12 пикантных фактов о нарядах и аксессуарах, которые покажут их с новой стороны

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Мужчинам, которые жалуются на своих девушек и жен из-за слишком больших трат на наряды, следовало бы знать, что эти расходы — ничто по сравнению с тем, что пришлось бы им платить в XIX веке. До того как в XX веке фасоны женской одежды упростились и появилась возможность пропорционально увеличивать или уменьшать выкройки, готовую одежду было практически невозможно купить. Зато мужская и детская одежда в свободной продаже появилась еще в 1868 году, когда в Бельгии открылись первые универмаги.

AdMe.ru считает, что отсутствие необходимости тратить кучу денег на индивидуальный пошив одежды — это отличный повод порадовать себя обновкой. А разобраться с тем, какую вещь вы хотите приобрести, вам, возможно, помогут 12 занимательных фактов о нарядах и аксессуарах.

Эскимоски носили стринги еще в XIX веке

Впервые в цивилизованном мире стринги появились в 20-е годы XX века. Их носили американские танцовщицы. Однако первыми модницами, надевшими эти трусики еще в XIX веке, были эскимоски. Инуитские женщины называли свои стринги «наасит» и шили их из шкуры тюленя, украшая бусинами и бисером. Любопытно, что этот кусочек меха часто были единственной вещью, которую надевали эскимоски, когда встречали родственников и гостей.

Можно быть хорошим инженером и конструировать самолеты, но опростоволоситься, создавая бюстгальтер

Когда финансовый магнат, авиаинженер и режиссер Говард Хьюз решил снять фильм «Вне закона» (1943), звездой киноленты стала Джейн Расселл. А еще точнее, ее грудь. В фильме было так много сцен, где камера останавливалась на декольте актрисы, что Говард Хьюз решил разработать для девушки бюстгальтер, который еще больше подчеркнет ее природную красоту. Однако создавать женское белье оказалось сложнее, чем конструировать самолеты. Когда Хьюз придумал первый пуш-ап на косточках и принес его актрисе, оказалось, что он жутко неудобный. Но спорить с богатым и влиятельным режиссером Джейн Расселл не стала. И втайне носила на съемках свое собственное белье, отрегулировав лямки бюстгальтера и подвязывая его тканью. Призналась в этом она лишь 42 года спустя. А удобный бюстгальтер пуш-ап создала в 1964 году женщина — Луиза Пуарье.

Отказу от корсетов частично поспособствовала Первая мировая война

Корсеты были красивым, но варварским изобретением времен Екатерины Медичи, которая ввела запрет на широкую талию при своем дворе. Они вызывали у женщин проблемы с дыханием, сдавливали внутренние органы, смещая и повреждая их. Женщины, носившие корсеты, страдали от расстройства желудка, частых обмороков и даже внутренних кровотечений. Первый патент на бюстгальтер был выдан Мэри Джейкоб в 1914 году. В этом белье женщина уже могла заниматься любыми делами. В том же году началась Первая мировая война, металла недоставало, и 3 годами позже дам призвали отказаться от жестких корсетов в пользу куда более удобных бюстгальтеров. Благодаря этому сохранилось целых 28 тонн металла для постройки 2 кораблей.

Мужчины тоже были жертвами моды

В XIX веке появились съемные стоячие воротники для мужчин, которые можно было менять ежедневно, вместо того чтобы каждый раз надевать чистую рубашку. Однако удобное с виду изобретение оказалось очень опасным: из-за своей жесткости воротники могли передавить сонную артерию и привести к летальному исходу. Со стороны это выглядело вполне невинно: джентльмен приходил в клуб, выпивал пару бокалов портвейна или другого напитка и начинал клевать носом, положив голову на грудь. И когда окружающие замечали, что что-то не так, было уже поздно: модный аксессуар пережимал шею и лишал жизни.

Украшение в виде шейного обруча (гривна) было знаком отличия и одновременно платежным средством

Шейный обруч обычно делали из драгоценных металлов. Часто он не застегивался, но иногда мог соединяться крючками, кольцами и декорироваться драгоценными камнями. Подобные украшения носили многие народы: скифы, сарматы, римляне, славяне, скандинавы и фракийцы. Часто гривну (у римлян она называлась торквес) вручали в знак отличия и высокого статуса. Это украшение носили как женщины, так и мужчины. Поскольку оно имело жесткую форму, снять его было непросто. Найденные разрубленные на части торквесы указывают на то, что иногда их использовали вместо денег.

Застежку на женском бюстгальтере придумал Марк Твен

Сэмюэл Клеменс — так на самом деле звали автора «Приключений Тома Сойера» — обладал не только литературными талантами. Устав от пользования неудобными подтяжками, он в 1871 году запатентовал регулируемый ремень для затягивания рубашек на талии. Он застегивался на пуговицы и впоследствии был использован также для трусов и дамских корсетов. А застежка с крючками до сих пор используется в женских бюстгальтерах.

Анклеты раньше надевали на обе ноги и соединяли цепью

Анклеты — браслеты для ног — носили и египтянки, и жители Шумера. Однако особенной популярностью они пользовались у женщин и мужчин из Индии. В Юго-Восточной Азии анклеты раньше надевали на обе ноги и соединяли цепочкой между собой. Так девушек приучали ходить маленькими, «женскими» шагами.

Когда сырье для женских чулок пустили на парашюты, женщины устроили бунт

В 1939 году был создан нейлон, и компания DuPont стала выпускать нейлоновые чулки, которые пользовались бешеной популярностью у женщин: в день раскупалось до 4 млн пар. Однако началась Вторая мировая война, завод переоборудовали, чтобы выпускать из нейлона уже парашюты и авиационные шнуры. Это вызвало среди женщин так называемые нейлоновые бунты, когда до 40 тыс. дам стояли в очереди, чтобы купить чулки. Те, кому так и не удалось приобрести себе пару, при помощи кремов и лосьонов рисовали на ногах линии шва, чтобы создать видимость чулок.

Не будь у богатых дам горничных, одежда у мужчин и женщин застегивалась бы на одну сторону

Пуговицы изначально использовались только с целью украшения. В период Средневековья они стоили так дорого, что существовали законы, которые предписывали, сколько пуговиц может носить человек в зависимости от своего статуса. Расплатиться с долгами в это время можно было, просто оторвав одну из этих драгоценных вещиц от своей одежды. Даже знатные лорды, как правило, надевали свои наряды сами, а женщинам помогали одеваться горничные, и для их удобства застежка находилась как раз с правой стороны. В этом и есть секрет того, почему женские вещи застегиваются налево, а мужские — направо

Серьги носили моряки, которые пересекли экватор

В Древнем мире нередко прокалывали ухо и вставляли в место прокола серьгу в знак рабства. И изначально их носили как мужчины, так и женщины. Позже серьги стали считаться исключительно дамскими украшениями. Но кроме женщин их носили в знак отличия моряки, которые оплыли вокруг земного шара или пересекли экватор. А вот что касается пиратов, то доподлинно неизвестно, как они выглядели. Есть предположение, что серьги и банданы — это выдумка Говарда Пайла, художника XIX века. Его попросили сделать иллюстрации с пиратами для детской книги, и он срисовал их с испанских бандитов и крестьян. Так пираты начали носить серьги, платки и широкие тканевые пояса.

Блестящие лацканы на смокинге нужны были для того, чтобы легче было стряхивать пепел

Смокинг, который сейчас используется как вечерняя одежда, был придуман во 2-й половине XIX века как повседневный наряд. Принц Уэльский, который впоследствии стал королем Эдуардом VII, стал носить куртку для курения, чтобы запах дыма и пепел не портили дорогой фрак. Его примеру последовали и придворные. А чтобы пепел было легче удалять со смокинга, его лацканы часто делали из гладкой блестящей ткани, например из шелка. Со временем смокинг, предназначавшийся для дома, нью-йоркская элита начала носить и на публике. Так он постепенно превратился из домашнего мужского «халата» в одежду «на выход».

Люди, которые изготавливали шляпы, поневоле становились «безумными шляпниками»

«Я человек маленький...» — жалобно тянул Болванщик в книге Льюиса Кэрролла, стоя перед королем и откусывая со страху кусок чашки вместо бутерброда. Хотя и есть предположение, что писатель списал образ этого персонажа с эксцентричного торговца мебелью, такие симптомы, как тремор, повышенная неуверенность в себе, депрессия, апатия и патологическая робость, были характерны и для других шляпников. Дело в том, что с XVII до почти середины XX века при производстве войлочных шляп использовалась ртуть. Она и приводила к тому, что у людей, работавших на фабриках, развивался недуг, известный как эретизм, или «болезнь безумного шляпника», и они страдали от галлюцинаций и мышечных спазмов.

Становились ли вы или ваши знакомые жертвой моды, красуясь, например, на высоченных каблуках или втискиваясь ну в очень узкие джинсы скинни? Без каких вещей из своего гардероба вы бы не смогли обойтись и почему, а от каких бы с легкостью отказались?