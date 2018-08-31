12 парней, которые сегодня меняют привычные представления о мужской красоте в мире моды

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Необычная внешность — во все времена главный козырь в модельном бизнесе. Модные дома умудряются каждый раз отыскивать все новые и новые лица с характерными для своего времени особенностями. И нельзя не заметить, как меняются некогда привычные нам стандарты красоты.

AdMe.ru, чтобы зафиксировать момент, собрал фотографии 12 парней-моделей, пользующихся особой популярностью сегодня. Они удивят вас своей оригинальной и в некоторых случаях совсем не типичной модельной внешностью.

1. Ральф Суффрант

Ральф родом из Гаити. Довольно редкая особенность у темнокожих в виде веснушек доставила ему немало переживаний в детстве. В интервью он признается, что просто ненавидел их. Сейчас парень — востребованный манекенщик и фотомодель в США именно благодаря своей необычной внешности, а веснушки теперь считает своей гордостью.

2. Мустафа Давуд

Мустафа родился в индийском городе Хайдарабад. В 2017 году он представлял Индию на конкурсе Elite Model Look, где прошел в финал. После этого парня заметили крупнейшие дома моды. И в этом году он уже участвовал в показах Prada, Valentino и Stella McCartney.

3. Адам Ли

Cкульптурное лицо, соломенно-рыжие волосы и пронзительный взгляд Адама сделали его востребованным в модном бизнесе. Он участвовал в показе бренда мужской одежды Rochambeau и снимался для рекламной кампании Strato.

4. Чак Джуниор Ачик

Яркая и необычная внешность Чака Джуниора — результат британско-нигерийского происхождения. Популярность в модельном бизнесе к нему пришла после работы с крупным брендом Calvin Klein.

5. Лука Шаббат

В 18 лет Луку Шаббата из Нью-Йорка уже называли одним из самых модных и влиятельных в этой сфере подростков современности. Сейчас ему 20, и он уже успел поработать с такими компаниями, как Tommy Hilfiger, American Eagle, Hood By Air и Adidas.

6. Вилли Картье

Вилли Картье в модной индустрии не новичок, но позиций не сдает. Оригинальная внешность парня — результат сочетания сенегальской, вьетнамской и французской кровей. Вилли работал с Givenchy, Benetton и Evian.

7. Фернандо Кабрал

8. Мэттью Питерсен

Парня из Южной Африки модельный агент нашел через инстаграм и пригласил на кастинг, который Мэттью успешно прошел. В этом году он уже успел поучаствовать в модных показах Prada, Acne, Loewe и других домов моды.

9. Тае Мин Парк

Тае Мин родился в Южной Корее и с юного возраста мечтал о модельной карьере. Мечта парня сбылась, в этом году он эксклюзивно участвовал в показе итальянской компании Prada.

Фернандо — на сегодняшний день один из самых успешных манекенщиков Португалии. В 2016 году он получил награду «Мужчина года» по версии португальского GQ. В его послужном списке работа с Givenchy, Lacoste, Kenzo и Louis Vuitton.

10. Адонис Боссо

Канадец Адонис Боссо родом из Южной Африки. Сегодня он один из самых перспективных манекенщиков в мире. В его портфолио сотрудничество с популярными брендами: Dolce & Gabbana, John Elliott, Armani Exchange и Tommy Hilfiger.

11. Грифон О’Ши

Парня скандинавской внешности заметил модельный агент на фестивале музыки и искусств Coachella в США. На сегодняшний день в портфолио Грифона работа с Louis Vuitton, JW Anderson, Diesel и Dior Homme.

12. Ромейн Диксон

Ямайского парня с яркой внешностью представители модельного агентства заметили в социальных сетях. Ромейну сразу крупно повезло, ведь первым выходом в его карьере стал показ Valentino.