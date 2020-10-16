12 особенностей японских квартир, которые дадут нашим сто очков вперед

Япония — одна из тех стран, культура которых кардинально отличается от привычной нам. Люди там не моются в ванне, приклеивают с помощью специальных приспособлений шкафы к потолку и даже воду кипятят совсем не в чайнике.

Редакция AdMe.ru с удовольствием выяснила, какие особенности японских домов и квартир приводят иностранцев то в восторг, то в ужас.

1. В Японии многие спят на матрасах, а не в кроватях

Многие японцы спят на футонах — толстых хлопчатобумажных матрацах. На ночь футон расстилают прямо на пол, а утром убирают в шкаф. Это позволяет экономить место в комнате. Большинство японских квартир очень компактные, и кровать или диван там ставить просто некуда. В некоторых гостиницах тоже вместо кроватей используются футоны.

2. Некоторые люди спят с «бамбуковой женой» или особой подушкой

Полое изделие из бамбука размером с человека, или «бамбуковая жена», очень популярно у жителей восточной Азии. Они используют его как подушку, потому что настоящую подушку обнимать по ночам не очень удобно и приятно: климат в этих странах жаркий и влажный. Впрочем, в Японии «бамбуковые жены» уступили место специальным подушкам — дакимакура.

Дакимакура — это подушка с изображением персонажа какого-либо аниме в полный рост. Обычно она играет роль некоего переходного объекта для детей и подростков (в нашем случае такие объекты — это большие плюшевые игрушки, с которыми дети любят спать).

3. У японцев нет прихожей, но есть гэнкан

Гэнкан — это зона возле входной двери, где японцы разуваются и оставляют обувь. От коридора или основной комнаты гэнкан отделен порогом, благодаря которому в дом не попадают пыль и грязь.

4. Омлет в Японии готовят на специальной прямоугольной сковороде

В Японии очень популярны закрученные в роллы омлеты. Готовят их не на круглой, привычной нам сковороде, а на специальной прямоугольной: в итоге роллы получаются ровными и аккуратными. Такая сковородка называется макиякинабэ, или тамагоякики.

5. Во многих кухнях есть секретные отделения

На кухнях у многих японцев есть дополнительный ящик для хранения продуктов, бутылок или посуды. Он вмонтирован прямо в пол.

6. Стиральные машинки тут не только стирают, но и сушат

В Японии популярны стиральные машины, в которые встроены сушилки. Правда, иностранцы отмечают, что это не особенно удобно: даже если вы поставите режим сушки на несколько часов, одежда в итоге все равно будет немного влажной. Еще одно решение этой проблемы — встроенный в ванную комнату фен.

7. На унитазных бачках часто бывают миниатюрные раковины

Механизм простой: когда вы смываете воду, из крана в раковине течет вода и вы можете вымыть руки. Это позволяет немного сэкономить на счете за воду.

8. Японские ванные комнаты устроены иначе, чем наши. А в самих ваннах порой нет крана

Культура принятия ванны в Японии кардинально отличается от привычной нам. Сначала вам нужно принять душ и хорошо помыться, а только потом можно погрузиться в ванну. Если сантехника новая, то она, как правило, управляется с помощью специальной панели. Вам не нужно крутить кран и настраивать температуру воды — достаточно включить панель и указать необходимую температуру на ней. Вода будет набираться через слив-перелив. С помощью той же электронной системы можно перенаправить использованную воду в стиральную машину или в раковину на кухне. Поскольку японцы моются перед принятием ванны, то и вода после банных процедур остается чистой и пригодной для повторного применения.

9. Некоторые японцы используют подпорки для шкафов

Подпорки имеют клеевую основу: с одной стороны они приклеиваются к шкафу, а с другой — к потолку. Для таких устройств, которые значительно ниже потолка (например, холодильник), используют специальные наклейки на ножки — предмет приклеивается к полу. Причина прозаична: если случится землетрясение, подпорки не дадут мебели упасть.

10. В японских кухнях часто нет полноценной духовки

Привычные нам духовки имеются далеко не на каждой японской кухне. Местные используют в качестве духового шкафа микроволновые печи, в которых встроены все необходимые функции. А под кухонной плитой у многих есть небольшая печка для приготовления рыбы.

11. Вместо чайника многие используют бойлеры

На большинстве японских кухонь вместо обычного чайника вы обнаружите небольшой водонагреватель. Его используют для приготовления чая, кофе и заваривания лапши. Дополнительный плюс перед чайником: вы можете установить температуру ниже точки кипения воды, если вам не нужен кипяток.

12. Один из самых популярных товаров для дома здесь — это поглотители влаги

В Японии очень влажный климат, и летом местные активно борются против плесени. В качестве превентивных мер используют проветривание и поглотители влаги. Последние обычно раскладывают по закрытым шкафам и системам хранения. Приобрести такое устройство можно в любой местной аптеке или в магазине бытовой техники.