парижанка в здравом уме не сядет на диету. Они искренне уверены: непродолжительный эффект от сокращений калорий не только не стоит усилий, но и портит кожу из-за нехватки витаминов. Для них главный секрет хорошей фигуры — маленькие порции. Француженки едят все, что им хочется, но небольшими порциями. А если чувствуют себя сытыми, смело отставляют тарелку, не вынуждая себя доедать. Тем не менее француженки стараются избегать избытка сахара в рационе, ведь он портит кожу. Зато они совсем не боятся продуктов с высоким процентом жирности.

2. Холодная вода

Французы отлично знают, как полезно после горячей ванны принять холодный душ. Это стимулирует кровообращение и помогает держать кожу в тонусе. Как результат — блестящий внешний вид и бодрость.

1. Полное принятие внешности

Француженки довольно редко пользуются услугами пластических хирургов. Едва ли вы встретите в Париже актрису, модель или модного блогера с филлерами в губах, исправленным носом и искусственными скулами. Эти девушки учатся принимать себя такими, какие они есть, со всеми недостатками и особенностями внешности. Ведь именно это делает нас уникальными и живыми. А потому француженки подчеркивают достоинства и делают ставку на индивидуальность.

А у вас есть свои способы оставаться всегда красивой, которые передаются из поколения в поколение?