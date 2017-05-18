12 платьев с красной дорожки, от которых все были в шоке

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Каждый выход на красную ковровую дорожку — настоящее испытание для голливудских красоток. Прическа, платье, обувь, украшения — все должно быть идеальным. Некоторые события запомнились нам не только своими грандиозными шоу и громкими наградами, но еще и незабываемыми платьями, которые балансируют на грани фола и шедевра.

Рианна

Выход Рианны на красную дорожку Бала Института костюма в 2015 году запомнился зрителям надолго. Платье певицы даже стало предметом забавных фотожаб, на которых длинный круглый шлейф превращали то в пиццу, то в омлет.

Ники Минаж

Красное драматичное платье от Versace зрители назвали «мистическим» и сравнили певицу с членом тайного оккультного общества и Медузой Горгоной. Образ дополнил мужчина в костюме папы римского, который сопровождал актрису на этом мероприятии.

Майли Сайрус

Один из модных критиков назвал это платье «миксом гладиаторского корсета и хрустальной люстры». Сама певица очень уверенно чувствовала себя в этом наряде во время церемонии, где выступила в роли ведущей. Даже когда один из ремней обнажил грудь Майли, она осталась невозмутимой.

Крисси Тейген

Модель шокировала зрителей весьма откровенными разрезами на платье, которые в определенных ракурсах показывали отсутствие нижнего белья. В тот вечер звезда постаралась как можно скорее скрыться от объективов папарацци.

Тони Брэкстон

Считается, что певица была одной из первых, кто надел платье с такими высокими разрезами на официальное мероприятие. В отличие от Крисси Тейген, Тони Брэкстон чувствовала себя очень раскованно перед объективами и с удовольствием позировала папарацци.

Саша Градива

После нескольких фотографий певицу попросили снять свой необычный рукав, потому что существует запрет на ношение любого, даже ненастоящего оружия. Певица отказалась это сделать и покинула церемонию «Грэмми».

Зои Салдана

Роскошное платье от Dolce & Gabbana стало одним из самых неоднозначных нарядов вечера. Модные критики и поклонники актрисы разделились на два лагеря: одни пришли в восторг от павлиньего хвоста, другие назвали платье безвкусным.

Мадонна

В одном из интервью певица заявила, что ее платье — это модный протест. Мадонна хотела опровергнуть стереотип о том, что женщины после определенного возраста не рискуют носить откровенные наряды.

Сара Джессика Паркер

Тот случай, когда аксессуары привлекли больше внимания, чем само платье. Огненная корона от дизайнера Филипа Трейси и платье дизайна самой Сары Джессики Паркер вошли в историю Бала Института костюма как один из самых знаковых нарядов ковровой дорожки.

Приянка Чопра

Модные критики окрестили платье от Ralph Lauren «тренчем с очень длинным подолом» и записали в ряд неудачных. Поклонники не согласились с ними и назвали платье одним из самых ярких и запоминающихся нарядов звезды.

Летиция Каста

Модные критики заметили, что и без того самобытное платье от Dior, усыпанное цветами, не нуждалось в дополнении в виде накидки с золотыми перьями. Именно из-за таких «крыльев» наряд Летиции попал в список худших платьев в истории Каннского фестиваля.

Джой Вилла