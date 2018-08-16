12 ошибок в дизайне маленьких квартир (Спойлер: забудьте об обоях в цветочек)

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Маленькая квартира вполне может быть уютной, если избежать определенных деталей и использовать секреты опытных дизайнеров. Правильный подбор цветовых решений, аксессуаров и мебели позволит визуально расширить маленькое пространство.

AdMe.ru расскажет, чего лучше избегать владельцам небольших квартир, чтобы жилье было максимально функциональным и не выглядело совсем крошечным.

1. Обои с бордюром

Такое интересное дизайнерское решение редко выглядит удачно в маленькой квартире. Обои с бордюром визуально делят стену комнаты на 2 части, лишь подчеркивая небольшое пространство и привлекая лишнее внимание к стенам. Если хочется дать волю фантазии, лучше добавьте зеркал: они расширят пространство.

2. Декор стен

Любимые фото в рамках, эксклюзивные расписные тарелки, множество картин, рисунков, магнитов — все это «съедает» пространство и без того маленькой комнаты, в которую предстоит вместить большое количество мебели и вещей. Если остался незанятый фрагмент стены, то лучше оставьте его свободным.

3. Обилие аксессуаров и деталей

Владельцы маленьких квартир не могут позволить себе такую роскошь, как декорирование жилплощади. Проходите мимо витрин с подсвечниками, вазочками, статуэтками, рамками и прочими милыми аксессуарами — по крайней мере до тех пор, пока не обзаведетесь более просторным жильем.

4. Обои с ярким принтом

Не стоит визуально подчеркивать стены: пусть они будут органичным продолжением комнаты, а не основным акцентом. Забудьте о пестрых цветочках, фотообоях. Если хочется интересно обыграть стены, оклейте или покрасьте одну из них в контрастный цвет. Но бумага или краска должны быть однотонными. Мелкие рисунки нежелательны, но допустимы, если только они гармонируют с интерьером.

5. Натуральный камень и его имитация

Фактура камня (даже светлых моделей) выгодно подчеркнет лишь просторную квартиру: рельеф материала сужает комнату и в целом утяжеляет ее. Такому массивному отделочному материалу необходимо пространство. Если вы все же решились на элементы из натурального или искусственного камня, усильте освещение.

6. Восточный стиль

Не будем озвучивать очевидные вещи: о том, что место ковра все же на полу, а не на стене, знают все. Если каждый квадратный метр квартиры на счету, забудьте о «ковровых» диванах, пледах и подушках: они будут более уместны в просторных домах или в саду.

7. Центральная расстановка мебели

Главное при обустройстве маленькой комнаты — оставить как можно больше свободного пространства. Разместите всю крупную мебель по периметру. В центральной части можно расположить лишь небольшие и легкие предметы интерьера вроде журнального или кофейного столика.

8. Теплые оттенки

Дизайнеры рекомендуют отказаться от теплых оттенков в маленьких квартирах, даже если цвета светлые и вам кажется, что они помогут увеличить пространство комнаты. Под запретом оттенки красного, желтого и оранжевого. В белом списке — светло-серые, голубые, зеленые. К примеру, можно окрасить три стены в белый цвет и одну — в светло-серый.

9. Напольные растения

Большие растения в горшках типа фикуса или пальмы загромождают комнату. От них в маленькой квартире лучше отказаться и ограничиться маленькими цветами на подоконнике.

10. Двери с декором

Тяжелые двери, особенно темных оттенков, визуально делят пространство и подчеркивают небольшие размеры комнаты. Обратите внимание на сдвижные конструкции или просто оставьте дверной проем пустым.

11. Контрастный пол

Пространство пола также не стоит визуально «резать». В небольшой комнате не место разноцветному ламинату, краске или коврам на полу. Лучше, если во всей квартире полы будут одного нейтрального цвета: заметные цветовые переходы только подчеркнут размеры комнат.

12. Закрытые оконные проемы

Плотные шторы темных оттенков забирают свет, зрительно уменьшают пространство и собирают пыль. Вспомните, как просторно выглядит комната, когда вы снимаете гардины, чтобы постирать их. Предлагаем в очередной раз снять их и отправить в машинку. И больше не вешать. Вы получите больше дополнительного света и пространства — именно то, что так необходимо в условиях маленькой комнаты. Для защиты от яркого солнца и посторонних глаз можно использовать легкие невесомые шторы.