12 «отвратительных» валентинок для тех, кто сыт по горло ванильными подарками

Специально ко Дню всех влюбленных мы собрали порцию правдивых валентинок для пар с отменным чувством юмора. Если вы тоже считаете этот праздник днем бессмысленных трат и демонстративных чувств — наслаждайтесь.

AdMe.ru предлагает присмотреться к «агрессивным» валентинкам для тех влюбленных, которые обожают сюрпризы. Подготовила эти необычные открытки студия дизайна «СтАгДи».

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А вы бы отважились подарить такую открытку своей второй половинке?

Фото на превью СТАГДИ | STAGDI

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