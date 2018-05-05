12 способов тратить меньше и одеваться лучше

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Выверенный стиль, качественные вещи и гармоничные цвета — это то, что восхищает каждого, кому довелось увидеть по-настоящему хорошо одетого человека. «Да это же стоит уйму денег!» — говорим мы и проходим мимо, втайне мечтая выглядеть так же. Но грамотно подобранный образ не требует больших денег. Для этого необходим точный расчет и немного знаний о том, что такое умный шопинг.

Мы в AdMe.ru собрали 12 главных принципов, которые помогут создать гардероб своей мечты, не потратив на это целое состояние.

1. Бюджет

Прежде чем пойти по магазинам для обновления гардероба, определите размер бюджета на покупки. Это убережет от сожалений за излишнюю расточительность и поможет расходовать средства более рационально, выбирая только то, что действительно необходимо. Отправляясь за покупками, оставьте дома все карты. Бумажные купюры побуждают к более разумным тратам и не позволят потратить больше имеющегося.

2. План

Разумный шопинг требует планирования: для начала хорошо бы понять, что из себя представляет ваш стиль;

провести ревизию своего гардероба и найти пробелы, требующие заполнения;

посмотреть, что на данный момент актуально в мире моды и что из этого вы можете примерить на себя;

составить список вещей, которые необходимо приобрести.

3. Хорошее белье

Красивое нижнее белье способно поднять настроение не хуже букета цветов. Именно поэтому от профессиональных стилистов и даже психологов можно услышать совет носить только хорошее белье. Но в вопросах шопинга даже не это главное. Главное — это то, что хорошо подобранные бюстгальтер и бикини станут надежной базой для примерки новых вещей. Ведь то, что вы несете в примерочную, должно сидеть идеально.

4. Юбка вместо платья

Выбирая между платьем и юбкой, отдайте предпочтение юбке. Главным образом потому, что с юбкой можно собрать несколько комплектов. То же можно сказать о блузках, футболках и других вещах — слоях.

5. Выход за рамки

Никогда не заходили в этот магазин или не примеряли одежду этой цветовой гаммы? Вот и зря. Расширяя свою зону комфорта, вы даете себе шанс найти что-то действительно стоящее, чего так давно не хватало вашему образу. Не бойтесь экспериментов, в конце концов, за примерку денег не берут.

6. Яркие акценты

Без ярких акцентов любой гардероб выглядит немного скучно. Выберите цветной платок или заметную брошь, а может быть, топ необычной расцветки или формы. Главное правило: этот предмет одежды должен вписаться в ваш образ, не требуя покупки дополнительных вещей.

7. Офлайн + онлайн

Онлайн-шопинг — это удобно, но некоторые вещи все же лучше примерить «вживую». Зайдите в магазин и покрутитесь перед зеркалом в том, что собираетесь приобрести, запишите название модели и отправляйтесь на интернет-поиски. Часто одну и ту же вещь можно найти у нескольких продавцов по разной цене.

8. Шопинг в одиночестве

Если вы серьезно настроены пополнить свой гардероб нужными вещами, то не берите с собой никого. Так можно не только не ограничивать себя во времени, но и не отвлекаться на разговоры или заходы в те магазины, которые совсем не интересуют. А с подругами можно встретиться после завершения этой важной миссии.

9. Шопинг в начале сезона

Чтобы собрать качественный гардероб, не нужно ждать распродаж. Шанс найти что-то стоящее в конце сезона стремится к нулю, а риск купить то, что будет пылиться на полке, возрастает. Отправляйтесь на шопинг в самом начале сезона, когда есть все размеры и время оценить необходимость покупки того или иного предмета одежды.

10. Опт

Если вы точно знаете, что судьба вот этой черной водолазки — быть самой востребованной вещью в гардеробе, то есть смысл приобрести не одну, а сразу несколько таких вещей. Базовая и любимая одежда никогда не осядет тяжелым грузом на дне шкафа.

11. Реальная стоимость

Стоимость вещи — это ее цена плюс то, что необходимо будет потратить на уход за нею. К примеру, вещи из замши дороже кожаных, а стирка цветного принта потребует приложить больше усилий, чем однотонного. Обращайте внимание на ярлыки на одежде: если вещь можно чистить только в химчистке, то, возможно, ее стоимость в итоге окажется выше, чем у вещи с более высоким ценником, но с возможностью стирать в машинке.

12. Инвестиции в «базу»

Ультрамодные вещи, как правило, бывают актуальны совсем недолго. Не имеет смысла покупать джинсы-лохмотья люксового бренда. Приобретите такие в масс-маркете и наслаждайтесь 1–2 сезона, после чего без сожаления отдайте на переработку. А вот базовые вещи, которые без стеснения сможет носить еще ваша дочь, можно выбрать самых достойных марок.