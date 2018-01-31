12 модных тенденций, которые были хитом в свое время, а сегодня не вызывают ничего, кроме смеха

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Кто-то следует тенденциям моды, а кто-то — нет. Но игнорировать последние ее тренды порой просто невозможно, ведь некоторые из них буквально бросаются в глаза.

AdMe.ru сделал подборку более-менее современных и не очень писков моды, чтобы вы вспомнили и от души посмеялись над тем, к чему стремились прошлые поколения и к чему стремятся нынешние.

1. Прическа маллет

«Деловая спереди, вечеринка сзади» — так говорят американцы о прическе маллет. Она была почти у всех в 80-е: и у мужчин, и у женщин. В 2000-х ее можно было заметить у... Димы Билана. Говорят ведь, мода периодически возвращается.

2. Кислотные или вареные джинсы 80-х

Обладатель таких джинсов был настоящим модником в 80-х годах прошлого века. А в СССР достать их было очень сложно. Стоили они баснословно, а за попытку провезти несколько штук в страну можно было получить массу проблем, вплоть до уголовного дела.

3. Татуировка трайбл 90-x

Татуировки трайбл с четкими ровными контурами были на пике популярности в 90-е. Даже в фильме «От заката до рассвета» можно увидеть такую на шее у Джорджа Клуни. Изначально в Европу их привезли моряки из Полинезии.

4. Брови-ниточки 2000-х

Тонкие брови были популярны как в начале XX века, так и в 90-е годы этого же столетия. Так выщипывали брови и в начале 2000-х. Ярким примером этой тенденции были брови Кристины Агилеры, Дрю Бэрримор, Гвен Стефани.

5. Яркий макияж. Синие и зеленые тени

В 80-е годы модники лихо экспериментировали не только с одеждой и прической, но и с макияжем. Нарумяненные щеки и глаза, накрашенные синими или зелеными тенями, не были такой уж редкостью.

6. Китовый хвост 2000-х

Около 5–8 лет назад все поголовно носили брюки с заниженной талией и стринги навыпуск. Это считалось модным трендом, хотя сейчас смотрится, мягко говоря, странно и вульгарно.

7. Спортивный стиль 80-х

Спортивный стиль 80-х (как бы это ни удивляло вас) был просто хитом. В СССР он закрепился вплоть до лихих 90-х.

8. Пережженные волосы и начесы 80-х

Начесы — это отдельный чудной тренд 80-х. Сегодня смотреть на эти вихри волос трудно без улыбки, но тогда это был атрибут модников. И вызывала такая прическа у окружающих только нескрываемую зависть и восхищение.

9. Резинки, крабики, пластиковые серьги 80-х

Наверное, больше ни в один период не были так популярны причудливые резинки, крабики и заколки, как в 80-е. Сегодня такие манипуляции с волосами кажутся наивными и странными, но скажите это своим мамам, они тут не согласятся.

10. Колготки или брюки скинни 2010-х

Брюки скинни вполне гармонично смотрятся на девушках, но когда женская мода пересекается с мужской, получаются вот такие казусы. Хотя... все на любителя.

11. Голые щиколотки 2010-х

Голые щиколотки — это также тренд 2010-х. Но, например, зимой этот тренд выглядел довольно комично.

12. Бижутерия, которая вызывает странные ассоциации

Современные украшения бывают стильными и изящными, но далеко не все. Иногда на прилавках модных магазинов можно встретить такие экземпляры, что невольно становится стыдно за дизайнеров. Остается только догадываться, о чем они думали, создавая, скажем, вот такие браслеты, очень напоминающие кандалы рабов.

Бонус

А какие модные тренды прошлого и современности нравятся вам? Делитесь своим мнением в комментариях к статье.