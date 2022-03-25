12 простых деталей, которые моментально сделают образ достойным красной дорожки

Одежда в магазине на манекене может выглядеть весьма эффектно. Но это не гарантия того, что столь же презентабельно наряд будет сидеть на покупателе. В то же время весьма простые вещи могут, напротив, смотреться солидно. Например, самое обычное платье с добавлением синтетики к концу дня будет более опрятным на вид, чем одежда из натуральной ткани. А искусственная кожа с тиснением «под крокодила» выглядит симпатичнее натуральной гладкой кожи.

Мы в AdMe.ru вооружились полезными фишками, которые помогут выглядеть с иголочки в, казалось бы, довольно простых вещах.

Оттенки одежды

Придать облику лоска с помощью одежды можно, если отдавать предпочтение определенным цветам: черному, белому, camel (оттенок натуральной верблюжьей шерсти), темно-синему, серому, изумрудному, светло-фиолетовому. Чтобы образ не получился слишком скучным, можно расставить акценты с помощью аксессуаров, макияжа, прически.

Сборка

Некоторые девушки любят одежду со сборками, потому что она помогает скрыть недостатки фигуры. Но нередко она портит образ, а вот одежда со складками или с поясом выглядит достойно. Недостатки фигуры лучше корректировать помощью цветов, принтов, тканей разных видов и кроя.

Сложные принты

Одежда с мелкими и сложными принтами может смотреться красиво на вешалке и манекене, но в жизни чаще бывает наоборот. Чем мельче рисунок, тем сложнее составить презентабельный комплект и сочетать одну вещь с другой. Лучше выбирать бессмертную классику: полоски, горошек, клетки, геометрические крупные принты.

Элементы сумок

Множество дополнительных деталей на сумке создает визуальный шум и лишает гармонии образ в целом. Поэтому стоит внимательнее относиться к количеству элементов, присутствующих на сумке: бахроме, цепочкам и другим украшательствам. Конечно, никто не заставляет отказываться от моделей с ними, но важно не переборщить.

Немнущиеся ткани

Будет одежда мяться или нет, зависит от нескольких факторов. Как правило, имеют значение вес, сложность переплетения нитей, состав и обработка ткани. Чем более сложное плетение у материала, тем менее вероятно, что выглаженная одежда будет к вечеру выглядеть так, будто ее кто-то пожевал. Также стоит помнить, что одежда из 100%-й натуральной ткани будет мяться сильнее, чем та, в которую добавлена синтетика.

Золото

Цвет украшений, который больше уходит в желтый, чем в золотой, говорит о том, что они не слишком высокого качества, и заметно это издалека. Поэтому лучше подбирать изделия бледно-желтого, розового или серебряного цвета. Такие мягкие оттенки выглядят гораздо благороднее.

Фурнитура сумки

Чтобы сумка выглядела стильным акцентом в образе, лучше выбирать модели с мелкой фурнитурой или такие, где она скрыта. Ведь крупные застежки и цепочки сразу бросаются в глаза, а если они сделаны из пластика, то краска быстро слезает, что совсем не добавляет образу презентабельности.

Леопардовый принт

Самый лучший выбор из леопардовых принтов — нейтральные, в бежевых тонах. Уходящих в рыжину и желтизну лучше избегать, потому что они смотрятся не слишком естественно.

Оттенки обуви и аксессуаров

Camel — цвет классического плаща, также идеально подходящий для сумки. Несмотря на то, что этот оттенок достаточно мягкий, он хорош и в качестве акцента. Сапоги или аксессуары такого цвета отлично подойдут для повседневной носки и для создания многих образов.

Материалы ярких цветов

Для того чтобы обувь ярких цветов выглядела достойно, стоит обратить внимание, что варианты как из натуральной, так и из искусственной замши смотрятся гораздо лучше, чем такие же туфли и сапоги, но из экокожи.

Имитация кожи крокодила

Хорошо дополнят сдержанный образ и придадут ему элегантности обувь и аксессуары из искусственной кожи «под крокодила». Так что, если хотите добавить изюминку, смело надевайте туфли из такого материала или покупайте сумочку с тиснением. И не стоит стесняться, ведь даже именитые бренды используют такую кожу.

Количество экокожи в образе

Конечно, мы не одеваемся ни в натуральную, ни в искусственную кожу с головы до ног каждый день. Но все-таки иногда бывает такое желание. В таких случаях стоит помнить, что искусственный материал не должен казаться откровенной подделкой — быть идеально гладким и блестящим. Но вообще в случае с такими вещами действует правило: чем их меньше, тем лучше.