12 незначительных деталей, которые запросто могут испортить даже образ «с иголочки»

Считается, что первое впечатление о человеке формируется за 6–8 секунд и изменить его потом достаточно трудно. Именно поэтому так важно обращать внимание на даже, казалось бы, незначительные детали в нашем образе, которые, однако, могут изрядно его подпортить.

AdMe.ru делится лайфхаками о том, какие нюансы надо учитывать в своем образе, чтобы не попасть впросак при выходе в свет.

1. Колготки с шортиками

На многих колготках есть «панталончики» из более плотного материала. Они нужны либо для коррекции линии живота, талии и бедер, либо для улучшения износостойкости изделия (а чаще и для того и для другого одновременно). Но знать о них должны только вы. К сожалению, многие часто допускают ошибку, выбирая слишком короткие юбки, платья или шорты, из-под которых нет-нет да и покажется край этих самых «панталончиков». Это равносильно виднеющемуся нижнему белью — не очень стильно.

2. Неправильно подобранные туфли с наборным каблуком

Деталь, на которую обращают внимание единицы, а зря. Наборный каблук — вещь капризная и далеко не со всем сочетается. Так, светлый смотрится достаточно просто и дешево с замшей, лакированной кожей и не подходит для темной обуви. А вот черные или темно-коричневые тонированные наборные каблуки хорошо выглядят с массивными туфлями и ботильонами.

3. Слишком тяжелые серьги

Основная опасность такого аксессуара заключается непосредственно в весе самих сережек. Они могут выглядеть массивными, но должны быть легкими. В противном случае серьги слишком сильно оттянут мочку уха и сделают прокол весьма заметным. А это уже не будет смотреться аккуратно и элегантно.

4. Неподходящие по размеру кольца и браслеты

Порой мы выбираем неподходящие по размеру украшения или не обращаем внимания на некоторые естественные изменения, происходящие с нашим телом. Зато для окружающих они могут стать хорошо заметны, если надеть кольца или браслеты, которые будут врезаться в кожу, как будто бы нарочно демонстрируя, что их владелец набрал лишний вес.

5. Царапины на каблуках

К сожалению, даже в городе мы не всегда ходим по идеальным дорожкам. Да и в том же общественном транспорте полно ситуаций, когда может повредиться вид нашей обуви. Только вот если за ее основной частью и особенно носками мы следим, то про каблук часто забываем. Но стоит появиться на нем какой-нибудь царапине, как он сразу начнет приковывать к себе внимание окружающих и работать против нас.

6. Заломы

Есть определенный вид одежды со складками и потертостями, который действительно смотрится стильно. Но это не значит, что можно взять любую мятую футболку из шкафа, надеть ее и выглядеть хорошо. Разница между попросту невыглаженной одеждой и специально сделанными складками заметна даже непрофессионалу. А уж заломы на кожаной одежде и вовсе выглядят неопрятно.

7. Отколовшийся ноготь

Нам кажется, что ногти — такая маленькая и незначительная часть нашего образа, что о ней можно даже не думать. Однако все ровно наоборот: многие люди часто обращают внимание на руки. Например, отколовшийся ноготь (а с кем такое не случалось в пути) может сделать ваш внешний вид неопрятным и создать образ не очень аккуратного человека. Чтобы избежать этого, рекомендуется всегда носить с собой пилочку для ногтей.

8. Пакет или авоська в руках

Вы одеты с иголочки, а вещи, которые нужно взять с собой, кидаете в первую попавшуюся под руку сумку или даже берете с собой пакет? Не стоит так делать. Любая сумка, пакет или рюкзак все равно являются важной частью внешнего вида и запросто могут испортить его. Так что продумывать заранее, с чем вы пойдете, не менее важно, чем продумывать то, в чем. И старайтесь избегать пакетов, особенно бесформенных, или авосек в руках, когда идете на какую-нибудь встречу. Они удобны для похода в магазин, но не должны искажать ваш образ.

9. Огрехи прически сзади

Перед выходом на улицу мы смотримся в зеркало, проверяя, как мы выглядим. Но редко обращаем внимание на прическу сзади. А ведь при общении люди видят нас не только спереди: мы отворачиваемся, уходим. И какая-нибудь вылезшая прядь вполне может добавить нежелательный штрих к нашему образу.

10. Пропущенная петелька для ремня

Казалось бы, вот уж совсем незначительная мелочь — пропущенная шлевка для ремня. Но даже такие нюансы влияют на общее восприятие человека. Невнимательность, спешка, ведущие к всего лишь пропущенной петельке, — и вот уже ваш идеальный образ испорчен такой досадной деталью.

11. Просвечивающая на солнце юбка

Это обычно случается в самый неподходящий момент. И часто весьма неожиданно. Некоторые ткани создают обманчивое впечатление, что они плотные, но на самом деле на солнце могут просвечивать, демонстрируя всем, что у вас под верхним слоем одежды. Такая оплошность может привести к неловкой ситуации, смутить или даже создать неверное представление о вас.

12. Обтрепанные рукава и штанины

Такое часто случается с любимой одеждой, которую вы регулярно носите и к которой так привыкаете, что даже не замечаете, что края рукавов или штанин поистрепались. А порой вещь просто настолько нравится, что жаль ее выбрасывать и кажется, будто бы столь мелкому недостатку, как обтрепанный рукав, можно не уделять много внимания. Такое может случаться и тогда, когда вы часто закатываете рукава или штанины: сгиб тоже изнашивается. И постепенно это становится видно даже в тех случаях, когда края одежды расправлены. Не стоит этого допускать. Помните, что при создании образа незначительных деталей не бывает и у каждой вещи есть срок годности. И ни при каких обстоятельствах не стоит надевать на встречи пусть даже любимые джинсы или рубашку, если они давно потеряли свой опрятный вид.