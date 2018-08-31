12 парней, которые сегодня меняют привычные представления о мужской красоте в мире моды
Необычная внешность — во все времена главный козырь в модельном бизнесе. Модные дома умудряются каждый раз отыскивать все новые и новые лица с характерными для своего времени особенностями. И нельзя не заметить, как меняются некогда привычные нам стандарты красоты.
AdMe.ru, чтобы зафиксировать момент, собрал фотографии 12 парней-моделей, пользующихся особой популярностью сегодня. Они удивят вас своей оригинальной и в некоторых случаях совсем не типичной модельной внешностью.
1. Ральф Суффрант
Ральф родом из Гаити. Довольно редкая особенность у темнокожих в виде веснушек доставила ему немало переживаний в детстве. В интервью он признается, что просто ненавидел их. Сейчас парень — востребованный манекенщик и фотомодель в США именно благодаря своей необычной внешности, а веснушки теперь считает своей гордостью.
2. Мустафа Давуд
Мустафа родился в индийском городе Хайдарабад. В 2017 году он представлял Индию на конкурсе Elite Model Look, где прошел в финал. После этого парня заметили крупнейшие дома моды. И в этом году он уже участвовал в показах Prada, Valentino и Stella McCartney.
3. Адам Ли
Cкульптурное лицо, соломенно-рыжие волосы и пронзительный взгляд Адама сделали его востребованным в модном бизнесе. Он участвовал в показе бренда мужской одежды Rochambeau и снимался для рекламной кампании Strato.
4. Чак Джуниор Ачик
Яркая и необычная внешность Чака Джуниора — результат британско-нигерийского происхождения. Популярность в модельном бизнесе к нему пришла после работы с крупным брендом Calvin Klein.
5. Лука Шаббат
В 18 лет Луку Шаббата из Нью-Йорка уже называли одним из самых модных и влиятельных в этой сфере подростков современности. Сейчас ему 20, и он уже успел поработать с такими компаниями, как Tommy Hilfiger, American Eagle, Hood By Air и Adidas.
6. Вилли Картье
Вилли Картье в модной индустрии не новичок, но позиций не сдает. Оригинальная внешность парня — результат сочетания сенегальской, вьетнамской и французской кровей. Вилли работал с Givenchy, Benetton и Evian.
7. Фернандо Кабрал
8. Мэттью Питерсен
Парня из Южной Африки модельный агент нашел через инстаграм и пригласил на кастинг, который Мэттью успешно прошел. В этом году он уже успел поучаствовать в модных показах Prada, Acne, Loewe и других домов моды.
9. Тае Мин Парк
Тае Мин родился в Южной Корее и с юного возраста мечтал о модельной карьере. Мечта парня сбылась, в этом году он эксклюзивно участвовал в показе итальянской компании Prada.
Фернандо — на сегодняшний день один из самых успешных манекенщиков Португалии. В 2016 году он получил награду «Мужчина года» по версии португальского GQ. В его послужном списке работа с Givenchy, Lacoste, Kenzo и Louis Vuitton.
10. Адонис Боссо
Канадец Адонис Боссо родом из Южной Африки. Сегодня он один из самых перспективных манекенщиков в мире. В его портфолио сотрудничество с популярными брендами: Dolce & Gabbana, John Elliott, Armani Exchange и Tommy Hilfiger.
11. Грифон О’Ши
Парня скандинавской внешности заметил модельный агент на фестивале музыки и искусств Coachella в США. На сегодняшний день в портфолио Грифона работа с Louis Vuitton, JW Anderson, Diesel и Dior Homme.
12. Ромейн Диксон
Ямайского парня с яркой внешностью представители модельного агентства заметили в социальных сетях. Ромейну сразу крупно повезло, ведь первым выходом в его карьере стал показ Valentino.
Внешность кого из парней показалась вам наиболее необычной и привлекательной? Поделитесь в комментариях!
Фото на превью Instagram / mat_petersen, Instagram / _chuckjunior