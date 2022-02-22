12 платьев, которые звезды просто надели, а в итоге их обсудил каждый первый

Если обычные люди могут легко ходить в одной футболке с джинсами, то звездам мирового уровня приходится регулярно выгуливать на красных дорожках целый ворох самых разных платьев. Кто-то из них обожает шокировать публику ну очень нестандартными нарядами, а у кого-то за костюмом скрывается такая история, что можно фильм снимать.

Мы в AdMe.ru решили припомнить случаи, когда яркие образы знаменитостей вдруг стали главной темой вечера. А в бонусе вас ждет звезда, которая регулярно появлялась в таких нарядах, что взгляд оторвать точно не получится.

Кейт Миддлтон на премьере фильма «Не время умирать»

На лондонской премьере очередной части бондианы герцогиня Кембриджская выглядела буквально ослепительно в золотом платье-накидке и произвела настоящий фурор. А еще есть интересное мнение о том, что это был не просто вечерний выход, а вполне себе отчетливое заявление. И направлено это было в адрес четы Сассекских — Меган Маркл и принца Гарри, которых таким образом поставили на место, да и вообще отодвинули на задний план.

Скарлетт Йоханссон на балу Met Gala

В 2018 году актриса рискнула выбрать платье от бренда Marchesa, который на тот момент оказался в опале у всего звездного бомонда — их наряды просто отказывались надевать. Скарлетт поддержала его создательниц, сказав, что ей приятно носить платье, которое сделали две талантливые женщины.

Принцесса Беатриса на королевской свадьбе

В 2011 году, на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, внимание было приковано не только к невесте. Шляпка принцессы Беатрисы стала настоящей знаменитостью: ей даже завели специальную группу в социальной сети, где пользователи соревновались в остроумии и придумывании различных мемов по поводу далеко не банального выбора девушки. Но принцесса посмеялась последней, когда продала шляпку за £ 80 000, а вырученные средства отдала на благотворительность.

Адель на церемонии вручения BRIT Awards

Преобразившая Адель не устает радовать поклонников своими выходами в свет. Так, в феврале 2022 года певица прибыла на вручение музыкальной премии в Лондоне, забрала целую кучу наград и заставила всех вновь обсуждать свой наряд. Черное бархатное платье изящно подчеркнуло фигуру Адель и сделало из нее настоящую королеву.

Кейт Хадсон на церемонии вручения InStyle Awards

В ноябре 2021 года Кейт подняла целую волну фанатских пересудов своим выходом в сверкающем обтягивающем платье. Ее сравнивали и с расплавленным золотом, и просто богиней называли. И мы считаем, что все это совершенно точно не преувеличение: актриса действительно выглядела безупречно.

Меган Маркл на открытии мемориала в Австралии

В 2018 году Меган, недавно ставшая герцогиней Сассекской, регулярно очаровывала публику своими нарядами. Однако один из ее модных выходов стал еще и поводом для пересудов. Девушка надела такое же платье, какое несколькими месяцами ранее выгуляла Дженна Коулман, бывшая возлюбленная принца Гарри. Правда, Меган предпочла его в черном цвете. И конечно же, поклонники не могли удержаться от сравнений и раздумий, было ли это специально или просто совпадение.

Леди Гага на премьере фильма «Дом Gucci»

Леди Гага умеет впечатлять своими выходами. И если раньше девушка предпочитала эпатаж, эпатаж и еще раз эпатаж, то сейчас все чаще ее образы уходят в классику и элегантность. Так, сверкающее платье на заключительной премьере фильма «Дом Gucci» обласкали все таблоиды и заявили, что девушка безоговорочно подтвердила свое звание суперзвезды.

Изабель Аджани на Каннском кинофестивале

Легендарная французская актриса приковала к себе всеобщее внимание на фестивале в Каннах в 2019 году. Еще бы: далеко не каждая рискнет сочетать вечернее платье с летней соломенной шляпкой и выйти так на красную ковровую дорожку. Однако, на наш взгляд, Изабель выглядела просто-таки на удивление органично.

Мадонна на церемонии вручения MTV Video Music Awards

В свои 60 с хвостиком Мадонна точно не растеряла способность поражать воображение публики. В 2018 году она «выгуляла» фантазийное платье и целую кучу украшений за раз, произведя тот самый «вау-эффект», который модные критики припоминали еще долго.

Аня Тейлор-Джой на премьере фильма «Эмма»

В 2020 году юная актриса появилась на красной дорожке в настоящем свадебном платье. Этот винтажный наряд был в личной коллекции стилиста девушки и заставил буквально ахнуть всех, кто увидел его на Ане. Как сказала сама актриса, «никаких других вариантов быть не может, оно то самое».

Шарлиз Терон на церемонии вручения Costume Designers Guild Awards

У красавицы Шарлиз было множество ярких выходов на красной дорожке. Но золотое платье, которое актриса надела в 2020 году, и вовсе произвело эффект разорвавшейся бомбы. Шарлиз в этом образе, как сверкающую статуэтку, хочется рассматривать бесконечно.

Шэрон Стоун на кинофестивале в Цюрихе

Еще одно золотое платье, которое покорило примерно всех. В сентябре 2021 года Шэрон Стоун получила награду на кинофестивале в Германии и выглядела при этом по-настоящему феноменально.

Бонус: образы Джареда Лето на премьере фильма «Дом Gucci»

Не только Леди Гага щеголяла в незабываемых нарядах на премьерах фильма «Дом Gucci». Ее коллега, нестареющий Джаред Лето, всякий раз приковывал к себе внимание костюмами, максимально далекими от стандартных черно-белых мужских вариантов. И был ну очень хорош.