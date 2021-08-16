12 особенностей итальянских квартир, которые отличают их от жилья в других странах мира

Когда заходит речь о дизайне интерьера, наверняка многие вспомнят о популярном шведском минимализме, скандинавском хюгге или японском ваби-саби. Пора обратить внимание и на итальянский стиль. Нет, это не привычные нам по итальянским ресторанам клетчатые скатерти и свечи. Сочетание натуральных землистых оттенков, изящных декоративных деталей и роскошных текстур — все это неотъемлемые составляющие интерьеров итальянских домов и квартир.

Мы в AdMe.ru заглянули к итальянцам в дома, чтобы посмотреть, какие особенности интерьера характерны для их жилищ, сравнили их с нашими и остались под впечатлением.

Нейтральная цветовая палитра

Вопреки тому, что в итальянских кафе мы видим пестрые скатерти, красные салфетки и вообще все яркое и цветастое, фаворитом в итальянских домах является серый цвет. Сочетание серого и светло-бежевого придает стенам теплый и уютный вид. Весь секрет в том, что нейтральная основа позволяет использовать многие другие цвета в качестве акцентов. Добавьте к серой основе сочные оттенки зеленого (грушевый, оливковый или изумрудный), золотисто-желтый, синий или темно-фиолетовый, чтобы привнести дух итальянского образа жизни в каждую комнату.

Микс классики и модерна

Как говорит Соня Паш, дизайнер интерьеров и соучредитель дизайн-агентства TEMZA: «Итальянские интерьеры не очень-то сочетаются друг с другом. Просто соберите вещи из любой эпохи, которая вам нравится, и создайте свой собственный стиль». И это вовсе не обязательно должны быть безумно дорогие антикварные вещи. Можно просто поискать, исходя из вашего бюджета, достойные предметы интерьера или аксессуары на небольших ярмарках или в антикварных магазинах.

Фрески

Одна из самых популярных и узнаваемых деталей итальянского декора — это фрески. Не стандартные картины в раме, а именно такой элемент настенной живописи. Фрески — это отличный способ сделать комнату центром внимания и воссоздать любую сцену из итальянской жизни у себя в квартире. Может быть, фреска с изображением виноградника станет идеальным дополнением вашей кухни, а сцена прогулки на гондоле или венецианского заката украсит стену прихожей.

Необычная мебель в качестве акцента

Не нужно покупать по целому комплекту необычной мебели в каждую комнату. Достаточно сделать особый уголок, где центром притяжения будет, к примеру, стул, привлекающий внимание контрастным сочетанием латуни и бархата. Это как скульптура, на которой можно сидеть. Или можно поставить подобное кресло с эффектной обивкой в спальне — и вот вы внезапно привнесли в обычную комнату нотку роскоши.

Керамическая плитка в комнатах

Керамическая плитка — классический итальянский декор. Используя ее в своем интерьере, вы точно не прогадаете. Плитка на полу в кухне, в ванной комнате — это привычно для всего мира. У итальянцев же плитка лежит во всех комнатах. В современной Италии терракотовые и мраморные полы являются одними из самых популярных вариантов: они выглядят естественно и относительно просты в уходе.

Принты известных модных домов на аксессуарах

Само слово «Италия» для многих является практически неотделимым от понятия «мода». Поэтому совершенно естественно, что модные тренды оказывают влияние и на интерьеры жилищ итальянцев. Все, что появляется на подиумах — от цветов, текстур и материалов до мельчайших деталей, — обычно находит себе место и в типичной итальянской квартире. У некоторых крупных итальянских домов моды, таких как Missoni или Versace, есть свои собственные линии товаров для дома. Поэтому, если вам нравятся их принты на одежде, попробуйте найти их на пледе или подушках.

Римские шторы

Римские шторы, чаще всего сделанные из прочной ткани, изначально были представлены в исторической столице Италии как способ не допускать попадания пыли с вымощенных улиц в дом. Эта деталь успешно прижилась и в современных итальянских квартирах. Именно такое оформление окон идеально подходит для спален и уютных гостиных и добавляет изысканности за счет узоров и цветов.

Биде в ванной комнате

Очень часто в ванной комнате итальянцев можно увидеть биде, которое для них является неоценимым помощником в вопросах поддержания гигиены. Его необходимо устанавливать так, чтобы по бокам оставалось достаточно места для ног. Некоторые специальные возможности биде включают в себя регулируемую температуру воды, очищенную воду, сушилку и даже сиденье с подогревом.

Керамическая посуда

Еще один атрибут итальянского декора — красивая керамическая посуда и тарелки. Предметы ручной работы особенно популярны: итальянцы передают их из поколения в поколение и с гордостью демонстрируют гостям. Размещение тарелок на стенах или на открытых кухонных полках поможет привнести в пространство неповторимый дух старой Италии.

Разноуровневое освещение

Итальянцы любят выделять части пространства в квартире. И идеальным решением здесь является разноуровневое освещение. Настольное освещение в сочетании с верхним и даже настенными бра отлично работают вместе. Осветительные приборы в домах итальянцев обычно не просто функциональный элемент — здесь лампы имеют свою эстетическую ценность.

Обеденная зона — священное место

Столовая, да и все, что касается еды, занимает почетное место в обычном итальянском доме. Как говорит Маурицио Пеллиццони, дизайнер интерьеров и основатель компании Maurizio Pellizzoni Ltd: «Здесь все собираются вместе. Не только для того, чтобы поесть, но и для того, чтобы провести время за обсуждением семейных вопросов. Поэтому комфорт важен». Накройте стол льняной скатертью, как это делают итальянцы, и добавьте цветы и свечи. Все дело в создании атмосферы. «В Италии ужин — это основа семейной жизни», — утверждает Пеллиццони.

Кашпо и зелень

Итальянцы известны своей любовью к садоводству. И даже если вы не фанат этого занятия, всегда можно пойти на компромисс: небольшие кашпо с зеленью или без помогут привнести нотку итальянского стиля в любую комнату. К примеру, вырастите базилик на подоконнике или используйте большое кашпо в качестве элемента самостоятельного декора в прихожей. Это мгновенно сделает комнату более уютной. А еще уход за растениями, как известно, дарит заряд положительной энергии.