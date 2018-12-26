12 ошибок в интерьере, которые мешают вашей квартире стать идеальной

0

43

20.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Часто при планировании интерьера мы забываем о важных мелочах, гонимся за сиюминутными трендами или не думаем о том, что в процессе обживания помещения может разрушиться красивая картинка, которая изначально была в голове. При этом цветовая гамма и интерьер в целом оказывают существенное влияние на настроение и самочувствие человека. Так как мы отдыхаем и восстанавливаем силы именно дома, хочется, чтобы там все было идеально.

AdMe.ru решил собрать 12 наиболее распространенных недочетов, которые портят интерьер квартиры, и поделиться советами, как их избежать.

1. Отсутствие розеток в нужных местах

Не всегда при планировании пространства мы задумываемся о расположении розеток. Тем не менее от этой незаметной на первый взгляд части интерьера зависит многое. Скажем, если вы решите поставить светильник или телевизор слишком далеко от ближайшей розетки, то в вашей комнате появятся некрасивые удлинители и потянутся лишние провода. Мало того что это не эстетично, так еще и небезопасно: вы можете легко о них споткнуться. Что делать: заранее определиться с количеством необходимых розеток в зависимости от типа помещения. Если это по какой-то причине невозможно, то разместите двойные розетки по углам комнаты и учитывайте, где планируете поставить мебель. К расчету количества розеток имеет смысл приступать после разработки интерьера. Кроме того, подумайте, может, лучше вовсе отказаться от какого-то декоративного торшера, чем обзавестись лишними проводами.

2. Дешевая посуда

Простая дешевая посуда портит не только стильный и продуманный интерьер, но и настроение. Почему-то многие не пользуются красивой посудой каждый день, а хранят ее для особого случая. Помните парадный хрусталь в серванте или чайный сервиз, который доставали только по праздникам? Времена дефицита давно прошли, не стоит экономить на бокалах и тарелках. Что делать: избавиться от некрасивой посуды, купить хороший набор тарелок, чашек и бокалов и пользоваться им каждый день. Ведь намного приятнее выпить утренний кофе из изящной фарфоровой чашки, чем из дешевой кружки, купленной в ближайшем супермаркете.

3. Разнокалиберные цветочные горшки

Цветочные горшки — важный элемент декора, о котором часто несправедливо забывают. Неправильно подобранные или разномастные горшки могут серьезно испортить интерьер. Особенно это касается недорогих пластиковых изделий. При этом речь не идет о том, чтобы все горшки для цветов были одинаковыми. Важно, чтобы они гармонично сочетались между собой и вписывались в интерьер. Что делать: подбирать цветочные горшки одновременно к дизайну квартиры, а также к цвету и типу комнатных растений. Кроме того, правильно подобранные горшки для цветов помогут по-новому расставить акценты в комнате.

4. Неуместный декор

Здесь работает важное правило современного дизайна: все элементы интерьера должны быть функциональными. Например, если декоративные баночки на кухне или шкатулки в гостиной стоят пустые, нужно их либо чем-то наполнить, либо вовсе от них отказаться. Это же касается постеров с примитивной графикой, стикеров и недорогих картин на стенах: они не несут никакой смысловой нагрузки, а только портят общий вид. Что делать: выбросить все ненужные безжизненные вещи (старые вазы, лишние статуэтки, декоративные подушки и искусственные растения). Также попробуйте снять стикеры и постеры со стен: они не отражают вашу индивидуальность. При продумывании декора постарайтесь избегать имитаций и создавайте честный и личный интерьер, который будет рассказывать о вас.

5. Большие фотопринты

Некоторое время назад натуралистичные фотопринты были очень модными. Фотографии фруктов и овощей можно было встретить на кухнях, а изображения рыбок и морского дна появились во многих ванных комнатах на стенах или 3D-полах. Проблема таких принтов в том, что предметы на них выглядят совсем как настоящие, но при этом гигантского размера. То есть фрукты и ягоды получаются размером с вашу голову и таким образом теряют всякое природное соответствие. Что делать: отказаться от ярких фотопринтов большого размера в пользу более реалистичных и лаконичных решений. В качестве декора можно выбрать мозаику, керамическую плитку или художественную роспись.

6. Лишние поверхности

То, что в правильно продуманном интерьере должно быть предусмотрено достаточно места для хранения разнообразных вещей, — правда. Однако важно не переборщить с количеством книжных полок, ниш, журнальных столиков и других поверхностей. Они собирают лишнюю пыль и способствуют беспорядку, потому что притягивают лишние ненужные вещи. Что делать: заранее оценить, сколько у вас предметов, которые нужно расставить по полкам и тумбочкам, и планировать открытые поверхности исходя из этого. Можно даже нарисовать план, где какая вещь будет размещаться. При этом не забывайте про важные интерьерные решения, например подумайте, где вы будете хранить обувь.

7. Неправильное освещение

Мы живем в трехмерном пространстве, поэтому в квартире нам недостаточно только одного типа освещения. Дизайнеры выделяют четыре яруса освещения. Верхний — это потолочные люстры и встроенные светильники. Первый средний — это бра, торшеры и разного рода настенные светильники. Второй средний — это лампы на столиках, комодах и прикроватных тумбах. Нижний ярус — это светильники, встроенные в пол и плинтусы. Если предусмотреть ярусное освещение, это позволит подчеркнуть объем пространства и сделать его более уютным. Что делать: продумать разные варианты освещения. Для семейного ужина и вечеринки понадобится один свет, для работы дома или чтения — совсем другой. Не забывайте про освещение с разными функциями: торшер у кресла, чтобы читать, лампа на письменном столе для работы, ночники и бра для романтической обстановки и акцентное освещение, чтобы подчеркнуть детали интерьера.

8. Слишком яркий и разнообразный текстиль

Броские цвета в дизайне помещения могут быть вполне уместны, но в сочетании с ярким текстилем общая картина может получиться аляповатой и безвкусной. Поэтому важно подбирать текстиль в стилистике интерьера. Если ваша спальня выдержана в пастельных тонах, не стоит покупать постельное белье с леопардовым принтом. Если вы выбрали сдержанный стиль гостиной, то не следует разбавлять интерьер разноцветными декоративными подушками и слишком яркими шторами. Что делать: желательно выбирать нейтральный текстиль для спальни и ванной, который мог бы вписаться в любой интерьер. Однако если вы любите яркое постельное белье, то можно сшить или купить длинное покрывало и полностью застилать им постель. Главное правило, которое стоит взять на вооружение: текстиль в доме может быть контрастным, но важно, чтобы он не выбивался из общей концепции.

9. Этнический интерьер

Примерно в середине нулевых в моду вошел стопроцентно этнический интерьер: японский, арабский, индийский, скандинавский. Обычно на картинке и в рамках дизайн-проекта такой интерьер выглядит стильно и красиво, правда, для жизни он не вполне пригоден. Японский стиль слишком минималистичен, арабский и индийский чересчур вычурны и непрактичны, а скандинавский достаточно скучный. Что делать: расформировать этностиль, оставив отдельные элементы. Скажем, ковры с необычным орнаментом, арабские мозаичные светильники и статуэтки из камня и дерева будут уместны в гостиных, выполненных в экостиле. Пожалуй, современный экостиль — это самый гармоничный способ объединить экологичные материалы, этнические изделия и классическую мебель в одном помещении.

10. Проблема с контрастами

Интерьер, выдержанный в одной цветовой гамме, — это скучно. Так твердили многие дизайнеры и советовали не бояться цвета. В итоге в моду вошел интерьер в стиле поп-ап с яркой контрастной мебелью и элементами декора. На самом деле цвет — это хорошо, но тут главное — не перестараться и не превратить жилое пространство в музей современного искусства. Что делать: используйте однотонность как фон. Пусть основным цветом комнаты останется кофейный или серый, но добавьте несколько контрастных элементов, которые сделают интерьер объемным и живым. Например, выберите фактурный текстиль, более темный ковер и мебель, которая не будет сливаться с интерьером.

11. Громоздкий спортинвентарь

Занятия спортом — это замечательно. Правда, стоит здраво оценить возможности собственной квартиры: можно ли позволить громоздкому велотренажеру или беговой дорожке украсть ценные для вас метры? Кроме того, часто тренажеры становятся вешалкой для одежды и совсем не украшают интерьер. Возможно, для домашних занятий лучше оставить менее крупные предметы: гантели, гири, коврик для растяжки и фитбол. Что делать: если вы действительно регулярно пользуетесь тренажерами, оборудуйте специальный спортивный уголок. Его можно оградить ширмой или вообще организовать на лоджии. Если вы вспоминаете про домашние тренировки не чаще раза в месяц, лучше продать оборудование и купить абонемент в фитнес-клуб, где занятия будут проходить регулярно.

12. Непродуманные аксессуары для домашних животных