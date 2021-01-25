12 простых вещей, благодаря которым даже неприметная квартира превратится в элитное жилье

Создать такой же уют и порядок в своем доме, какой мы видим на обложках дизайнерских журналов, — задача не из легких. Хотя мы и окружаем себя красивыми и стильными, на первый взгляд, вещами, часто все равно остается свербящее ощущение, что тут что-то не так и квартира почему-то больше похожа на складское помещение или тесный, заставленный товарами магазин.

AdMe.ru разобрался, какие ошибки в оформлении квартиры ведут к тому, что она становится все менее и менее похожа на райский уголок.

1. Заставленные открытые полки

Открытые полки — отличное место для хранения книг и различных мелких предметов декора, однако не стоит забивать их до отказа. Легкость в интерьере появляется, когда полки «дышат»: предметы на них расставлены так, что между ними остается довольно много пустого пространства.

2. Старые книги

Практически любой человек стремится выставить напоказ каждую книгу, которая имеется в его доме. Это большая ошибка. Во-первых, необходимо убрать подальше книги в мягком переплете. Во-вторых, избавиться надо и от тех изданий, которые уже изрядно потрепало время. Чтобы книжные полки выглядели так же изящно, как на страницах журналов, не нужно ставить книги впритык друг к другу и забивать ими все свободное пространство. На полку имеет смысл поставить 2–3 небольшие стопки книг, а между ними освободить место для различных декоративных элементов. Считается, что полка заполнена тогда, когда вы уже заняли 80 % ее площади.

3. Диванные подушки

Декоративные подушки — изящный элемент декора, но только в том случае, если их мало. Скажем, идеальное количество — это по 2–3 штуки на каждый край дивана. Если же свалить на мягкую мебель целую груду подушек или выложить их в ряд, вид будет неопрятным.

4. Мебель, расставленная вдоль стен

Когда вся мебель расположена вдоль стен, пространство визуально сжимается — создается ощущение загроможденности и бардака. Чтобы квартира казалась чистой, необходимо отойти от такого традиционного взгляда на расположение вещей. Например, стол в столовой или гостиной лучше поставить в центр комнаты, а не в угол.

5. Фотографии в рамках и картины

Множество фотографий в разных рамочках совсем не создает ощущение уюта — напротив, комната кажется неубранной. Имеет смысл оставить лишь несколько одинаковых рамок, а остальные лучше спрятать в альбом. Да и размещать их нужно с умом: к примеру, очень выгодно смотрится композиция из фотографий, расположенная на стене над дверным проемом. Еще одно правило: все картины и фотографии в комнате должны быть расположены в одном месте. Если вы повесите 2 штуки у входа, а еще 4 разместите на столе, это будет выглядеть неаккуратно. А в случае, если интерьер у вас довольно яркий, имеет смысл сделать фото в черно-белой гамме: тогда они не будут отвлекать внимание от основного декора комнаты.

6. Провода

Если вы спрячете все провода (от телевизора, сетевые кабели, различные удлинители, зарядные устройства), вы удивитесь, насколько более опрятной будет выглядеть квартира. Для начала придется вытащить всю мебель и аккуратно распутать провода. После их необходимо разложить и скрепить, к примеру, специальными зажимами и липучками. Причем для каждого провода лучше использовать свой цвет.

7. Громоздкая мебель

Выбирая мебель, нужно исходить из размеров конкретной комнаты. Как слишком большие, так и слишком маленькие вещи уничтожают атмосферу уюта: квартира будет казаться или захламленной, или очень пустой. Причем порой для создания визуальной чистоты достаточно убрать из комнаты 1–2 огромных кресла и пару миниатюрных столиков.

8. Объемные драпировки на окнах

Есть такое правило: штор на окнах должно быть не более 2 штук. Скажем, легкий тюль и 2 более массивные шторки по бокам — это хороший вариант. А тяжелая драпировка, например 3-й элемент, свисающий сверху, будет, во-первых, мешать солнечному свету проходить внутрь, а во-вторых, сделает окно массивным. Даже самая загроможденная квартира станет выглядеть намного лучше, если будет залита солнечным светом.

9. Темный декор

Белый и пастельные цвета всегда будут выглядеть опрятнее темных. Любая комната с обилием тусклой и мрачной мебели кажется более грязной, чем она есть на самом деле. Такое восприятие обусловлено нашим подсознанием: чем белее — тем чище, и наоборот. Конечно, это не означает, что необходимо срочно выкрасить все стены в белый цвет и купить мебель пастельных тонов. Но в темную комнату нужно добавить светлые акценты, чтобы она заиграла новыми красками.

10. Недостаточная освещенность

Ощущение беспорядка добавляют различные тени и неосвещенные углы. Если естественного света не хватает, необходимо заручиться поддержкой искусственного освещения. Еще есть несколько полезных дизайнерских трюков: Покрасьте потолок в белый цвет: комната будет выглядеть не только чище, но и визуально больше.

Используйте стены и потолок в качестве отражателей. Для этого поставьте светильники вплотную к этим поверхностям так, чтобы свет был направлен на них.

Повесьте 1 или 2 больших зеркала с тонкой рамой: они тоже отражают свет, а за счет тонкой рамы не будут выглядеть тяжеловесно.

11. Паттерны

Сочетание огромного количества паттернов в дизайне — наследие 90-х годов. Этот тренд уже давно считается устаревшим, поскольку множество разных узоров создает ощущение беспорядка. Порой, чтобы избавиться от него, достаточно заменить 2 цветастые подушки на однотонные. Попробуйте, и вы увидите, как комната преобразится.

12. Низкая мебель

В большой комнате беспорядка по умолчанию меньше, чем в маленькой. А чтобы помещение казалось большим, мебель, расположенная вдоль стен или непосредственно на стенах (к примеру, кухонные шкафчики), должна доходить до самого потолка. В противном случае стены как бы обрезаются и визуально укорачиваются. Особое внимание нужно уделить шторам. Дизайнеры советуют делать их как можно выше, длиннее и шире. Поэтому их лучше разместить не прямо по контуру оконного проема, а выйти на несколько сантиметров за его пределы. Это создаст иллюзию большого окна, что в конечном счете сделает комнату больше и опрятнее.