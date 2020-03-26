12 полезных изобретений в одежде и обуви, которые делают эти вещи незаменимыми

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Наверняка каждый хотя бы раз с остервенением отрывал длинную и колючую бирку с футболки или нижнего белья. Тем временем кое-кто уже придумал вещи с этикетками, которые крепятся на дополнительный кусочек ткани. И подобных изобретений в мире одежды и обуви оказалось довольно много. Чего только стоят легинсы для йоги, сообщающие об ошибках в позах.

Мы в AdMe.ru с головой закопались в свои и чужие гардеробы, чтобы найти вещи с полезными изобретениями, о которых мы так давно мечтали.

1. Нижнее белье без «писем счастья»

2. Пижама для расслабления и восстановления мышц после тренировок

На внутреннюю сторону пижамы нанесен специальный рисунок из гибкой биокерамики. Это вещество способно поглотить выделяемое человеком тепло, а затем «вернуть» его в виде длинных инфракрасных волн. Они, по мнению ученых, способствуют лучшему расслаблению и восстановлению мышц после травм или очень продуктивных тренировок.

3. Слинг, в котором можно носить сразу двоих детей

4. Куртка, которая сообщит о звонке или сообщении

У куртки есть сенсорный рукав, с помощью которого можно дистанционно воспроизводить музыку и пользоваться навигатором. Также обладатель данной вещи всегда узнает о звонке или сообщении, поступившем на его телефон, так как куртка начнет вибрировать. При слишком большом расстоянии между телефоном и человеком устройство на рукаве будет светиться.

5. Новое — это хорошо забытое старое: цветные галоши для обуви, которые защитят ботинки от промокания

6. Легинсы для йоги, которые с помощью приложения на телефоне сообщают о ваших ошибках в позах

Они оснащены датчиками и биометрическими сенсорами, которые синхронизируются с приложением для смартфона. Во время занятия легинсы оценивают правильность выполнения той или иной позы. Если поза неверная, то легинсы будут вибрировать в том месте, которое нуждается в корректировке.

7. Одежда с бирками, которые можно отрезать без потери ткани

8. Купальники, следящие за тем, чтобы вы не обгорели на солнце

В купальник встроен водонепроницаемый датчик, который работает через мобильное приложение. Датчик отслеживает погоду и то, сколько времени вы провели на солнце. Он оповестит вас, когда нужно нанести солнцезащитный крем или уйти в тень.

9. Накладки на внутренние задники обуви, которые не дадут ей быстро износиться

10. Обувь для пожилых людей, предотвращающая падение

В стельку и каблук ботинка вмонтирован механизм балансировки. Эта обувь улавливает момент, когда человек начинает терять равновесие, и устройство мягко отводит ногу назад, восстанавливая баланс.

11. Ремешок у парки, благодаря которому ее не придется нести в руках

12. Двусторонний плотный купальник яркого цвета, при намокании которого не будут видны «пикантные» части вашего тела